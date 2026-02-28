Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
GĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.
Báo Sức khỏe & Đời sống đã chuyển số tiền 15.285.000 đồng từ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc gửi về để hỗ trợ bé Hoàng Văn Trường bị ung thư máu. Bé Trường sinh năm 2021, ở xóm Liên Minh, xã Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là nhân vật trong bài viết "MS 1053: Xót xa cảnh gia đình 3 người cùng bệnh cần cộng đồng giúp đỡ".
Giữa tháng 5/2025, bé Trường được phát hiện mắc ung thư máu và phải bước vào quá trình điều trị tích cực tại bệnh viện. Sau điều trị ban đầu, em tiếp tục hành trình hóa trị với 8 đợt truyền liên tiếp.
Chi phí điều trị tốn kém trong khi hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. Vợ chồng chị Nga quanh năm làm ruộng. Từ ngày theo con trai vào viện, hai con nhỏ còn lại do chồng chị ở nhà chăm nom.
Trớ trêu hơn, mới ngoài 50 tuổi cả bố và mẹ chồng chị Nga đều mất khả năng lao động vì tai biến. Ông nội bị liệt một bên tay, không thể tự sinh hoạt. Bà nội cũng cần người hỗ trợ thường xuyên.
Khi hoàn cảnh của bé được đăng tải, gia đình đã nhận được nhiều sự chung tay giúp đỡ từ bạn đọc trong và ngoài nước. Theo chia sẻ của chị Nga, ngoài số tiền 15.285.000 đồng do Báo Sức khỏe & Đời sống chuyển, gia đình còn nhận được thêm hơn 74 triệu đồng để chi trả chi phí điều trị cho con.
Chị Nga xúc động gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe & Đời sống cùng các tấm lòng hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.
Hiện tại, bé Trường được bác sĩ cho về nhà uống thuốc, chờ phác đồ điều trị tiếp theo. Nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng, gia đình có thêm điều kiện và hy vọng để tiếp tục hành trình chữa bệnh cho con.
