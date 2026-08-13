Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026
GĐXH - Từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026, Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Chúng tôi xin gửi tới các quý bạn đọc hảo tâm danh sách ủng hộ cụ thể và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc.
|Ngày tháng
|Họ và tên
|Số tiền
|1
|01/07/2026
|NGUYEN VAN HUY Ma so 1095
|100,000
|2
|01/07/2026
|DAO MONG ANH chuyen tien den ma 1095 Dao thi ha yen lac phu tho
|100,000
|3
|01/07/2026
|NINH VAN CHIEN ma so 1095
|50,000
|4
|01/07/2026
|STA ungho MS1094
|100,000
|5
|01/07/2026
|STA ungho MS1095
|100,000
|6
|01/07/2026
|PHAM THUY HANG chuyen tien den ma so 1095.
|100,000
|7
|01/07/2026
|CHU THI NHUNG ung ho MS 1093
|200,000
|8
|01/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1093 va 1094
|100,000
|9
|01/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1093 va 1094
|100,000
|10
|02/07/2026
|TRAN VIEN THUY VY ung ho ms 1091
|50,000
|11
|02/07/2026
|VU THI SON TRINH Ma so 1095
|100,000
|12
|02/07/2026
|HOA THI KIM THANH Gui ma so 1095
|100,000
|13
|02/07/2026
|NGO THI THUY HANG ung ho MS 1095
|100,000
|14
|03/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1095
|5,000
|15
|03/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1094
|5,000
|16
|04/07/2026
|NGUYEN LUONG ung ho ma so 1095 em Ha
|200,000
|17
|06/07/2026
|CSPM, CSTV giup do cho em Dao Thi Ha ms1095
|10,000,000
|18
|07/07/2026
|GUYEN THI MINH PHUOC CHUYEN KHOAN UNG HO MA SO 1096
|50,000
|19
|07/07/2026
|HUYNH NGUYEN BAO TOAN UNG HO MS1096
|100,000
|20
|07/07/2026
|DO THI THU Chuyen tien ung ho MS 1096 em Thao
|200,000
|21
|07/07/2026
|Ung ho MS .1096 (em Thao )
|100,000
|22
|07/07/2026
|MA SO 1096
|120,000
|23
|07/07/2026
|NGUYEN THI HONG NGAN Ma so 1096
|50,000
|24
|07/07/2026
|Ma So 1095.CT tu NGUYEN THI THU HA
|50,000
|25
|07/07/2026
|VU LAN ANH chuyen 1096
|200,000
|26
|08/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1095
|100,000
|27
|08/07/2026
|Ung ho MS 1096 em Nguyen Thi Thao
|1,000,000
|28
|09/07/2026
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1096
|5,000
|29
|09/07/2026
|Ma so 1096
|1,000,000
|30
|10/07/2026
|TRAN QUOC MINH Ung ho MS:1097
|300,000
|31
|10/07/2026
|DONG DUC HAO CHUYEN KHOAN UH MS1097
|1,000,000
|32
|10/07/2026
|PHAN THI MY TRANG Ung ho MS 1097
|1,000,000
|33
|10/07/2026
|TRAN THI LE ung ho be Nhung
|200,000
|34
|10/07/2026
|TRAN THI QUYNH YEN 1907
|500,000
|35
|10/07/2026
|HUYNH THU CUC chuyen tien Ma so 1097
|200,000
|36
|10/07/2026
|giup ho tro cho be Nhung ma so:1097.ong dinh cong Diep o xom cha day xa mai chau tinh phu tho .
|1,000,000
|37
|10/07/2026
|VO VAN LAM chuyen tien
|300,000
|38
|10/07/2026
|BUI HUU MAO Chuyen tien ma so 1097
|500,000
|39
|10/07/2026
|Ba Nghiem Thi Thinh 41 ngo 16 Thai Ha ung ho gd be Nhung ms 1097
|1,000,000
|40
|10/07/2026
|VU THI KIM OANH MA SO 1097
|500,000
|41
|10/07/2026
|VU THI KIM OANH MA SO 1096
|500,000
|42
|10/07/2026
|TRAN TUYET THANH Ma so 1097
|200,000
|43
|10/07/2026
|NGUYEN VAN THUAN chuyen tien ma so 1097
|100,000
|44
|10/07/2026
|NGUYEN THI KIM ANH UNG HO MA SO 1097
|200,000
|45
|10/07/2026
|ma so 1097.CT tu NGUYEN PHUONG THAO
|500,000
|46
|10/07/2026
|Ung ho Ma so 1097.CT tu HOANG THI THUY
|200,000
|47
|10/07/2026
|NGUYEN THI PHUONG gui ms 1097
|300,000
|48
|10/07/2026
|NGUYEN NGOC TUAN gui ms 1097
|100,000
|49
|10/07/2026
|CAO LE TRAN DAN THANH Ung ho Ma so 1097
|200,000
|50
|10/07/2026
|HOANG THI LINH ma so 1097
|60,000
|51
|10/07/2026
|ung ho chau Dinh Thi Hong Nhung ma so 1097.
|200,000
|52
|10/07/2026
|Quang Minh + Trang Anh ung ho em 1097. chuc em mau khoe.
|200,000
|53
|11/07/2026
|NGUYEN NGOC HAU Ma so 1097
|200,000
|54
|11/07/2026
|Ma so 1097
|200,000
|55
|11/07/2026
|1097 .CT tu NGUYEN VAN THUY
|200,000
|56
|11/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1097
|5,000
|57
|11/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1096
|5,000
|58
|11/07/2026
|HOANG HONG LE Ma so 1097
|100,000
|59
|12/07/2026
|VO CONG DANH goi MS 1095 ( em Dao Thi Ha )
|50,000
|60
|12/07/2026
|PHAM HOANG DANH goi MS 1096 ( em Nguyen Thi Thao)
|50,000
|61
|12/07/2026
|NGUYEN THI HIEU goi MS 1097 (be Dinh Thi Hong Nhung)
|50,000
|62
|12/07/2026
|NGUYEN ANH TRANG goi MS 1095 (em Dao Thi Ha)
|50,000
|63
|12/07/2026
|NGUYEN ANH TRANG goi MS 1096 ( em Nguyen Thi Thao )
|50,000
|64
|12/07/2026
|NGUYEN ANH TRANG goi MS 1097 ( be Dinh Thi Hong Nhung)
|50,000
|65
|12/07/2026
|NHU THI SAO KIM ms 1097
|100,000
|66
|12/07/2026
|PHUNG THI MINH DUC ma so 1097
|1,336,000
|67
|12/07/2026
|LE THANH XUAN ADIDAPHAT ms 1097.CT tu LE THANH XUAN
|100,000
|68
|13/07/2026
|CT CP GIAO DUC VA DU HOC QUOC TE VIET UC ung ho ma so 1097
|5,000,000
|69
|13/07/2026
|TRUC QUAN ung ho ms 1089 tran duc khanh
|300,000
|70
|13/07/2026
|Ung ho em Khanh ma so 1089
|30,000
|71
|13/07/2026
|VU DUC TU. Ung ho Ma so 1097 (Em Dinh Thi Hong Nhung)
|10,000
|72
|13/07/2026
|VU DUC TU. Ung ho Ma so 1096 (Em Nguyen Thi Thao)
|10,000
|73
|13/07/2026
|VU DUC TU. Ung ho Ma so 1095 (Em Dao Thi Ha)
|10,000
|74
|13/07/2026
|LUONG THI HONG VINH ma so 1096
|200,000
|75
|13/07/2026
|LUONG THI HONG VINH ma so 1097
|200,000
|76
|13/07/2026
|TRAN THI HAI NAM Ma so 1089
|20,000
|77
|13/07/2026
|TRAN THI HAI NAM Ma so 1097
|20,000
|78
|13/07/2026
|CAO THI MINH HA UNG HO MS 1089
|200,000
|79
|14/07/2026
|DO THANH Huy Phong giup MS 1093-ba May
|150,000
|80
|14/07/2026
|DO THANH MY giup MS 1090 - Nguyen Duy Hieu
|150,000
|81
|14/07/2026
|DO THANH MY giup MS 1095 -em Ha .
|200,000
|82
|14/07/2026
|DO THANH HUY PHONG, VIET PHUC giup MS 1091
|250,000
|83
|14/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1096 va 1097
|100,000
|84
|14/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1096 va 1097
|100,000
|85
|14/07/2026
|TRAN CHI THANH chuyen tien ung ho be dan toc bi tuong de
|200,000
|86
|14/07/2026
|DO THI LOI Ung ho ma so 1097
|1,000,000
|87
|14/07/2026
|BUI THI VAN ma so 1089
|100,000
|88
|14/07/2026
|BUI THI HUYEN ung ho be Nhung ma 1097
|100,000
|89
|14/07/2026
|VND-TGTT-DAO ANH DUNG Ma so 1089
|200,000
|90
|14/07/2026
|Pham Dieu Linh chuyen tien QR
|100,000
|91
|14/07/2026
|NGO THI HANH ma so 1097
|300,000
|92
|15/07/2026
|LY MINH Ma so 1098
|2,000,000
|93
|15/07/2026
|Ma so 1098.CT tu PHAM THI XOAN
|100,000
|94
|15/07/2026
|PHAM VAN TIEP Ma so 1098
|200,000
|95
|15/07/2026
|TRAN NGOC HUONG MA SO 1097. MONG BE MAU KHOE MANH
|300,000
|96
|15/07/2026
|PHUNG THI THANH MAI Ma so 1098
|200,000
|97
|15/07/2026
|PHAM AI LY UNG HO MA SO 1098
|300,000
|98
|15/07/2026
|NGUYEN VAN NGHI 1098
|100,000
|99
|15/07/2026
|TRAN THI HONG gui ma do 1098
|200,000
|100
|15/07/2026
|LE KIM HIEU chuyen tien ung ho Ma So 1098.
|200,000
|101
|16/07/2026
|TRAN HUYNH ANH THO Giup do MS 1097 gia dinh be Nhung
|500,000
|102
|16/07/2026
|STA ungho MS 1096
|50,000
|103
|16/07/2026
|STA ungho MS 1097
|50,000
|104
|16/07/2026
|STA ungho MS1098
|100,000
|105
|16/07/2026
|TRAN THI HAI NAM Ma so 1098
|30,000
|106
|16/07/2026
|DAO VAN LONG gui ma so 1098
|56,909
|107
|16/07/2026
|NGUYEN PHI HUNG Giup MS 1098 nguyen Thi Tuyet
|2,000,000
|108
|17/07/2026
|HUYNH TRUNG NGUYEN ma so 1099
|300,000
|109
|17/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1098
|5,000
|110
|17/07/2026
|NGO TAN QUOC chuyen tien ung ho chi Tuyet MS 1098.
|500,000
|111
|18/07/2026
|NGUYEN ANH TRANG goi MS 1098 ( Nguyen Thi Tuyet)
|50,000
|112
|18/07/2026
|NGUYEN ANH TRANG goi MS 1099 ( be Ho Van Minh)
|50,000
|113
|18/07/2026
|TRAN THI HAI NAM Ma so 1099
|20,000
|114
|19/07/2026
|KOLMAKOVA EKATERINA ung ho ma so 1098
|500,000
|115
|19/07/2026
|CSPM, CSTV ho tro Maso 1096
|5,000,000
|116
|19/07/2026
|CSPM, CSTV giup do cho gia dinh Nguyen Thi Tuyet ms1098
|5,000,000
|117
|19/07/2026
|CSPM, CSTV tai tro cho chau ms1099 be Ho Van Minh
|10,000,000
|118
|19/07/2026
|CSPM,CSTV tai tro giup do cho ms 1097 be Dinh thi hong Nhung 7 tuoi
|10,000,000
|119
|19/07/2026
|TRAN THI THUY HANG Ma so 1089
|500,000
|120
|19/07/2026
|.ma so 1096 + ma so 1097 .CT tu LE THANH THAO
|400,000
|121
|19/07/2026
|.ma so 1096 + ma so 1097 .CT tu LE THANH THAO
|400,000
|122
|20/07/2026
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1098
|5,000
|123
|20/07/2026
|TRA XUAN BINH chuyen tien giup ms 1099
|5,000
|124
|20/07/2026
|VU THI THANH XUAN UH ma so 1099
|60,000
|125
|20/07/2026
|Ma So 1099.CT tu NGUYEN THI THU HA
|50,000
|126
|21/07/2026
|HUYNH KHANH DUY ms 1092
|50,000
|127
|21/07/2026
|PHAM MINH THU Ma so 1099
|200,000
|128
|22/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1098 va 1099
|100,000
|129
|22/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1098 va 1099
|100,000
|130
|22/07/2026
|TRAN THI HAI NAM Ma so 1011
|20,000
|131
|23/07/2026
|GIP MY OANH giup do ma so 1097 Dinh Cong Diep
|500,000
|132
|23/07/2026
|GIP MY OANH giup do ma so 1098 Nguyen Thi Tuyet
|1,000,000
|133
|23/07/2026
|GIP MY OANH giup do ma so 1099 be Ho Van Minh
|500,000
|134
|23/07/2026
|GIP MY OANH giup do ma so 1011
|1,000,000
|135
|23/07/2026
|ADIDAPHAT ms - 1011.CT tu LE THANH XUAN
|100,000
|136
|23/07/2026
|Tu Linh Nam Khanh gui ma so 1011
|100,000
|137
|23/07/2026
|NGUYEN DINH KY Chuyen tien ung ho ma so 1011
|50,000
|138
|24/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1101
|5,000
|139
|24/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1100
|10,000
|140
|24/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1099
|5,000
|141
|25/07/2026
|TRAN THI HAI NAM ma so 1101
|20,000
|142
|25/07/2026
|NGUYEN ANH TRANG goi MS 1101 ( be Ta Thanh Van)
|100,000
|143
|25/07/2026
|CHU ANH THI Ung ho MS 1101
|1,000,000
|144
|25/07/2026
|CHU ANH THI Ung ho MS 1100
|1,500,000
|145
|25/07/2026
|CHU ANH THI Ung ho MS 1098
|1,000,000
|146
|25/07/2026
|CHU ANH THI Ung ho MS 1097
|1,000,000
|147
|25/07/2026
|BUI VAN DIEP Ma So 1100
|5,000,000
|148
|26/07/2026
|NGUYEN THI PHUONG THU Ma so 1101
|100,000
|149
|26/07/2026
|TRAN VIEN THUY VY ung ho MS 1100
|50,000
|150
|26/07/2026
|LE THI TUONG NGHI ung ho Ma so 1089
|100,000
|151
|28/07/2026
|LUONG THI THU HA Ung ho ma so 1102 - chi Le Thi Chu
|1,000,000
|152
|28/07/2026
|LUU THI NGOC HUYEN HT MS 1102
|50,000
|153
|28/07/2026
|VU THI HUE chuyen tien
|100,000
|154
|28/07/2026
|VU THU PHUONG Ung ho ma so 1102
|200,000
|155
|28/07/2026
|VU THI HAI LY ma so 1102
|500,000
|156
|28/07/2026
|VUONG HOANG PHUONG MS 1102
|300,000
|157
|28/07/2026
|BUI THI HUYEN ung ho ba chung ma 1100
|100,000
|158
|29/07/2026
|VU DUC TU. Ung ho Ma so 1098 (Chi Nguyen Thi Tuyet)
|10,000
|159
|29/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1100 va 1101
|100,000
|160
|29/07/2026
|Nhom vien gach nho ung ho ma so 1100 va 1101
|100,000
|161
|29/07/2026
|NGUYEN THI LAN HAI chuyen tien
|100,000
|162
|29/07/2026
|ma so 1101.CT tu TRUONG THI KIM NHUNG
|200,000
|163
|29/07/2026
|TRAN PHUOC THAO Ma so 1102
|100,000
|164
|29/07/2026
|NGO THI THUY HANG ung ho MS 1102
|200,000
|165
|29/07/2026
|LE THI HANG chuyen tien
|300,000
|166
|30/07/2026
|VU DUC TU. Ung ho Ma so 1099 (Be Ho Van Minh)
|10,000
|167
|30/07/2026
|Ma so 1103.CT tu NGUYEN THI KIEU VAN
|1,000,000
|168
|30/07/2026
|ung ho MS 1102.CT tu CAO THUY OANH
|200,000
|169
|30/07/2026
|LE THI CAM TU Ung ho MS 1102 chi Ly Thi Chu Dien Bien
|100,000
|170
|30/07/2026
|Ma so 1098.CT tu DO MINH QUAN
|2,000
|171
|30/07/2026
|Ma so 1099.CT tu DO MINH QUAN
|2,000
|172
|30/07/2026
|Ma so 1100.CT tu DO MINH QUAN
|2,000
|173
|30/07/2026
|Ma so 1101.CT tu DO MINH QUAN
|2,000
|174
|30/07/2026
|Ma so 1102.CT tu DO MINH QUAN
|2,000
|175
|31/07/2026
|HA THI LE TUYEN ma so 1103
|200,000
|176
|31/07/2026
|DO THI NGOC ANH chuyen tien ma so 1103
|200,000
|177
|31/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1103
|5,000
|178
|31/07/2026
|NGUYEN NGOC PHUNG ung ho Ma So 1102
|5,000
|179
|31/07/2026
|TRAN THI THUY Ma so 1103
|300,000
|180
|31/07/2026
|DINH THI BICH THUY chuyen tien ungho Ma so 1103
|50,000
|181
|31/07/2026
|NGUYEN NGOC KHANG ma so 1103
|100,000
|182
|31/07/2026
|TRUONG THI HA chuyen tien.
|100,000
|183
|31/07/2026
|NGUYEN VAN THUC giup do gia dinh chi Thanh - Ma so 1103
|500,000
|184
|31/07/2026
|PHAM NGOC KHANH Ma so 1103
|300,000
|185
|31/07/2026
|VU THUY GIANG chuyen tien ma so 1103
|200,000
|186
|31/07/2026
|NGUYEN THI KIM HUE chuyen tien Ma so 1103
|200,000
|187
|31/07/2026
|DOAN DINH THANG CHUYEN KHOAN MA SO 1103
|100,000
|188
|31/07/2026
|NGUYEN VAN DON chuyen tien ung ho ma so 1103
|5,000,000
|189
|31/07/2026
|NGUYEN THI THANH XUAN Ma so 1103
|100,000
|190
|31/07/2026
|PHUONG THUY ung ho Ma so 1103
|500,000
|191
|31/07/2026
|VU THI VAN chuyen tien mc1103.
|200,000
|192
|31/07/2026
|NGUYEN THI TRAN XUAN HOA CT UNG HO MA SO 1103
|300,000
|193
|31/07/2026
|DINH THI THUY NGAN chuyen tien ung ho ma so 1103
|200,000
|194
|31/07/2026
|TRAN THI MAI TRAM Ung ho MS 1103
|300,000
|195
|31/07/2026
|BUI THI THU THUY Chuyen tien ung ho ma so 1103
|1,000,000
|196
|31/07/2026
|PHAM THI XUYEN Chuyen tien ung ho ms 1103
|200,000
|197
|31/07/2026
|TRAN THI THU TRAN Chuyen tien ung ho ms 1103
|200,000
|198
|31/07/2026
|TRAN NGOC DUNG UNG HO MS 1103
|200,000
|199
|31/07/2026
|TRAN THI HAI NAM Ma so 1102
|20,000
|200
|31/07/2026
|LE THI CAM TU Ung ho MS 1101 gia dinh chi Hue Lao Cai
|100,000
Chương trình Vòng tay nhân ái
Báo Sức khỏe và Đời sống