Danh sách bạn đọc ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 01/7/2026 - 31/7/2026

2 tháng trước

GĐXH - Giữa lúc chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối và gánh nặng chi phí sau ghép, bác sĩ trẻ Sầm Thành Tài đã nhận được sự sẻ chia kịp thời từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Hơn 15,7 triệu đồng không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn mà còn tiếp thêm động lực để anh tiếp tục hành trình hồi phục và trở lại với nghề.