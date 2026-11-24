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Sáng 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu, đánh dấu cột mốc quan trọng sau gần 4 năm triển khai xây dựng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức thông xe kỹ thuật cầu Nhật Lệ 3 và đường dẫn hai đầu cầu sáng 24/11 (Ảnh Hoàng Phúc).

Theo Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị - chủ đầu tư, dự án cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu có tổng chiều dài hơn 2,8km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh 1.325 tỷ đồng. Trong đó, cầu Nhật Lệ 3 dài hơn 561m, rộng 23,5m.

Tuyến đường dẫn phía tây kết nối với quốc lộ 1 tại xã Quảng Ninh, phía đông nối với đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường ven biển tại khu vực phường Đồng Hới.

Được khởi công ngày 8/1/2023, cầu Nhật Lệ 3 là công trình giao thông có kết cấu kỹ thuật phức tạp, với phần cầu chính sử dụng kết cấu vòm thép kết hợp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực.

Điểm đặc biệt của công trình là hệ vòm thép có nhịp chính rộng 120m và nhịp phụ rộng 80m. Đây là kết cấu đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, tạo nên dáng vẻ kiến trúc khác biệt cho cây cầu bắc qua sông Nhật Lệ.

Cầu Nhật Lệ 3 chính thức thông xe kỹ thuật sáng 24/11, mở thêm trục kết nối hai bờ sông Nhật Lệ (Ảnh Hoàng Phúc).

Cầu Nhật Lệ 3 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan mới trên sông Nhật Lệ.

Phương án thiết kế cầu được lựa chọn sau cuộc thi tuyển do UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) tổ chức, với ý tưởng chủ đạo mang tên "Hùng vĩ Quảng Bình". Kiến trúc cây cầu lấy cảm hứng từ những dãy núi đá vôi và dòng sông uốn lượn, tạo hình ảnh vòm thép mềm mại nhưng khỏe khoắn giữa không gian sông nước.

Công trình còn được thiết kế hệ thống chiếu sáng mỹ thuật với đèn LED công suất lớn và hàng nghìn đèn LED pixel bố trí dọc hệ cáp, hứa hẹn tạo điểm nhấn cảnh quan về đêm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị cho biết, Cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối hai bên sông Nhật Lệ, mở rộng không gian đô thị và tạo điều kiện phát triển kinh tế biển, dịch vụ, du lịch. Được giao trách nhiệm làm chủ đầu tư, đơn vị nhận thức rõ yêu cầu tổ chức thực hiện dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Trong quá trình triển khai, dự án gặp không ít khó khăn do điều kiện địa hình, địa chất, môi trường thi công trên sông và thời tiết miền Trung diễn biến phức tạp. Bên cạnh nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu, sự phối hợp, đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng là yếu tố quan trọng giúp công trình đạt được dấu mốc hôm nay.

Theo ông Nguyễn Xuân Đạt, khối lượng thi công còn lại không nhiều. Chủ đầu tư sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, bảo đảm chất lượng, an toàn và thực hiện đầy đủ các thủ tục nghiệm thu, bàn giao theo quy định.

Khi được đưa vào khai thác, cầu Nhật Lệ 3 sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các cầu hiện hữu, tăng cường kết nối hai bờ sông Nhật Lệ, đồng thời hình thành thêm trục giao thông từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Nguyên Giáp và tuyến đường ven biển.

Công trình được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo thuận lợi cho giao thương, du lịch và các hoạt động thương mại, dịch vụ ở khu vực Đồng Hới, đặc biệt là khu vực phía đông sông Nhật Lệ.