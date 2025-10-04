Đây là thời điểm Newton dự đoán thế giới sẽ tận thế
Ông đã viết lời cảnh báo này bên trên một loạt các phép tính toán học vào năm 1704.
Lá thư từ nhà toán học và vật lý học nổi tiếng Isaac Newton - người được biết đến với việc phát minh ra định luật hấp dẫn - tiết lộ rằng ông tin rằng thế giới sẽ kết thúc vào năm 2060. Ông đã viết lời cảnh báo này bên trên một loạt các phép tính toán học vào năm 1704.
Với vai trò là một nhà thần học, Isaac Newton đã dựa vào các tiên đoán của mình về ngày tận thế từ sự diễn giải theo đạo Tin lành của ông đối với Kinh thánh.
Cách Newton tính toán ngày tận thế
Isaac Newton đã sử dụng toán học và các mốc thời gian trong lịch sử Kinh thánh để đưa ra tiên tri về ngày tận thế, mà ông đặt vào giữa thế kỷ 21. Ông dùng các con số 1260, 1290 và 2300 từ Sách Đaniel và Sách Khải Huyền, những con số đánh dấu sự kết thúc và khởi đầu của các khoảnh khắc quan trọng trong ngày tận thế. Tuy nhiên, ông đã diễn giải những ngày này thành năm.
Bằng cách nghiên cứu lịch sử, ông đã xác định năm 800 Sau Công nguyên (AD) là thời điểm chính thức Giáo hội bị chối bỏ - cũng là năm Đế chế La Mã Thần thánh được thành lập. Sau đó, ông tính toán rằng thế giới sẽ được "thiết lập lại" 1.260 năm sau khi đế chế này được thành lập.
Ông dự đoán sự "thiết lập lại" này sẽ được đánh dấu bằng các bệnh dịch và chiến tranh. Trong lá thư năm 1704, ông viết: "Và những ngày của các con thú đoản thọ được đặt thay cho những năm của các vương quốc, khoảng thời gian 1260 ngày, nếu được tính từ cuộc chinh phục hoàn toàn của ba vị vua năm 800 Sau Công nguyên, sẽ kết thúc vào năm 2060 Sau Công nguyên."
Newton đã thận trọng với lời tiên tri của mình
Isaac Newton cũng đã đưa ra một lưu ý cho lời tiên tri của mình: "Nó có thể kết thúc muộn hơn, nhưng tôi không thấy lý do gì để nó kết thúc sớm hơn."
Ông giải thích: "Tôi đề cập đến điều này không phải để khẳng định khi nào thời điểm kết thúc sẽ đến, mà để ngăn chặn những phỏng đoán liều lĩnh của những người viển vông, những người thường xuyên dự đoán thời điểm kết thúc, và khi những tiên đoán của họ thất bại, chúng sẽ làm mất uy tín của những lời tiên tri thiêng liêng."
Giáo sư Stephen Snobelen, thuộc khoa lịch sử khoa học và công nghệ tại Đại học King's College ở Halifax, Nova Scotia, cho biết Isaac Newton "thận trọng với việc đưa ra ngày tháng cụ thể cho các lời tiên tri" và "lo lắng rằng sự thất bại của những dự đoán do con người lầm lạc đưa ra dựa trên lời tiên tri thần thánh sẽ làm cho Kinh thánh mất uy tín."
Giáo sư Snobelen nói thêm trong Bản tuyên bố về Năm 2060 của mình rằng Isaac Newton không tin rằng thế giới sẽ kết thúc theo nghĩa đen.
Ông nói: "Đối với Newton, năm 2060 Sau Công nguyên sẽ giống như một sự khởi đầu mới hơn. Đó sẽ là sự kết thúc của một kỷ nguyên cũ, và sự bắt đầu của một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên mà người Do Thái gọi là Thời đại Messianic và những người Cơ đốc giáo tiền thiên niên kỷ gọi là Thiên niên kỷ hoặc Vương quốc của Chúa."
