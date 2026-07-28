Người đàn ông Campuchia 71 tuổi vượt qua ca mổ khó vì viêm túi mật cấp trên nền xơ gan

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Người đàn ông Campuchia 71 tuổi vượt qua ca mổ khó vì bệnh lý gan mật phức tạp

Đau dữ dội vùng hạ sườn phải kèm sốt cao, ông Pring Vat (71 tuổi, quốc tịch Campuchia) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa Việt Mỹ (phường Bảy Hiền, TP.HCM) để thăm khám và điều trị.

Qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị viêm túi mật cấp do sỏi trên nền xơ gan, đồng thời có thêm một khối u gan lớn cần tiếp tục theo dõi và điều trị.

Túi mật viêm cấp được cắt bỏ cùng viên sỏi kích thước khoảng 15 mm. Ảnh BVCC

Từ cơn đau bất thường đến phát hiện nhiều bệnh lý phối hợp

Trước đó, ông Pring Vat từng được phát hiện có sỏi túi mật trong một lần kiểm tra sức khỏe tại Campuchia nhưng chưa tiến hành điều trị.

Theo thời gian, viên sỏi tiếp tục gây cản trở đường thoát của túi mật, dẫn đến tình trạng viêm cấp.

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng đau nhiều vùng hạ sườn phải, đau đầu, sốt cao và mệt mỏi.

Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành hồi sức, thực hiện xét nghiệm cần thiết và chụp cắt lớp vi tính (CT) để xác định nguyên nhân.

Kết quả cho thấy người bệnh có viên sỏi kích thước khoảng 15 mm gây tắc cổ túi mật, dẫn đến viêm túi mật cấp. Đáng chú ý, bệnh nhân còn mắc xơ gan và được phát hiện thêm một khối u gan lớn tại hạ phân thùy VI.

Theo người bệnh, sau khi được người quen giới thiệu và tìm hiểu thông tin, ông lựa chọn đến Việt Nam để được thăm khám, điều trị.

Ca phẫu thuật nhiều thách thức ở bệnh nhân lớn tuổi

Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp có nhiều yếu tố nguy cơ.

Người bệnh đã 71 tuổi, mắc viêm túi mật cấp trên nền xơ gan, đồng thời có khối u gan lớn.

Xơ gan có thể làm tăng nguy cơ rối loạn đông máu, chảy máu trong và sau phẫu thuật. Trong khi đó, tình trạng viêm cấp nếu không được xử trí kịp thời có thể dẫn đến các biến chứng như hoại tử, thủng túi mật, nhiễm trùng hoặc viêm phúc mạc.

Bên cạnh đó, khối u gan nằm ở vùng gan mật khiến việc tiếp cận, phẫu tích và kiểm soát đường mật trong quá trình phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.

Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, đánh giá toàn diện chức năng gan, tình trạng sức khỏe và các nguy cơ có thể xảy ra, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi cắt túi mật trước.

Trong quá trình mổ, các bác sĩ tập trung kiểm soát nguy cơ chảy máu do nền gan xơ, đồng thời xử lý vùng mô viêm dính với các thao tác thận trọng nhằm hạn chế tối đa biến chứng.

BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật. Ảnh BVCC

Vượt qua cuộc mổ, người bệnh hồi phục thuận lợi

BS.CKI Tôn Nữ Phương Duyên (Khoa Ngoại Tổng hợp), thành viên ê-kíp phẫu thuật, cho biết:

"Điều khó nhất của ca bệnh này là người bệnh lớn tuổi, bị viêm túi mật cấp trên nền xơ gan và có thêm khối u gan lớn. Nếu không can thiệp kịp thời, bệnh có thể tiến triển thành nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, vỡ hoặc thủng túi mật, viêm phúc mạc, choáng nhiễm trùng...".

Theo bác sĩ, ở người cao tuổi mắc xơ gan, các biến chứng thường diễn tiến nhanh hơn, đồng thời nguy cơ chảy máu trong và sau phẫu thuật cũng cao hơn.

Sau phẫu thuật, sức khỏe ông Pring Vat cải thiện tốt. Người bệnh được theo dõi hậu phẫu, chăm sóc dinh dưỡng và lên kế hoạch tiếp tục điều trị khối u gan khi tình trạng ổn định.

Ông Pring Vat hồi phục tốt sau phẫu thuật và được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Ảnh BVCC

"Tôi cảm thấy yên tâm trong suốt quá trình điều trị"

Chia sẻ trước khi trở về Campuchia, ông Pring Vat cho biết hiện tại ông đã hết đau, có thể ăn uống và sinh hoạt gần như bình thường.

"Trong suốt quá trình điều trị, các bác sĩ và điều dưỡng luôn thăm khám, chăm sóc tận tình nên tôi cảm thấy rất yên tâm. Tôi rất biết ơn vì đã được hỗ trợ trong thời gian điều trị", ông chia sẻ.

Sau khi hồi phục ổn định, người bệnh được xuất viện và trở về Campuchia, tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe cũng như kế hoạch điều trị khối u gan.

Không nên chủ quan với sỏi túi mật

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với sỏi túi mật, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng rõ ràng.

Những dấu hiệu cần đi khám sớm gồm:

Đau vùng hạ sườn phải kéo dài hoặc đau dữ dội.

Sốt.

Buồn nôn, nôn nhiều.

Vàng da, vàng mắt.

Cảm giác mệt mỏi bất thường.

Việc phát hiện và điều trị đúng thời điểm giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, đồng thời tạo điều kiện xử trí hiệu quả các bệnh lý phối hợp.

Với những trường hợp có nhiều vấn đề gan mật cùng lúc, việc được đánh giá bởi đội ngũ chuyên môn đa chuyên khoa, có đầy đủ phương tiện chẩn đoán và điều trị sẽ giúp nâng cao tính an toàn và hiệu quả trong quá trình chăm sóc người bệnh.







