Thoát cửa tử sau tai nạn, nam thanh niên đón Tết sum vầy nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khoẻ và Đời sống
GĐXH – Từ ca đa chấn thương nguy kịch đến ngày được trở về nhà đón Tết cùng gia đình, anh Nguyễn Đức Nghĩa đã trải qua hành trình giành giật sự sống đầy cam go. Gia đình anh đã nhận được hơn 60 triệu đồng từ bạn đọc Báo Sức khoẻ và Đời sống.
Hoàn cảnh của anh Nguyễn Đức Nghĩa ở thôn Cao Xá, xã Thượng Phúc, Hà Nội đã được đăng tải trong bài viết "MS 1044: Nam thanh niên nguy kịch vì tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc cho bố nằm liệt đang rất cần sự giúp đỡ".
Anh Nghĩa không may gặp tai nạn giao thông trên đường đi mua thuốc điều trị tai biến cho bố. Khi nhập viện, các bác sĩ xác định anh bị đa chấn thương, tình trạng rất nặng.
Sau gần 2 tuần điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 2 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), anh được chuyển sang Khoa Tim mạch – Lồng ngực. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, sức khỏe của anh đã dần hồi phục trong niềm vui của gia đình.
Anh Nghĩa phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật. Trong khi đó, kinh tế gia đình vốn đã khó khăn nên khi anh gặp tai nạn, cả nhà gần như không còn điểm tựa. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để đóng viện phí và mua thuốc điều trị.
Bố của anh bị tai biến, nằm một chỗ, không còn khả năng lao động. Mẹ anh tuổi đã cao nhưng vẫn tần tảo chăm sóc chồng. Nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc hảo tâm, anh Nghĩa có thêm điều kiện điều trị tốt hơn. Tết này, anh đã được trở về đón Tết sum vầy cùng gia đình.
Bà Trần Thị Quyến – mẹ anh Nghĩa xúc động chia sẻ về tình hình sức khỏe hiện tại của con trai và cho biết gia đình đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên từ mọi người.
Thông qua tài khoản của Báo Sức khỏe & Đời sống, gia đình anh Nghĩa đã nhận được số tiền 60.870.000 đồng. Số tiền này được phóng viên Phương Thuận – đại diện chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe & Đời sống) cùng đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kết chuyển tới gia đình.
Bà Quyến bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà Báo Sức khỏe & Đời sống cùng bạn đọc hảo tâm đã dành cho gia đình và gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả những tấm lòng đã hỗ trợ trong thời gian qua.
