Đau bụng, nôn nhiều, cụ bà được phát hiện có dị vật lớn trong dạ dày

Ngày 29/7, theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này (cơ sở Ninh Bình) đã tiếp nhận và xử trí cho một bệnh nhân bị bã thức ăn lớn gây tắc nghẽn ở dạ dày.

Theo đó, cụ bà P.T.L. (70 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau tức vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều. Nội soi ghi nhận một khối bã thức ăn lớn mắc kẹt trong dạ dày, có nguy cơ gây tắc ruột, loét hoặc thủng dạ dày nếu không được xử trí kịp thời.

Các bác sĩ nhận định, đây là trường hợp đặc biệt khó khăn bởi người bệnh tuổi cao, thể trạng suy kiệt, mắc nhiều bệnh lý nền như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, suy tim và từng đặt stent mạch vành nên phải duy trì thuốc chống ngưng tập tiểu cầu liên tục.

Các bác sĩ thực hiện nội soi can thiệp lấy khối bã thức ăn cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau khi hội chẩn với Ban lãnh đạo Viện Tiêu hóa, ThS.BSNT Nguyễn Thị Oanh cùng ê-kíp quyết định lựa chọn phương án nội soi can thiệp dưới gây mê, thay vì phẫu thuật mở nhằm giảm tối đa nguy cơ cho người bệnh.

Do khối bã thức ăn có kích thước lớn và độ cứng cao, ê-kíp không thể lấy ra bằng rọ gắp thông thường. Các bác sĩ đã áp dụng kỹ thuật cắt nhỏ cơ học ngay trong lòng dạ dày, sau đó gắp từng phần dị vật ra ngoài qua đường miệng.

Phương pháp này giúp lấy bỏ hoàn toàn khối bã thức ăn mà không cần phẫu thuật, bảo tồn cấu trúc giải phẫu tự nhiên của đường tiêu hóa.

Bên cạnh đó, hệ thống nội soi độ phân giải cao giúp bác sĩ quan sát rõ niêm mạc dạ dày đang bị viêm loét do khối bã chèn ép, từ đó hạn chế tối đa nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu.

Chỉ sau 24 giờ can thiệp, các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định, bệnh nhân ăn uống trở lại bình thường và đủ điều kiện xuất viện.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Thị Oanh, thành công lớn nhất của ca can thiệp này không chỉ là lấy được khối bã thức ăn mà còn giúp bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh nền tránh được một cuộc phẫu thuật. Bởi với người từng đặt stent mạch vành và đang sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, tránh được phẫu thuật và nguy cơ chảy máu có ý nghĩa rất lớn đối với tiên lượng sống.

Lưu ý khi ăn uống với người cao tuổi

Theo bác sĩ Oanh, bã thức ăn thường hình thành ở người cao tuổi có răng yếu, nhai không kỹ, đồng thời ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ cứng như măng, rau già hoặc các loại quả chát như hồng ngâm, ổi, đặc biệt khi ăn lúc đói.

Người cao tuổi hay gặp dị vật đường tiêu hóa do suy giảm chức năng nhai và giảm nhu động dạ dày.

Vì vậy, để tránh nguy cơ hình thành bã thức ăn, ảnh hưởng đến sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo, người cao tuổi cần ăn chậm, nhai kỹ, lựa chọn thực phẩm phù hợp với khả năng nhai nuốt.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau bụng, đầy bụng, buồn nôn hoặc nôn kéo dài, người cao tuổi cần được theo dõi kỹ. Nếu các triệu chứng không cải thiện, người bệnh cần được đi thăm khám kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.







