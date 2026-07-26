Người bệnh vượt hơn 9.000 km từ New Zealand đến Việt Nam thay khớp háng

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sáng 26/7 cho biết chỉ sau ít ngày điều trị, người bệnh đã có thể tự đứng dậy tập đi và chuẩn bị trở về quê hương với một cuộc sống không còn bị những cơn đau dai dẳng hành hạ.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình 1, người bệnh xuất hiện đau khớp háng trái từ khoảng 10 năm trước. Ban đầu, cơn đau chỉ xuất hiện khi vận động nhưng sau đó tăng dần về mức độ và tần suất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày.

Nữ bệnh nhân New Zealand trò chuyện vui vẻ với PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh sau ca thay khớp háng thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khép lại nhiều năm chịu đựng những cơn đau kéo dài. Ảnh: BVCC

Mặc dù đã được chỉ định thay khớp háng tại New Zealand từ nhiều năm trước, người bệnh vẫn phải chờ đợi theo lịch hẹn của hệ thống y tế. Đến nay, thời gian chờ phẫu thuật đã kéo dài khoảng bốn năm. Trong khi đó, nếu lựa chọn phẫu thuật theo diện tự chi trả, chi phí lên tới gần 40.000 đô la New Zealand.

Sau khi tìm hiểu thông tin về trình độ chuyên môn của các bác sĩ Việt Nam cũng như chất lượng điều trị tại một số quốc gia trong khu vực, người bệnh quyết định sang Việt Nam để điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Khi nhập viện, khớp háng trái của người bệnh đã bị phá hủy hoàn toàn. Người bệnh đau đớn trầm trọng, gần như không thể tự đi lại và phải phụ thuộc vào xe lăn. Đáng chú ý, cân nặng gần 100 kg khiến việc di chuyển, gây mê và thực hiện phẫu thuật trở nên phức tạp hơn.

Qua thăm khám và đánh giá hình ảnh, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc hoại tử vô khuẩn chỏm xương đùi dẫn đến thoái hóa khớp háng giai đoạn cuối. Đây là bệnh lý có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân như tắc mạch máu nuôi chỏm xương đùi, chấn thương, bệnh lý tự miễn, sử dụng corticoid kéo dài hoặc tình trạng thừa cân, béo phì.

Các bác sĩ nhận định, dù gặp nhiều khó khăn do thể trạng của người bệnh, ê-kíp vẫn thực hiện thành công ca thay khớp háng toàn phần bằng kỹ thuật ít xâm lấn. Lớp mô mềm vùng hông dày khiến đường tiếp cận khớp sâu hơn nhiều so với các trường hợp thông thường. Tuy nhiên, nhờ trình độ chuyên môn cao cùng việc làm chủ các kỹ thuật hiện đại, ca mổ diễn ra thuận lợi với đường rạch da chỉ khoảng 5–6 cm, góp phần giảm tổn thương mô mềm và hỗ trợ quá trình phục hồi sau mổ.

Ngay từ ngày thứ hai sau phẫu thuật, người bệnh đã được các kỹ thuật viên phục hồi chức năng hướng dẫn đứng dậy và tập đi. Sau gần một tuần điều trị, vết mổ khô đẹp, hai chi dưới cân bằng, người bệnh không còn đau và có thể tự đi lại.

Theo nhận định của bác sĩ, sau khi trở về New Zealand, người bệnh sẽ nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường, có thể tự lái xe, tham gia các hoạt động thể thao phù hợp và sinh hoạt độc lập sau nhiều năm bị hạn chế bởi bệnh lý khớp háng.

Nụ cười rạng rỡ của nữ bệnh nhân New Zealand sau ca thay khớp háng thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, khép lại nhiều năm chịu đựng những cơn đau kéo dài.

Người bệnh chia sẻ, trước khi phẫu thuật, cuộc sống gần như bị đảo lộn bởi những cơn đau kéo dài. Mỗi bước đi đều phải dựa vào gậy hoặc nạng, khiến chị cảm thấy mình già đi trước tuổi. Những cơn đau khiến ngay cả những công việc thường ngày cũng trở nên vô cùng khó khăn.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh kiểm tra khả năng vận động của bệnh nhân sau phẫu thuật, đánh dấu những bước đi đầu tiên trên hành trình hồi phục. Ảnh: BVCC

Sau ca phẫu thuật, niềm vui và hy vọng đã trở lại. “Hiện tại tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Tôi tin rằng chỉ khoảng ba tháng nữa thôi, tôi sẽ có thể chạy trở lại. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ điều đó có thể trở thành hiện thực”, chị xúc động chia sẻ.

Người bệnh cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc khi được điều trị tại Việt Nam: “Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đất nước xinh đẹp này đã giúp tôi. Các bác sĩ ở đây thật sự rất chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn xuất sắc. Họ đã thấu hiểu hoàn cảnh của tôi, quyết định giúp đỡ và trao cho tôi một cuộc đời mới. Không có lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình đối với các bác sĩ và bệnh viện. Rất cảm ơn!”

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, trường hợp này là minh chứng cho sự phát triển của ngoại khoa Việt Nam trong lĩnh vực thay khớp. Không chỉ làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các nước phát triển, các cơ sở y tế trong nước còn mang đến chất lượng điều trị tốt với chi phí hợp lý.