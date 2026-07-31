Hai mẹ con mắc Thalassemia đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

MS 1103: Người mẹ rơi vào hôn mê sau tai nạn giao thông, 3 con thơ nheo nhóc ngóng mẹ về GĐXH – Mỗi cuộc điện thoại từ quê gọi lên bệnh viện, anh chỉ mong nghe thấy 3 đứa con vẫn ngoan. Con lớn mới 7 tuổi, đứa út chưa đầy 5 tuổi và chúng chưa biết mẹ đang nằm bất động trong phòng hồi sức, phải thở máy vì tai nạn giao thông.

Từ nhỏ, cô bé 6 tuổi dân tộc Pà Thẻn Mùng Thị Uyên ở xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang đã bị bệnh Thalassemia. Bệnh tiến triển nặng khiến lách của bé phình to, buộc phải phẫu thuật sớm để duy trì sự sống. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn khiến ca mổ từng đứng trước nguy cơ bị trì hoãn.

Khi hoàn cảnh của con được đăng tải với MS 1073 "Hai mẹ con cùng mắc bệnh tan máu, bé gái 6 tuổi dân tộc cần gấp khoảng 10 triệu đồng phẫu thuật", nhiều bạn đọc hảo tâm đã quan tâm trợ giúp để con phẫu thuật đúng thời điểm. Bên cạnh chi phí dành cho ca mổ, bạn đọc còn ủng hộ 13.385.000 đồng thông qua tài khoản của Báo.

Số tiền trên đã được ông Nguyễn Chiến Thắng – Tổng Thư ký Chuyên trang Gia đình và Xã hội, đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống trao cho mẹ con chị Sươi trong lần hai mẹ con xuống Hà Nội tiếp tục điều trị.

Mẹ con chị Sươi đón nhận tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống. Ảnh Phương Thuận

Hiện bé Uyên vẫn phải truyền máu định kỳ tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, trong khi chị Sươi điều trị tại cơ sở y tế tuyến tỉnh. Thuộc diện hộ nghèo nhiều năm, việc cả hai mẹ con cùng mắc bệnh khiến gánh nặng kinh tế ngày càng đè nặng lên gia đình.

Để duy trì việc điều trị, gia đình chị Sươi đã phải vay mượn nhiều nơi. Những khoản nợ ngày một chồng chất, còn mỗi lần bé Uyên nhập viện là thêm một lần cả nhà phải tất tả xoay xở tiền bạc.

Nhận được tình cảm của bạn đọc, chị Sươi gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm cùng sự kết nối của Báo thời gian vừa qua. Theo chị, sự giúp đỡ kịp thời không chỉ giúp con gái được phẫu thuật đúng lúc mà còn tiếp thêm động lực để hai mẹ con kiên trì trên hành trình điều trị bệnh.