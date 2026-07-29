Lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não

| Y tế
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018.

Sáng 29/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin, đơn vị này vừa thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não. Đây cũng là ca ghép đầu tiên được thực hiện thành công ở Việt Nam. 

Theo đó, người bệnh là nam giới, 43 tuổi đã từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định. 

Lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não - Ảnh 1.

Các bác sĩ thực hiện ca ghép dương vật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC. 

Tuy nhiên, do phần dương vật còn lại rất ngắn, người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt tình dục, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và tâm lý. Mặc dù chức năng tiểu tiện vẫn được bảo tồn, người bệnh có nguyện vọng được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá đầy đủ về chuyên môn, miễn dịch, tâm lý cũng như các yếu tố đạo đức, người bệnh được xác định đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để chỉ định ghép dương vật. 

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: Trong ca ghép này, chúng tôi tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ. 

Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, theo các báo cáo trên y văn thế giới, đến nay mới có 5 ca ghép dương vật được công bố. Trong đó, ca gần đây nhất được công bố vào năm 2018. 

Đây là ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam nên ê-kíp phải chuẩn bị rất kỹ về chuyên môn, xây dựng quy trình, nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và phối hợp nhiều chuyên khoa như ghép tạng, nam học, vi phẫu, gây mê hồi sức, miễn dịch, giải phẫu bệnh. 

Ca ghép này đánh dấu bước phát triển mới của ngoại khoa Việt Nam, khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ghép mô phức hợp và thể hiện sự trưởng thành của hệ thống ghép tạng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mở ra cơ hội điều trị cho những bệnh nhân mất dương vật do ung thư, chấn thương hoặc tai nạn. 

Đến thời điểm hiện tại, diễn biến sau ghép của người bệnh rất khả quan. Mảnh ghép được tưới máu tốt, màu sắc và nhiệt độ bình thường, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay tắc mạch.

Lần đầu tiên ở Việt Nam thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não - Ảnh 2.Chỉ trong một tuần, 21 cuộc đời được hồi sinh nhờ ghép tạng

GĐXH – Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đạt được con số 21 trường hợp ghép tạng trong một tuần, ghi nhận dấu mốc mới trong ngành Y tế Việt Nam.


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