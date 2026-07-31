Hai mẹ con mắc Thalassemia đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

| Vòng tay nhân ái
Phương Thuận
Phương Thuận
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Hai mẹ con chị Cầm Thị Sươi, cùng mắc bệnh Thalassemia đã nhận được sự chung tay của nhiều bạn đọc hảo tâm. Bé Mùng Thị Uyên đã được phẫu thuật kịp thời và tiếp tục có thêm điều kiện duy trì việc điều trị.

Hai mẹ con mắc Thalassemia đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống - Ảnh 1.MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về

GĐXH – Mỗi cuộc điện thoại từ quê gọi lên bệnh viện, anh chỉ mong nghe thấy 3 đứa con vẫn ngoan. Con lớn mới 7 tuổi, đứa út chưa đầy 5 tuổi và chúng chưa biết mẹ đang nằm bất động trong phòng hồi sức, phải thở máy vì tai nạn giao thông.

Từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn Mùng Thị Uyên ở xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang đã bị bệnh Thalassemia. Bệnh tiến triển nặng khiến lách của bé phình to, buộc phải phẫu thuật sớm để duy trì sự sống. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến ca mổ từng đứng trước nguy cơ bị trì hoãn.

Khi hoàn cảnh của con được đăng tải với MS 1073 "Hai mẹ con cùng mắc bệnh tan máu, bé gái 6 tuổi dân tộc cần gấp khoảng 10 triệu đồng phẫu thuật", nhiều bạn đọc hảo tâm đã quan tâm trợ giúp để con phẫu thuật đúng thời điểm. Bên cạnh chi phí dành cho ca mổ, bạn đọc còn ủng hộ 13.385.000 đồng thông qua tài khoản của Báo.

Số tiền trên đã được ông Nguyễn Chiến Thắng – Tổng Thư ký Chuyên trang Gia đình và Xã hội, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống trao cho mẹ con chị Sươi trong lần hai mẹ con xuống Hà Nội tiếp tục điều trị.

Hai mẹ con mắc Thalassemia đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống - Ảnh 2.

Mẹ con chị Sươi đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh Phương Thuận

Hiện bé Uyên vẫn phải truyền máu định kỳ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong khi chị Sươi điều trị tại cơ sở y tế tuyến tỉnh. Thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, việc cả hai mẹ con cùng mắc bệnh khiến gánh nặng kinh tế ngày càng đè nặng lên gia đình.

Để duy trì việc điều trị, gia đình chị Sươi đã phải vay mượn nhiều nơi. Những khoản nợ ngày một chồng chất, còn mỗi lần bé Uyên nhập viện là thêm một lần cả nhà phải tất tả xoay xở tiền bạc.

Hai mẹ con mắc Thalassemia đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống - Ảnh 3.

Nhận được tình cảm của bạn đọc, chị Sươi gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm cùng sự kết nối của Báo thời gian vừa qua. Theo chị, sự giúp đỡ kịp thời không chỉ giúp con gái được phẫu thuật đúng lúc mà còn tiếp thêm động lực để hai mẹ con kiên trì trên hành trình điều trị bệnh.

Hai mẹ con mắc Thalassemia đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống - Ảnh 4.Hai nạn nhân tai nạn giao thông nhận hơn 34,8 triệu đồng từ bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

GĐXH – Hai bệnh nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn đã nhận tổng số tiền hơn 34,8 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống. Nguồn động viên này đã giúp cho họ có thêm điều kiện để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

MS 1100: Xót xa gia cảnh mẹ nguy kịch trong phòng hồi sức, con trai bại não mòn mỏi chờ mẹ trở về

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Đó là hoàn cảnh của bà Phạm Thị Chung, 54 tuổi, ở thôn Sông Hồng, xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai. Một mình gồng gánh nuôi hai con sau khi chồng mất, trong đó con lớn bị bại não. Giờ đây, bà Chung lại rơi vào tình cảnh nguy kịch vì bệnh nặng rất cần sự chung tay của cộng đồng.

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

MS 1098: Xót xa người phụ nữ đơn thân gồng gánh bệnh tật và con bị động kinh

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Vào viện vì tai nạn lao động, chị Tuyết lại nhận thêm kết quả mắc khối u lớn ở thận phải cần phẫu thuật cắt bỏ. Điều khiến người phụ nữ đơn thân này lo lắng nhất không phải là bản thân, mà là cha mẹ già và người con mắc bệnh đang chờ chị trở về chăm sóc.

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.