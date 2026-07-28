Hà Nội sắp xếp, tinh giảm gần một nửa số trường nghề, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên công lập
GĐXH - Hà Nội sẽ tiến hành sắp xếp lại hệ thống giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn đầu mối, quy mô lớn và đa ngành. Theo kế hoạch mới được UBND TP Hà Nội ban hành, số trường cao đẳng, trung cấp công lập và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 292/KH-UBND ngày 27/7/2026 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đại học công lập trên địa bàn thành phố.
Giảm 50% hệ thống trường cao đẳng, trung cấp công lập
Theo kế hoạch, việc sắp xếp nhằm tái cấu trúc mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuyển từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục", không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao chất lượng đào tạo, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và nguồn nhân lực.
Đáng chú ý, đối với hệ thống trường cao đẳng và trung cấp công lập, thành phố sẽ sắp xếp 19 cơ sở, gồm 10 trường cao đẳng và 9 trường trung cấp, thành 10 cơ sở, gồm 8 trường cao đẳng và 2 trường trung cấp, tương đương giảm gần 50% số đầu mối.
Trong số này, Hà Nội giữ nguyên 5 cơ sở để tiếp tục tái cấu trúc, gồm Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây, Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội.
Hai trường trung cấp sẽ được xây dựng đề án nâng cấp thành trường cao đẳng đa ngành, trong khi 14 trường còn lại sẽ được hợp nhất hoặc sáp nhập theo hướng hình thành các cơ sở đào tạo có quy mô lớn hơn.
Giảm mạnh số lượng hệ thống trung tâm GDNN-GDTX
Đối với hệ thống trung tâm GDNN-GDTX, thành phố cũng sẽ giảm mạnh số lượng đầu mối khi 29 trung tâm hiện có được sắp xếp còn 14 trung tâm. Việc hợp nhất sẽ được thực hiện theo từng khu vực như nội đô, phía Bắc, phía Đông, phía Tây, Tây Nam, Tây Bắc, phía Nam và khu vực sông Hồng.
Sau khi Trung ương ban hành hướng dẫn về tiêu chí và điều kiện thành lập trường trung học nghề, Hà Nội sẽ tiếp tục chuyển đổi 5 trung tâm GDNN-GDTX sang mô hình trường trung học nghề.
Theo UBND thành phố, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch Thủ đô Hà Nội. Thành phố ưu tiên phương án tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động hoặc sáp nhập các trường có ngành nghề đào tạo tương đồng, bổ trợ lẫn nhau và thuận lợi về vị trí địa lý.
Sau khi sắp xếp, các trường được định hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, có quy mô tuyển sinh lớn, thực hiện tự chủ chi thường xuyên trở lên và tổ chức theo mô hình một trường chính với các phân hiệu.
Đồng thời, Hà Nội sẽ cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng số lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy.
Để bảo đảm hoạt động ổn định, trong giai đoạn đầu sau sáp nhập, các cơ sở giáo dục sẽ giữ nguyên trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, tài sản, cơ chế tài chính, biên chế được giao và đội ngũ cán bộ hiện có.
Riêng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ được giữ nguyên đầu mối tổ chức. Thành phố tiếp tục đầu tư phát triển nhà trường theo Đề án phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển bền vững của Thủ đô.
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