Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

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Chương trình không chỉ nâng cao năng lực cấp cứu ban đầu cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ mà còn hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, từng bước chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hiện thực hóa hợp tác trong đào tạo cấp cứu ngoại viện

Từ ngày 28 đến 29/7/2026, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (tiền thân là Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy), Đại học Kokushikan và Tập đoàn Kitahara (Nhật Bản) tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6.

Đây là hoạt động đầu tiên được triển khai sau khi Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ ký kết thỏa thuận hợp tác vào tháng 4/2026, nhằm phát huy thế mạnh của mỗi đơn vị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao chuyên môn.

Mục tiêu của chương trình không chỉ là nâng cao kỹ năng cấp cứu ngoại viện cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ mà còn xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn có khả năng tiếp tục đào tạo, nhân rộng kiến thức đến các đơn vị trên phạm vi cả nước.

Tham dự lễ khai giảng, về phía Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có Trung tướng, PGS.TS. Lê Quang Bốn, Giám đốc Học viện cùng lãnh đạo các khoa, phòng.

Về phía Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN có GS.TS.TTND. Lê Ngọc Thành, Hiệu trưởng; TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo, giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện.

Chương trình còn có sự tham dự của PGS. Ishizaki Takashi, đại diện Đại học Kokushikan; ông Hirai Yusuke, đại diện Tập đoàn Kitahara (Nhật Bản) cùng các chuyên gia, giảng viên và học viên tham gia khóa tập huấn.

Trung tướng, PGS.TS. Lê Quang Bốn - Giám đốc Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phát biểu tại lễ khai giảng.

Cấp cứu đúng trong "thời gian vàng" quyết định cơ hội sống

Phát biểu khai mạc, Trung tướng, PGS.TS Lê Quang Bốn cho biết những năm gần đây, thiên tai, cháy nổ, mưa lũ và nhiều sự cố khẩn cấp diễn biến ngày càng phức tạp, đòi hỏi lực lượng cứu nạn, cứu hộ phải được trang bị đầy đủ kỹ năng sơ cấp cứu ngay tại hiện trường.

Theo ông, cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thường là lực lượng đầu tiên tiếp cận người bị nạn trong điều kiện nhiều nguy hiểm. Vì vậy, ngoài bản lĩnh nghề nghiệp, việc thành thạo các kỹ thuật cấp cứu ban đầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông nhấn mạnh, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm mới chỉ là bước đầu. Những thao tác sơ cấp cứu được thực hiện đúng trong "thời gian vàng" có thể quyết định khả năng cứu sống cũng như giảm thiểu di chứng lâu dài.

Chính vì vậy, việc chuẩn hóa chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện theo hướng hiện đại, bài bản và phù hợp với đặc thù cứu nạn, cứu hộ là yêu cầu cấp thiết.

Theo Giám đốc Học viện, khóa tập huấn không chỉ giúp nâng cao chuyên môn mà còn hướng tới hình thành đội ngũ giảng viên nguồn có khả năng tiếp tục đào tạo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy trên toàn quốc.

Ông cũng đánh giá cao sự đồng hành của các chuyên gia Nhật Bản, giúp học viên tiếp cận phương pháp đào tạo, kỹ thuật thực hành và tư duy cấp cứu theo chuẩn quốc tế.

Hướng tới chương trình đào tạo chính quy về cấp cứu ngoại viện

Theo GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành, việc phát triển chương trình đào tạo cấp cứu ngoại viện là định hướng mà Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN cùng Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ông cho rằng sự phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ có ý nghĩa đặc biệt khi đây là lực lượng trực tiếp tham gia xử lý các tình huống cháy nổ, tai nạn và thiên tai trong thực tế.

GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành chia sẻ về định hướng hợp tác giữa các đơn vị.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN kỳ vọng ngay trong năm học 2026, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các nội dung đào tạo tổng quan về cấp cứu ngoại viện cho tân sinh viên.

Thông qua sự hỗ trợ của Đại học Kokushikan và Tập đoàn Kitahara, đội ngũ giảng viên của nhà trường sẽ tiếp tục cập nhật tài liệu, kỹ thuật và phương pháp giảng dạy hiện đại, từng bước hoàn thiện chương trình đào tạo cũng như lan tỏa kiến thức cấp cứu ngoại viện tới cộng đồng.

Dự án hợp tác đào tạo giảng viên nguồn giữa Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN và các đối tác Nhật Bản được triển khai từ năm 2024. Đến nay, chương trình đã bước sang năm thứ ba liên tiếp.

Trong khuôn khổ dự án, nhiều giảng viên của nhà trường đã được cử sang Nhật Bản tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu, trực tiếp tiếp cận mô hình tổ chức, kỹ thuật thực hành và phương pháp giảng dạy cấp cứu ngoại viện của Đại học Kokushikan.

Xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt phục vụ cộng đồng

Khóa tập huấn đợt 6 có sự tham gia của 14 giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN; 18 giảng viên, cán bộ của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng 4 chuyên gia Nhật Bản.

Giảng viên Bộ môn Y học cấp cứu ngoại viện, Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN đang tập huân cho giảng viên, cán bộ của Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Trong hai ngày học tập, học viên được kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên mô hình mô phỏng với các nội dung trọng tâm như:

- Hồi sức tim phổi cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh.

- Sử dụng máy khử rung tim tự động (AED).

- Hỗ trợ hô hấp bằng bóng bóp. Đánh giá ban đầu người bệnh.

- Kiểm tra ý thức, mạch và các dấu hiệu sinh tồn.

- Đảm bảo đường thở, cung cấp oxy.

- Cầm máu, cố định cột sống cổ.

- Giữ ấm và vận chuyển nạn nhân đúng kỹ thuật.

Các hình ảnh học viên thực hành:

Song song với đào tạo thực hành, các chuyên gia Nhật Bản còn phối hợp xây dựng hệ thống video, hình ảnh tình huống mô phỏng phục vụ biên soạn giáo trình và tài liệu giảng dạy trong thời gian tới.

Sau khóa học, các học viên sẽ trở thành lực lượng giảng viên nguồn, trực tiếp đào tạo và huấn luyện kiến thức cấp cứu ngoại viện cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị mình.

Từng bước chuẩn hóa năng lực cấp cứu ngoại viện

Việc phối hợp giữa Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản không chỉ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho lực lượng cứu nạn, cứu hộ mà còn tạo nền tảng xây dựng hệ thống đào tạo cấp cứu ngoại viện theo hướng chuẩn hóa, bền vững.





Qua khóa tập huấn, học viên được trang bị cả kỹ năng chuyên môn lẫn phương pháp tổ chức lớp học, hướng dẫn thực hành và đánh giá năng lực người học. Sau khi hoàn thành chương trình, lực lượng này sẽ tiếp tục trở thành các giảng viên nguồn, trực tiếp đào tạo và huấn luyện kiến thức cấp cứu ngoại viện cho cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị.

Khi đội ngũ giảng viên nguồn ngày càng được mở rộng và cập nhật các phương pháp đào tạo hiện đại, kiến thức cấp cứu ban đầu sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn tới lực lượng thực thi nhiệm vụ cũng như cộng đồng, góp phần nâng cao khả năng ứng phó trong những tình huống khẩn cấp và bảo vệ tính mạng người dân.















