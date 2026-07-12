Hai nạn nhân tai nạn giao thông nhận hơn 34,8 triệu đồng từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Hoàn cảnh anh Phạm Công Bằng, 36 tuổi, ở thôn Hoa Lư, xã Vạn Thắng, Ninh Bình đã được đăng tải trong bài viết "MS 1061: Người đàn ông nằm bất động giữa ngày cận Tết và 3 đứa trẻ ngóng bố trở về".

Anh Bằng không may bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Phía sau người đàn ông là người vợ kiệt sức vì chăm chồng, cha mẹ già cùng ba con. Để điều trị, anh Bằng đã phải trải qua hành trình kéo dài với nhiều lần chuyển viện, từ bệnh viện tuyến tỉnh đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, rồi trở lại tuyến tỉnh trước khi được phẫu thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Mỗi lần chuyển viện không chỉ là nỗi lo về tính mạng mà còn khiến chi phí điều trị ngày một chồng chất.

Anh đã được phẫu thuật tạo hình hộp sọ. Sau mổ, anh được tiếp tục điều trị tích cực với chi phí tốn kém.

Ông Phạm Công Thái - bố anh Bằng nhận số tiền 7.231.000 đồng do bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống ủng hộ

Khi hoàn cảnh của anh được đăng tải, nhiều bạn đọc đã quan tâm chia sẻ. Riêng qua tài khoản của Báo Sức khỏe và Đời sống, gia đình anh Bằng đã nhận được số tiền 17.231.000 đồng do bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống ủng hộ thông qua Chương trình Vòng tay Nhân ái. Số tiền này đã được Báo kết chuyển đến với gia đình góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.

Cùng đợt này, Báo cũng đã kết chuyển số tiền 17.605.000 đồng đến với gia đình anh Nông Văn Sơn (39 tuổi), người dân tộc Nùng, quê ở Nam Lý, xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng bị tai nạn xe máy.

Chị Hoàng Thị Thái, vợ anh Sơn nhận số tiền 17.605.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống hỗ trợ

Hoàn cảnh của anh Sơn được phản ánh trong bài viết "MS 1067: Người đàn ông dân tộc Nùng gặp tai nạn nghiêm trọng cần giúp đỡ". Thời điểm phóng viên có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Sơn đang điều trị tại Khoa Nội Hồi sức Thần kinh trong tình trạng hôn mê sâu, phải phụ thuộc hoàn toàn vào các thiết bị hỗ trợ. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị chấn thương sọ não rất nặng với các tổn thương gồm dập não trán trái, xuất huyết dưới nhện, tụ máu quanh bể củ não và giãn não thất.

Gia đình anh thuộc diện khó khăn, quanh năm làm nương rẫy. Vừa nuôi hai con nhỏ, anh chị vừa chăm sóc bố mẹ già nên không có điều kiện tích lũy để trang trải khoản viện phí lớn. Trong lúc gia đình rơi vào bế tắc, sự sẻ chia của bạn đọc đã tiếp thêm động lực để anh Sơn có điều kiện tiếp tục điều trị.

Đến nay, cả hai bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy kịch, sức khỏe ổn định hơn và trở lại cuộc sống bình thường. Gia đình hai bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bạn đọc hảo tâm cùng Báo Sức khỏe và Đời sống đã đồng hành và giúp cho gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn.