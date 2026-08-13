Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

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GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Ngày thángHọ và tênSố tiền
101/07/2026NGUYEN VAN HUY Ma so 1095100,000
201/07/2026DAO MONG ANH chuyen tien den ma 1095 Dao thi ha yen lac phu tho100,000
301/07/2026NINH VAN CHIEN ma so 109550,000
401/07/2026STA ungho MS1094100,000
501/07/2026STA ungho MS1095100,000
601/07/2026PHAM THUY HANG chuyen tien den ma so 1095.100,000
701/07/2026CHU THI NHUNG ung ho MS 1093200,000
801/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1093 va 1094100,000
901/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1093 va 1094100,000
1002/07/2026TRAN VIEN THUY VY ung ho ms 109150,000
1102/07/2026VU THI SON TRINH Ma so 1095100,000
1202/07/2026HOA THI KIM THANH Gui ma so 1095100,000
1302/07/2026NGO THI THUY HANG ung ho MS 1095100,000
1403/07/2026 NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 10955,000
1503/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 10945,000
1604/07/2026NGUYEN LUONG ung ho ma so 1095 em Ha200,000
1706/07/2026CSPM, CSTV giup do cho em Dao Thi Ha ms109510,000,000
1807/07/2026GUYEN THI MINH PHUOC CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 109650,000
1907/07/2026HUYNH NGUYEN BAO TOAN UNG HO MS1096100,000
2007/07/2026DO THI THU Chuyen tien ung ho MS 1096 em Thao200,000
2107/07/2026Ung ho MS .1096 (em Thao )100,000
2207/07/2026MA SO 1096120,000
2307/07/2026NGUYEN THI HONG NGAN Ma so 109650,000
2407/07/2026Ma So 1095.CT tu NGUYEN THI THU HA50,000
2507/07/2026VU LAN ANH chuyen 1096200,000
2608/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1095100,000
2708/07/2026 Ung ho MS 1096 em Nguyen Thi Thao1,000,000
2809/07/2026TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 10965,000
2909/07/2026Ma so 10961,000,000
3010/07/2026TRAN QUOC MINH Ung ho MS:1097300,000
3110/07/2026DONG DUC HAO CHUYEN KHOAN UH MS10971,000,000
3210/07/2026PHAN THI MY TRANG Ung ho MS 10971,000,000
3310/07/2026TRAN THI LE ung ho be Nhung200,000
3410/07/2026TRAN THI QUYNH YEN 1907500,000
3510/07/2026HUYNH THU CUC chuyen tien Ma so 1097200,000
3610/07/2026 giup ho tro cho be Nhung ma so:1097.ong dinh cong Diep o xom cha day xa mai chau tinh phu tho .1,000,000
3710/07/2026VO VAN LAM chuyen tien300,000
3810/07/2026BUI HUU MAO Chuyen tien ma so 1097500,000
3910/07/2026Ba Nghiem Thi Thinh 41 ngo 16 Thai Ha ung ho gd be Nhung ms 10971,000,000
4010/07/2026VU THI KIM OANH MA SO 1097500,000
4110/07/2026VU THI KIM OANH MA SO 1096500,000
4210/07/2026TRAN TUYET THANH Ma so 1097200,000
4310/07/2026NGUYEN VAN THUAN chuyen tien ma so 1097100,000
4410/07/2026NGUYEN THI KIM ANH UNG HO MA SO 1097200,000
4510/07/2026ma so 1097.CT tu NGUYEN PHUONG THAO500,000
4610/07/2026Ung ho Ma so 1097.CT tu HOANG THI THUY200,000
4710/07/2026NGUYEN THI PHUONG gui ms 1097300,000
4810/07/2026NGUYEN NGOC TUAN gui ms 1097100,000
4910/07/2026CAO LE TRAN DAN THANH Ung ho Ma so 1097200,000
5010/07/2026HOANG THI LINH ma so 109760,000
5110/07/2026ung ho chau Dinh Thi Hong Nhung ma so 1097.200,000
5210/07/2026Quang Minh + Trang Anh ung ho em 1097. chuc em mau khoe.200,000
5311/07/2026NGUYEN NGOC HAU Ma so 1097200,000
5411/07/2026Ma so 1097200,000
5511/07/20261097 .CT tu NGUYEN VAN THUY200,000
5611/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 10975,000
5711/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 10965,000
5811/07/2026HOANG HONG LE Ma so 1097100,000
5912/07/2026VO CONG DANH goi MS 1095 ( em Dao Thi Ha )50,000
6012/07/2026PHAM HOANG DANH goi MS 1096 ( em Nguyen Thi Thao)50,000
6112/07/2026NGUYEN THI HIEU goi MS 1097 (be Dinh Thi Hong Nhung)50,000
6212/07/2026NGUYEN ANH TRANG goi MS 1095 (em Dao Thi Ha)50,000
6312/07/2026NGUYEN ANH TRANG goi MS 1096 ( em Nguyen Thi Thao )50,000
6412/07/2026NGUYEN ANH TRANG goi MS 1097 ( be Dinh Thi Hong Nhung)50,000
6512/07/2026NHU THI SAO KIM ms 1097100,000
6612/07/2026PHUNG THI MINH DUC ma so 10971,336,000
6712/07/2026LE THANH XUAN ADIDAPHAT ms 1097.CT tu LE THANH XUAN100,000
6813/07/2026CT CP GIAO DUC VA DU HOC QUOC TE VIET UC ung ho ma so 10975,000,000
6913/07/2026TRUC QUAN ung ho ms 1089 tran duc khanh300,000
7013/07/2026Ung ho em Khanh ma so 108930,000
7113/07/2026VU DUC TU. Ung ho Ma so 1097 (Em Dinh Thi Hong Nhung)10,000
7213/07/2026VU DUC TU. Ung ho Ma so 1096 (Em Nguyen Thi Thao)10,000
7313/07/2026 VU DUC TU. Ung ho Ma so 1095 (Em Dao Thi Ha)10,000
7413/07/2026LUONG THI HONG VINH ma so 1096200,000
7513/07/2026LUONG THI HONG VINH ma so 1097200,000
7613/07/2026TRAN THI HAI NAM Ma so 108920,000
7713/07/2026TRAN THI HAI NAM Ma so 109720,000
7813/07/2026CAO THI MINH HA UNG HO MS 1089200,000
7914/07/2026DO THANH Huy Phong giup MS 1093-ba May150,000
8014/07/2026DO THANH MY giup MS 1090 - Nguyen Duy Hieu150,000
8114/07/2026DO THANH MY giup MS 1095 -em Ha .200,000
8214/07/2026DO THANH HUY PHONG, VIET PHUC giup MS 1091250,000
8314/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1096 va 1097100,000
8414/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1096 va 1097100,000
8514/07/2026TRAN CHI THANH chuyen tien ung ho be dan toc bi tuong de200,000
8614/07/2026DO THI LOI Ung ho ma so 10971,000,000
8714/07/2026BUI THI VAN ma so 1089100,000
8814/07/2026BUI THI HUYEN ung ho be Nhung ma 1097100,000
8914/07/2026VND-TGTT-DAO ANH DUNG Ma so 1089200,000
9014/07/2026Pham Dieu Linh chuyen tien QR100,000
9114/07/2026NGO THI HANH ma so 1097300,000
9215/07/2026LY MINH Ma so 10982,000,000
9315/07/2026Ma so 1098.CT tu PHAM THI XOAN100,000
9415/07/2026PHAM VAN TIEP Ma so 1098200,000
9515/07/2026TRAN NGOC HUONG MA SO 1097. MONG BE MAU KHOE MANH300,000
9615/07/2026PHUNG THI THANH MAI Ma so 1098200,000
9715/07/2026PHAM AI LY UNG HO MA SO 1098300,000
9815/07/2026NGUYEN VAN NGHI 1098100,000
9915/07/2026TRAN THI HONG gui ma do 1098200,000
10015/07/2026LE KIM HIEU chuyen tien ung ho Ma So 1098.200,000
10116/07/2026TRAN HUYNH ANH THO Giup do MS 1097 gia dinh be Nhung500,000
10216/07/2026STA ungho MS 109650,000
10316/07/2026STA ungho MS 109750,000
10416/07/2026STA ungho MS1098100,000
10516/07/2026TRAN THI HAI NAM Ma so 109830,000
10616/07/2026DAO VAN LONG gui ma so 109856,909
10716/07/2026NGUYEN PHI HUNG Giup MS 1098 nguyen Thi Tuyet2,000,000
10817/07/2026HUYNH TRUNG NGUYEN ma so 1099300,000
10917/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 10985,000
11017/07/2026NGO TAN QUOC chuyen tien ung ho chi Tuyet MS 1098.500,000
11118/07/2026NGUYEN ANH TRANG goi MS 1098 ( Nguyen Thi Tuyet)50,000
11218/07/2026NGUYEN ANH TRANG goi MS 1099 ( be Ho Van Minh)50,000
11318/07/2026TRAN THI HAI NAM Ma so 109920,000
11419/07/2026KOLMAKOVA EKATERINA ung ho ma so 1098500,000
11519/07/2026CSPM, CSTV ho tro Maso 10965,000,000
11619/07/2026CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Tuyet ms10985,000,000
11719/07/2026CSPM, CSTV tai tro cho chau ms1099 be Ho Van Minh10,000,000
11819/07/2026 CSPM,CSTV tai tro giup do cho ms 1097 be Dinh thi hong Nhung 7 tuoi10,000,000
11919/07/2026TRAN THI THUY HANG Ma so 1089500,000
12019/07/2026.ma so 1096 + ma so 1097 .CT tu LE THANH THAO400,000
12119/07/2026.ma so 1096 + ma so 1097 .CT tu LE THANH THAO400,000
12220/07/2026TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 10985,000
12320/07/2026TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 10995,000
12420/07/2026VU THI THANH XUAN UH ma so 109960,000
12520/07/2026Ma So 1099.CT tu NGUYEN THI THU HA50,000
12621/07/2026HUYNH KHANH DUY ms 109250,000
12721/07/2026PHAM MINH THU Ma so 1099200,000
12822/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1098 va 1099100,000
12922/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1098 va 1099100,000
13022/07/2026TRAN THI HAI NAM Ma so 101120,000
13123/07/2026GIP MY OANH giup do ma so 1097 Dinh Cong Diep500,000
13223/07/2026GIP MY OANH giup do ma so 1098 Nguyen Thi Tuyet1,000,000
13323/07/2026GIP MY OANH giup do ma so 1099 be Ho Van Minh500,000
13423/07/2026GIP MY OANH giup do ma so 10111,000,000
13523/07/2026ADIDAPHAT ms - 1011.CT tu LE THANH XUAN100,000
13623/07/2026Tu Linh Nam Khanh gui ma so 1011100,000
13723/07/2026NGUYEN DINH KY Chuyen tien ung ho ma so 101150,000
13824/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 11015,000
13924/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 110010,000
14024/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 10995,000
14125/07/2026TRAN THI HAI NAM ma so 110120,000
14225/07/2026NGUYEN ANH TRANG goi MS 1101 ( be Ta Thanh Van)100,000
14325/07/2026CHU ANH THI Ung ho MS 11011,000,000
14425/07/2026CHU ANH THI Ung ho MS 11001,500,000
14525/07/2026CHU ANH THI Ung ho MS 10981,000,000
14625/07/2026CHU ANH THI Ung ho MS 10971,000,000
14725/07/2026BUI VAN DIEP Ma So 11005,000,000
14826/07/2026NGUYEN THI PHUONG THU Ma so 1101100,000
14926/07/2026TRAN VIEN THUY VY ung ho MS 110050,000
15026/07/2026LE THI TUONG NGHI ung ho Ma so 1089100,000
15128/07/2026LUONG THI THU HA Ung ho ma so 1102 - chi Le Thi Chu1,000,000
15228/07/2026LUU THI NGOC HUYEN HT MS 110250,000
15328/07/2026VU THI HUE chuyen tien100,000
15428/07/2026VU THU PHUONG Ung ho ma so 1102200,000
15528/07/2026VU THI HAI LY ma so 1102500,000
15628/07/2026VUONG HOANG PHUONG MS 1102300,000
15728/07/2026BUI THI HUYEN ung ho ba chung ma 1100100,000
15829/07/2026VU DUC TU. Ung ho Ma so 1098 (Chi Nguyen Thi Tuyet)10,000
15929/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1100 va 1101100,000
16029/07/2026Nhom vien gach nho ung ho ma so 1100 va 1101100,000
16129/07/2026NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien100,000
16229/07/2026ma so 1101.CT tu TRUONG THI KIM NHUNG200,000
16329/07/2026TRAN PHUOC THAO Ma so 1102100,000
16429/07/2026NGO THI THUY HANG ung ho MS 1102200,000
16529/07/2026LE THI HANG chuyen tien300,000
16630/07/2026VU DUC TU. Ung ho Ma so 1099 (Be Ho Van Minh)10,000
16730/07/2026Ma so 1103.CT tu NGUYEN THI KIEU VAN1,000,000
16830/07/2026ung ho MS 1102.CT tu CAO THUY OANH200,000
16930/07/2026LE THI CAM TU Ung ho MS 1102 chi Ly Thi Chu Dien Bien100,000
17030/07/2026Ma so 1098.CT tu DO MINH QUAN2,000
17130/07/2026Ma so 1099.CT tu DO MINH QUAN2,000
17230/07/2026Ma so 1100.CT tu DO MINH QUAN2,000
17330/07/2026Ma so 1101.CT tu DO MINH QUAN2,000
17430/07/2026Ma so 1102.CT tu DO MINH QUAN2,000
17531/07/2026HA THI LE TUYEN ma so 1103200,000
17631/07/2026DO THI NGOC ANH chuyen tien ma so 1103200,000
17731/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 11035,000
17831/07/2026NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 11025,000
17931/07/2026TRAN THI THUY Ma so 1103300,000
18031/07/2026DINH THI BICH THUY chuyen tien ungho Ma so 110350,000
18131/07/2026NGUYEN NGOC KHANG ma so 1103100,000
18231/07/2026TRUONG THI HA chuyen tien.100,000
18331/07/2026NGUYEN VAN THUC giup do gia dinh chi Thanh - Ma so 1103500,000
18431/07/2026PHAM NGOC KHANH Ma so 1103300,000
18531/07/2026VU THUY GIANG chuyen tien ma so 1103200,000
18631/07/2026NGUYEN THI KIM HUE chuyen tien Ma so 1103200,000
18731/07/2026DOAN DINH THANG CHUYEN KHOAN MA SO 1103100,000
18831/07/2026NGUYEN VAN DON chuyen tien ung ho ma so 11035,000,000
18931/07/2026NGUYEN THI THANH XUAN Ma so 1103100,000
19031/07/2026PHUONG THUY ung ho Ma so 1103500,000
19131/07/2026VU THI VAN chuyen tien mc1103.200,000
19231/07/2026NGUYEN THI TRAN XUAN HOA CT UNG HO MA SO 1103300,000
19331/07/2026DINH THI THUY NGAN chuyen tien ung ho ma so 1103200,000
19431/07/2026TRAN THI MAI TRAM Ung ho MS 1103300,000
19531/07/2026BUI THI THU THUY Chuyen tien ung ho ma so 11031,000,000
19631/07/2026PHAM THI XUYEN Chuyen tien ung ho ms 1103200,000
19731/07/2026TRAN THI THU TRAN Chuyen tien ung ho ms 1103200,000
19831/07/2026TRAN NGOC DUNG UNG HO MS 1103200,000
19931/07/2026TRAN THI HAI NAM Ma so 110220,000
20031/07/2026LE THI CAM TU Ung ho MS 1101 gia dinh chi Hue Lao Cai100,000

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Kết chuyển -

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/05/2026 - 31/05/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/05/2026 - 31/05/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/05/2026 - 31/05/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/04/2026 - 30/04/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/04/2026 - 30/04/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/04/2026 - 30/04/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/03/2026 - 31/03/2026

Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/03/2026 - 31/03/2026

Kết chuyển -

GĐXH - Từ ngày 01/03/2026 - 31/03/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.

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