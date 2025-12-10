Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký tạm trú tại Hà Nội

Đáp ứng điều kiện gì để đăng ký tạm trú tại Hà Nội?

Theo quy định tại Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú được quy định như sau:

1. Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

2. Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

3. Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Điều 23 quy định cụ thể như sau:

Địa điểm không được đăng ký thường trú mới

1. Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.

2. Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật.

3. Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định nêu trên, người dân từ nơi khác đến Hà Nội lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo quy định của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP.

Trường hợp công dân đến sinh sống tại Hà Nội từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Đăng ký tạm trú tại Hà Nội người dân được hưởng các quyền lợi gì?

Việc đăng ký tạm trú tại Hà Nội không chỉ là nghĩa vụ mà còn mang lại nhiều quyền lợi và lợi ích thiết thực cho công dân. Các quyền lợi bao gồm:

- Từ ngày 1/7/2021, người dân có thể thực hiện thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân gắn chip ngay tại nơi đăng ký tạm trú, không cần phải về nơi thường trú như trước đây. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đang sinh sống và làm việc xa quê.

- Giấy tờ đăng ký tạm trú là bằng chứng hợp pháp về nơi cư trú của công dân trong thời gian sinh sống tại Hà Nội, là cơ sở để thực hiện các giao dịch và thủ tục hành chính khác.

- Công dân đăng ký tạm trú giúp Nhà nước nắm được thông tin cư trú của cá nhân, từ đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân gắn liền với nơi cư trú (như học tập, công việc, khám chữa bệnh,...) theo quy định của pháp luật.

- Đăng ký tạm trú đúng quy định là chấp hành pháp luật về cư trú, giúp người dân tránh bị xử phạt hành chính do không khai báo tạm trú.

- Đăng ký tạm trú giúp người dân thuận tiện trong giao dịch và thủ tục khác như:

+ Giúp rút ngắn và đơn giản hóa một số thủ tục hành chính tại địa phương.

+ Là một trong các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục nhập học cho con cái tại nơi tạm trú (tùy theo quy định cụ thể của ngành giáo dục địa phương).

Theo đó đăng ký tạm trú là bước quan trọng để người dân có thể xác lập địa vị pháp lý tạm thời của mình tại Hà Nội, đảm bảo quyền lợi khi thực hiện các thủ tục và giao dịch trong quá trình sinh sống, học tập, hoặc làm việc tại thành phố.

Cách thức thực hiện đăng ký tạm trú

Người dân đăng ký tạm trú bằng hình thức trực tuyến qua:

- Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn).

- Cổng Dịch vụ công Bộ Công an (dichvucong.bocongan.gov.vn).

- Ứng dụng định danh điện tử Quốc gia VNeID.

Dưới đây là các bước cơ bản đăng ký tạm trú trên Cổng Dịch vụ công/VNeID:

- Truy cập và Đăng nhập bằng tài khoản Cổng Dịch vụ công Quốc gia/VNeID.

- Chọn mục "Đăng ký tạm trú" trong phần Thủ tục hành chính.

- Khai báo thông tin theo biểu mẫu trực tuyến (các mục có dấu * bắt buộc phải nhập).

- Đính kèm các giấy tờ/tài liệu đã chuẩn bị (nếu có yêu cầu).

- Nộp hồ sơ và chờ kết quả.

