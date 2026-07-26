Phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác

| Sống khỏe

Từ ngày 24/7/2026 đến hết tháng 6/2028, các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba sẽ thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình, điều trị dị tật khe hở môi - vòm miệng cho khoảng 1.000 trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng.

Ngày 27/7/2026, UBND TP. Hà Nội phê duyệt nội dung Quyết định 3711/QĐ-UBND Thành Phố về dự án “Hỗ trợ điều trị toàn diện, chăm sóc bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba” do tổ chức Operation Smile, Inc (quốc tịch: Hoa Kỳ) tài trợ.

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị toàn diện cho bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng và các dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất, bảo đảm tính bền vững sau khi kết thúc dự án.

Phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác- Ảnh 1.

Phẫu thuật tạo hình cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng.

  • Các ca phẫu thuật tạo hình, điều trị dị tật môi, vòm miệng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em;
  • Tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 1.500-1.800 và phẫu thuật miễn phí cho khoảng 1.000 bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng;
  • Đánh giá và can thiệp trị liệu ngữ âm cho khoảng 200-250 trẻ và theo dõi, điều trị nha khoa, chỉnh nha cho 60-70 bệnh nhân;
  • Xây dựng và hoàn thiện quy trình điều trị toàn diện bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng theo hướng chuẩn hóa và có thể nhân rộng;
  • Cải thiện chất lượng sống, khả năng phát âm, ăn uống và hòa nhập xã hội của hàng trăm trẻ em bị dị tật hàm mặt tại Hà Nội và khu vực lân cận;
  • Góp phần củng cố mạng lưới chăm sóc chuyên sâu về dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt trong hệ thống y tế thành phố Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình cho trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng (không bao gồm tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài); đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, về đấu thầu mua sắm hàng hóa (nếu có), về tuyên truyền, quảng bá thông tin và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án "Hỗ trợ điều trị toàn diện, chăm sóc bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba: được tài trợ không hoàn lại với số tiền 7.578.076.260 tương đương: 290.370 USD.

Hải Lê
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60 giảm ăn cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Sau tuổi 60 giảm ăn cơm trắng, cơ thể có thể nhận được 5 lợi ích này

Sống khỏe -

GĐXH - Trong nhiều gia đình Việt, bữa cơm của người lớn tuổi gần như không thể thiếu một bát cơm trắng nóng hổi. Tuy nhiên, khi tuổi tác tăng lên, khả năng tiêu hóa và chuyển hóa của cơ thể cũng dần thay đổi. Nếu biết giảm bớt lượng cơm trắng và điều chỉnh cơ cấu tinh bột hợp lý, nhiều người cao tuổi có thể nhận được những lợi ích tích cực về sức khỏe mà không cần phải kiêng hoàn toàn loại thực phẩm quen thuộc này.

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Món bánh dẻo đang 'gây sốt' mạng xã hội: Chuyên gia cảnh báo ăn 1 chiếc có thể tương đương 5-6 bát cơm

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Những ngày gần đây, một loại bánh dẻo liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và khiến nhiều người đổ xô tìm mua. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đằng sau sức hút của món bánh này là lượng calo, đường và chất béo rất cao. Nếu ăn không kiểm soát, món ăn tưởng chừng vô hại này có thể làm tăng nguy cơ béo phì, đái tháo đường và nhiều rối loạn chuyển hóa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.