Bị xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cần làm gì để không bị phạt?
GĐXH - Việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định khi thay đổi nơi ở.
Vì sao bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú)?
Theo quy định của Luật cư trú 2020, việc bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú hoặc xóa đăng ký tạm trú) xảy ra khi công dân không còn sinh sống, không còn đủ điều kiện hoặc vi phạm các quy định về cư trú tại địa điểm đã đăng ký.
Dưới đây là quy định cụ thể về xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú):
Các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú
Việc xóa đăng ký thường trú được quy định tại Điều 24 Luật Cư trú, bao gồm:
- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng (Trừ trường hợp đang chấp hành án tù, đi học/làm việc ở nước ngoài nhưng không định cư,...)
- Đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp (như nhà thuê, mượn, ở nhờ) nhưng:
Đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới.
Quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác (bán nhà) mà sau 12 tháng vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới (trừ trường hợp được chủ mới đồng ý tiếp tục cho giữ đăng ký).
- Chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.
- Ra nước ngoài để định cư.
- Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.
- Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú (do đăng ký không đúng quy định).
Các trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú
Việc xóa đăng ký tạm trú được quy định tại Điều 29 Luật Cư trú, bao gồm:
- Thời hạn tạm trú đã hết mà công dân không làm thủ tục gia hạn.
- Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác.
- Đã đăng ký thường trú hoặc đã được cấp giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp khác.
- Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết.
- Chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú (do đăng ký không đúng quy định).
Việc bị xóa đăng ký cư trú sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi và thủ tục hành chính của công dân. Do đó, người dân cần tuân thủ các quy định về đăng ký, gia hạn hoặc khai báo tạm vắng khi thay đổi nơi ở.
Bị xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) cần làm gì để không bị phạt?
Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú) được nêu chi tiết tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 154/2024/NĐ-CP. Cụ thể:
Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thì người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú.
- Hồ sơ xóa đăng ký thường trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký thường trú.
- Người thực hiện thủ tục nộp 01 hồ sơ bằng phương thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan đăng ký cư trú.
- Trường hợp người bị đề nghị xóa đăng ký thường trú chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin về người đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đầy đủ, chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Trường hợp người thuộc diện xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký thường trú và thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân.
- Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn đóng quân xóa đăng ký thường trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý. Văn bản đề nghị cần nêu rõ họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân 09 số của người thuộc trường hợp xóa đăng ký thường trú; lý do đề nghị xóa đăng ký thường trú.
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận thông tin phản ánh về người thuộc trường hợp bị xóa đăng ký thường trú quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Cư trú, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký thường trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Sau khi thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc hình thức điện tử khác cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình.
Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú
- Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày hộ gia đình có người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú thì người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình có trách nhiệm thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú.
- Hồ sơ xóa đăng ký tạm trú gồm: Tờ khai thay đổi thông tin cư trú và giấy tờ, tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp xóa đăng ký tạm trú.
- Người thực hiện thủ tục nộp 01 hồ sơ bằng phương thức trực tuyến, trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến cơ quan đăng ký cư trú.
- Trường hợp người bị đề nghị xóa đăng ký tạm trú chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin về người đó trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đầy đủ, chính xác thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu thập, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký cư trú phải xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Trường hợp hộ gia đình chỉ có 01 người hoặc người thuộc diện xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, lập biên bản về việc công dân, đại diện hộ gia đình không thực hiện thủ tục xóa đăng ký tạm trú và thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân.
- Cơ quan, đơn vị quản lý người học tập, công tác, làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân có văn bản đề nghị cơ quan đăng ký cư trú trên địa bàn đóng quân xóa đăng ký tạm trú đối với người thuộc đơn vị mình quản lý. Văn bản đề nghị cần nêu rõ họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; số định danh cá nhân hoặc Chứng minh nhân dân 09 số của người cần xóa đăng ký tạm trú; lý do đề nghị xóa đăng ký tạm trú.
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tiếp nhận thông tin quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Cư trú thông qua kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu khác do cơ quan, tổ chức quản lý, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, thực hiện xóa đăng ký tạm trú đối với công dân và cập nhật việc xóa đăng ký tạm trú vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
- Sau khi thực hiện việc xóa đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo bằng văn bản giấy hoặc bản điện tử hoặc hình thức điện tử khác cho người bị xóa đăng ký tạm trú hoặc đại diện hộ gia đình.
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh HóaĐời sống - 1 giờ trước
Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.
Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toánĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biếtĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.
Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải PhòngĐời sống - 9 giờ trước
Tài xế xe khách bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển phương tiện đi sai làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Bắc Bộ có mưa, sáng và đêm trời lạnhĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, ngày 9/11, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, sáng và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.
Kỳ tích giữa bão tố: 3 ngư dân Lý Sơn trôi dạt hơn 40 giờ trên biển trở về bình anĐời sống - 10 giờ trước
Tối 8/11, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi rộn ràng niềm vui khi ba ngư dân mất tích suốt gần 3 ngày trên biển đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, kết thúc hành trình vật lộn giữa sóng dữ và bão tố. Hàng trăm người dân Lý Sơn tập trung tại cầu cảng hồi hộp chờ đón họ trở về.
Hà Nội: Trai tráng ở Phúc Thọ hò reo bắt cá trên sông Tích Giang dưới trời lạnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dù thời tiết mưa và trời lạnh nhưng từ người già đến thanh niên trai tráng ở xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn hào hứng lội xuống dòng nước lạnh trên sông Tích Giang để bắt cá.
Cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú, tạm trú cho trẻ mới sinhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 154/2024/NĐ-CP, trong thời hạn tối đa 60 ngày, kể từ ngày trẻ đăng ký khai sinh thì cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho con.
Ninh Bình: Xe ô tô con bị vò nát sau tai nạn, tài xế may mắn thoát ra khỏi xe 'không một vết xước'Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra tại phường Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) khiến một chiếc ô tô con bị biến dạng hoàn toàn. Điều kỳ diệu là tài xế của chiếc xe bị "vò nát" vẫn tự thoát ra khỏi xe mà không hề bị thương tích nghiêm trọng.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đếnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người biết tích lũy: Càng sống tốt, tiền càng tự tìm đếnĐời sống
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường phát tài muộn, càng tích lũy phúc đức càng giàu sang bền vững.