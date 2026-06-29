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Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế

Thứ hai, 07:35 29/06/2026 | Kết chuyển
Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
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GĐXH - Những sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp thêm niềm tin cho anh Lê Văn Toán, người cha mắc ung thư phổi di căn xương, một mình gồng gánh nuôi 2 con nhỏ ở Huế.

Ngày 28/6, đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống kết chuyển tấm lòng của bạn đọc và các nhà hảo tâm đến anh Lê Văn Toán (SN 1975, trú tại kiệt 62 Hoàng Thị Loan, phường An Cựu, TP Huế).

Anh Toán là nhân vật trong bài viết "MS 1070: Thương cảnh người cha mắc bệnh hiểm nghèo mong hai con nhỏ tiếp tục được đến trường", đăng trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống).

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế - Ảnh 1.

Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến anh Lê Văn Toán.

Cuối năm 2025, sau thời gian dài chịu đựng những cơn đau kéo dài, anh Toán đến Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám và được chẩn đoán mắc ung thư phổi đã di căn xương.

Từ một người thợ hồ khỏe mạnh, là trụ cột duy nhất của gia đình, anh dần suy kiệt, không còn khả năng lao động, khiến cuộc sống của ba cha con rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Vợ rời đi từ nhiều năm trước, anh Toán một mình nuôi hai con là cháu Lê Văn Công Thành (học sinh lớp 7) và Lê Văn Thành Đạt (học lớp 5). Dù bệnh tật bủa vây, điều khiến người cha lo lắng nhất vẫn là tương lai của các con khi bản thân không còn đủ sức chăm lo.

Trở về căn nhà nhỏ sau những ngày nằm viện, anh Toán vẫn chưa thể đi lại bình thường khi một chân còn bó bột. Khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư phổi di căn xương.

Đón nhận sự sẻ chia của bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống, anh Toán xúc động nói: "Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành đến quý Báo, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Sự sẻ chia này tiếp thêm hy vọng để tôi cố gắng chiến đấu với bệnh tật và lo cho hai con được tiếp tục đến trường.

Bạn đọc Báo Sức khỏe & Đời sống tiếp sức người cha mắc ung thư nuôi 2 con nhỏ ở Huế - Ảnh 2.Hơn 15 triệu đồng đến với hoàn cảnh người phụ nữ cùng lúc chăm chồng bại liệt, con bệnh nặng ở Huế

GĐXH - Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới hoàn cảnh chị Hoàng Thị Hoa (56 tuổi) trú tại đường Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân, TP Huế.

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