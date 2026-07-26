Phẫu thuật tạo hình miễn phí cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác

Ngày 27/7/2026, UBND TP. Hà Nội phê duyệt nội dung Quyết định 3711/QĐ-UBND Thành Phố về dự án “Hỗ trợ điều trị toàn diện, chăm sóc bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba” do tổ chức Operation Smile, Inc (quốc tịch: Hoa Kỳ) tài trợ.

Nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, điều trị toàn diện cho bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng và các dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế; đồng thời tăng cường năng lực chuyên môn, kỹ thuật và cơ sở vật chất, bảo đảm tính bền vững sau khi kết thúc dự án.

Phẫu thuật tạo hình cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng.

Các ca phẫu thuật tạo hình, điều trị dị tật môi, vòm miệng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em;

Tổ chức khám sàng lọc cho khoảng 1.500-1.800 và phẫu thuật miễn phí cho khoảng 1.000 bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng;

Đánh giá và can thiệp trị liệu ngữ âm cho khoảng 200-250 trẻ và theo dõi, điều trị nha khoa, chỉnh nha cho 60-70 bệnh nhân;

Xây dựng và hoàn thiện quy trình điều trị toàn diện bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng theo hướng chuẩn hóa và có thể nhân rộng;

Cải thiện chất lượng sống, khả năng phát âm, ăn uống và hòa nhập xã hội của hàng trăm trẻ em bị dị tật hàm mặt tại Hà Nội và khu vực lân cận;

Góp phần củng cố mạng lưới chăm sóc chuyên sâu về dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt trong hệ thống y tế thành phố Hà Nội.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức thực hiện các ca phẫu thuật tạo hình cho trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng đối tượng (không bao gồm tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài); đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Thành phố về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức, về đấu thầu mua sắm hàng hóa (nếu có), về tuyên truyền, quảng bá thông tin và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án "Hỗ trợ điều trị toàn diện, chăm sóc bệnh nhân mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng và một số dị tật bẩm sinh khác tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba: được tài trợ không hoàn lại với số tiền 7.578.076.260 tương đương: 290.370 USD.