Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh
Đây là một trong những loài gớm ghiếc nhất hành tinh.
Cá rồng đen có tên khoa học là Idiacanthus atlanticus, là một loài sinh vật biển kỳ lạ và được mệnh danh là một trong những loài gớm ghiếc nhất hành tinh. Chúng thường sống ở độ sâu lên tới 2.000 mét dưới lòng đại dương rộng lớn, thuộc vùng nước cận nhiệt đới và ôn đới ở Nam Bán cầu.
Cá rồng đen sở hữu ngoại hình đáng sợ với thân hình dài, mảnh dẻ, gần như hình sợi mì ống. Làn da của chúng có màu đen tuyền và mềm, giúp chúng hòa lẫn hoàn toàn vào bóng tối của vùng nước sâu.
Sự khác biệt giới tính cực đoan và chiến lược sống chết
Loài cá này nổi bật với hiện tượng lưỡng hình giới tính cực đoan, khiến con đực và con cái trông hoàn toàn khác nhau.
Cá rồng đen cái là những kẻ săn mồi đáng sợ. Chúng có thể đạt chiều dài lên tới 53 cm, sở hữu râu dài dưới cằm và đặc biệt là cặp răng nanh sắc nhọn, tương tự như răng cưa, dùng để xẻ thịt và giữ chặt con mồi. Chúng là loài ăn thịt, chủ yếu săn các loài cá nhỏ và giáp xác khác.
Ngược lại, cá rồng đen đực chỉ dài khoảng 5 cm, không có râu, ít răng và có ngoại hình giống ấu trùng hơn. Đáng kinh ngạc hơn, cá đực không hề có ruột nên chúng không bao giờ ăn. Chúng chỉ sống đủ lâu để hoàn thành mục đích duy nhất là giao phối, sau đó sẽ chết đi.
Đôi mắt hổ phách và khả năng phát quang sinh học
Cá rồng đen cái sở hữu một khả năng thích nghi độc đáo với môi trường tối đen: phát quang sinh học. Cơ thể và râu cằm của chúng được lót bằng các cơ quan phát sáng đặc biệt gọi là photophores.
Chức năng phát sáng ở đầu mút của râu cằm có tác dụng như một chiếc đèn lồng ma quái để nhử mồi. Nó thu hút những sinh vật biển khác, vốn tưởng nhầm là thức ăn, đến gần cặp răng nanh chết chóc của cá rồng đen.
Một số nghiên cứu còn cho thấy loài cá này có khả năng phát ra ánh sáng đỏ hoặc gần hồng ngoại, loại ánh sáng mà hầu hết sinh vật biển sâu không thể nhìn thấy. Điều này cho phép cá rồng đen chiếu sáng con mồi trong khi bản thân vẫn ẩn mình.
Loài này sở hữu đôi mắt lồi kỳ dị, thường có màu hổ phách. Đôi mắt quái đản này cung cấp cho chúng phạm vi tầm nhìn rộng lớn hơn, giúp chúng phát hiện được những đốm sáng mờ nhạt nhất trong thế giới vực thẳm.
Quá trình biến hình "chóng mặt" của loài thủy quái
Cá rồng đen trải qua quá trình biến hình đa dạng trong vòng đời. Ấu trùng của chúng trông khác biệt đến mức khó tin: toàn thân trong suốt, nhưng đôi mắt to lại nằm trên một cuống dài kỳ lạ, có thể kéo dài tới một nửa chiều dài cơ thể.
Khi chuyển sang giai đoạn vị thành niên và trưởng thành, cuống mắt sẽ tự động ngắn lại và thu gọn vào ổ mắt. Ruột của cá cái sẽ phát triển, trong khi ruột của cá đực bị thoái hóa. Làn da của chúng chuyển sang màu tối đen, và cá rồng đen cái sẽ tăng trưởng nhanh chóng mặt, có thể tăng gấp bốn lần chiều dài để trở thành một kẻ săn mồi hoàn chỉnh.
Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?Tiêu điểm - 5 giờ trước
GĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.
Số phận của vũ trụ sẽ đi về đâu: Một kịch bản lạnh lẽo hay sự khởi đầu của vẻ đẹp chưa từng thấy?Tiêu điểm - 22 giờ trước
Liệu ngôi nhà chung của nhân loại có thực sự đi đến hồi kết? Từ sự lụi tàn của các vì sao đến những cú va chạm thiên hà nảy lửa, các nhà vật lý thiên văn đang vẽ nên một bức tranh tương lai vừa bi tráng, vừa đầy hy vọng cho vũ trụ bao la này.
Người dân Nhật Bản làm gì vào ngày đầu tiên của Tết Dương lịch để cầu mong may mắn?Tiêu điểm - 1 ngày trước
GĐXH - Người dân Nhật Bản đang thực hiện những nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc tâm linh nhằm cầu mong sự thanh tịnh và may mắn.
Quái vật Trùng Khánh "trỗi dậy" từ đá đỏ tía, nặng hàng chục tấnTiêu điểm - 1 ngày trước
Các nhà khoa học vừa tìm thấy một loài quái vật kỷ Jura khổng lồ và chưa từng được biết đến trên thế giới ở TP Trùng Khánh - Trung Quốc.
Nơi đầu tiên trên thế giới bước qua năm 2026Tiêu điểm - 2 ngày trước
Vào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Việt Nam, thời khắc 0 giờ ngày 1/1/2026 đã điểm ở đảo Christmas thuộc Kiribati.
Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?Tiêu điểm - 2 ngày trước
GĐXH - Ăn 12 trái nho, nhảy qua những cơn sóng, ra đường với vali rỗng... là những tập tục kỳ lạ khi đón năm mới của các nước trên thế giới.
Phát hiện ở sân sau nhà của một cậu bé 8 tuổi đã thực sự thay đổi khoa học mãi mãiTiêu điểm - 2 ngày trước
Bí mật ẩn giấu trong những quả cầu nhỏ.
Phát hiện đứt gãy khổng lồ "tự hàn gắn trong chớp mắt", nhà khoa học cảnh báo thảm họa lớnTiêu điểm - 3 ngày trước
Các nhà khoa học Mỹ vừa phát hiện ra các đứt gãy động đất sâu có thể tự phục hồi trong vòng vài giờ, hoạt động giống như "keo đông cứng nhanh" sau các sự kiện trượt chậm.
Con trâu màu đen khổng lồ có giá gần 62 tỷ đồngTiêu điểm - 4 ngày trước
Dù có người đã trả gần 62 tỷ đồng để mua con trâu đực cao 1,7 mét, người đàn ông vẫn từ chối bán.
Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lầnTiêu điểm - 4 ngày trước
Khoảnh khắc "thủy quái nước ngọt" trồi lên mặt nước khiến cộng đồng sửng sốt, bởi kích thước này được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm, cả thập kỷ mới gặp một lần.
Gặp "thủy quái nước ngọt" dài hơn 6m, nặng gần 700kg: Cá thể hiếm đến mức cả thập kỷ mới thấy một lầnTiêu điểm
Khoảnh khắc "thủy quái nước ngọt" trồi lên mặt nước khiến cộng đồng sửng sốt, bởi kích thước này được các chuyên gia đánh giá là cực kỳ hiếm, cả thập kỷ mới gặp một lần.