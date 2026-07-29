Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa điều trị và phẫu thuật lấy thai thành công cho một sản phụ mang nhiều dị tật bẩm sinh, gồm tử cung đôi, chỉ có một quả thận. Đây là thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi.

Bệnh nhân là chị Hoàng Thị H (36 tuổi, trú tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), có tiền sử hiếm muộn nhiều năm. Năm 2025, chị mang thai lần đầu nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trong suốt thai kỳ, sản phụ nhiều lần nhập viện do dọa sinh non. Mục tiêu điều trị của các bác sĩ là kéo dài tuổi thai đến thời điểm an toàn nhất nhằm tăng khả năng thích nghi của trẻ sau sinh.

Bên cạnh đó, thai phụ còn mắc đái tháo đường thai kỳ và phải điều trị bằng insulin. Ê-kíp điều trị đã theo dõi sát tình trạng sức khỏe của mẹ và thai nhi, đồng thời kiểm soát đường huyết chặt chẽ để hạn chế nguy cơ biến chứng.

Đến tuần thai thứ 37, sản phụ xuất hiện dấu hiệu chuyển dạ, thai nhi ở ngôi ngược và mắc tiền sản giật. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Bác sĩ chuyên khoa I Phạm Mạnh Toàn và bác sĩ Phùng Nam, Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình đang thăm khám cho sản phụ sau phẫu thuật.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bé trai chào đời khỏe mạnh, nặng 2,8kg. Sau mổ, sức khỏe của sản phụ ổn định.

Theo các bác sĩ, thành công của ca bệnh là kết quả của quá trình quản lý thai kỳ liên tục, theo dõi sát diễn biến bệnh lý và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa để lựa chọn thời điểm chấm dứt thai kỳ phù hợp.

Các chuyên gia khuyến cáo, những trường hợp mang thai nguy cơ cao như dị tật tử cung, mang thai sau IVF, đái tháo đường thai kỳ hoặc tiền sản giật cần được theo dõi và quản lý tại các cơ sở y tế có đủ năng lực chuyên môn. Việc khám thai đúng lịch, tuân thủ điều trị và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ biến chứng cho cả mẹ và thai nhi.