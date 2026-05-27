‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
Ngày 27/5, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống có mặt tại thôn Mỹ Hà, xã Tân Mỹ, tỉnh Quảng Trị để trao số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh của ông Trương Văn Hằng, nhân vật trong bài viết " Người đàn ông có khối u khổng lồ đau xót nhìn vợ con lay lắt vì bệnh tật" đăng trên Chuyên mục Vòng tay nhân ái.
Ông Hằng sinh ra trong gia đình nghèo vùng quê lúa. Từ nhỏ, ông đã mang dấu hiệu bất thường, các khối u xuất hiện trên cơ thể và cứ lớn dần. Đặc biệt khối u ở đầu gối khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn. Nhưng vì gia cảnh nghèo túng, không có điều kiện chữa trị nên ông lớn lên cùng bệnh tật.
Khi luống tuổi, ông mới nên duyên với người vợ. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ trọn vẹn với sự ra đời của người con gái. Nhưng khi sinh ra, con gái ông là Trương Thị Nhung (SN 1999) lại mang dị tật vùng cột sống. Vợ ông Hằng cũng thường xuyên đau ốm.
Dù bệnh tật đeo bám, ông Hằng vẫn phải quần quật ngoài đồng, làm thuê làm mướn để chăm lo cho gia đình. Thế nhưng, có những lúc cả nhà vẫn rơi vào cảnh thiếu ăn.
Sự ra đời của cô con gái thứ hai khỏe mạnh hơn chị là niềm an ủi lớn đối với vợ chồng ông, nhưng cũng đồng nghĩa gánh nặng mưu sinh thêm chồng chất.
Sau nhiều năm lao động cật lực, khoảng 5 năm trở lại đây, tình trạng bệnh của ông Hằng chuyển biến nặng nhanh chóng. Cơ thể ông dần biến dạng bởi những khối u hạch xuất hiện ở mặt, ngực và tay. Đặc biệt, khối u ở chân phát triển lớn bất thường, ước tính nặng hơn 12kg.
Điều đáng tiếc, khi phóng viên trở lại thì ông Hằng đã qua đời cách đây không lâu. Lặng nhìn lên bàn thờ với những nén hương còn cháy dở, vợ ông Hằng nghẹn ngào kể về quãng thời gian cuối đời của chồng.
Bà Cẩm cho biết, sau khi bài báo phản ánh hoàn cảnh gia đình được đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ bằng tiền, hiện vật cùng những lời động viên, thăm hỏi. “Sau khi có bài báo, gia đình nhận được rất nhiều sự giúp đỡ. Nhờ vậy, chồng tôi có tiền trang trải viện phí trong những ngày cuối đời, tang sự cũng được lo liệu ổn thỏa”, bà Cẩm xúc động chia sẻ.
Phóng viên đã trao số tiền 10.470.000 đồng do bạn đọc trong và ngoài nước ủng hộ tới gia đình bà Cẩm. Người phụ nữ bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn tới quý báo cùng các nhà hảo tâm đã sẻ chia, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn.
Theo bà Cẩm, số tiền này sẽ được dùng để chi trả khoản nợ còn lại và mua thuốc điều trị cho bản thân cùng người con gái thường xuyên đau ốm.
