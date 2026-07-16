Đến khi con gái bị bỏ rơi thành Tiến sĩ mới quay lại nhận, cha mẹ ruột nhận cái kết không ngờ

Bị bỏ rơi giữa trời đông, cô bé may mắn được người xa lạ cứu sống

Mùa đông năm 1987, tại thành phố Hiếu Cảm, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), một bé gái sơ sinh bị bỏ lại trên dải cây xanh trước cổng bệnh viện chỉ ít giờ sau khi chào đời.

Giữa thời tiết lạnh buốt, tiếng khóc yếu ớt của em đã thu hút sự chú ý của ông Xiao Chongyang, một cựu chiến binh, cùng vợ là bà Qi Chunlan khi hai người tình cờ đi ngang qua.

Phát hiện đứa trẻ đang tím tái vì lạnh, họ lập tức đưa em vào bệnh viện cấp cứu. May mắn, các bác sĩ xác nhận em không nguy hiểm đến tính mạng.

Vợ chồng ông Xiao nhiều năm hiếm muộn vì bà Qi mắc bệnh mãn tính. Chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của đứa trẻ, họ quyết định nhận cô bé làm con nuôi, đặt tên là Xiao Jingying và hứa sẽ chăm sóc em như con ruột.

Vợ chồng ông Xiao nhận nuôi cô bé bị bỏ rơi dù kinh tế không hề khá giả.

Người cha đánh đổi sức khỏe để nuôi con gái thành tài

Khi nhận nuôi Xiao Jingying, cuộc sống của gia đình ông Xiao vốn không hề khá giả. Ông là công nhân với đồng lương ít ỏi, còn vợ chỉ làm những công việc thời vụ trong khi vẫn phải điều trị bệnh.

Khó khăn càng chồng chất khi doanh nghiệp nhà nước nơi ông làm việc cải tổ, khiến ông mất việc.

Để có tiền nuôi con ăn học và chữa bệnh cho vợ, ông chuyển sang nghề giao bình gas. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng vất vả.

Mỗi ngày, ông phải vác những bình gas nặng khoảng 30kg leo bộ lên nhiều tầng nhà vì các khu dân cư cũ đều chưa có thang máy.

Nhiều năm lao động nặng nhọc khiến ông mắc bệnh viêm khớp, lưng ngày càng còng xuống.

Dù vậy, ông chưa từng than vãn hay nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Với ông, chỉ cần con gái được tiếp tục đến trường thì mọi sự hy sinh đều xứng đáng.

Để có tiền nuôi con gái ăn học và chữa bệnh cho vợ, ông chuyển sang nghề giao bình gas. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng vô cùng vất vả.

Cô con gái không phụ lòng cha nuôi

Lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ nuôi, Xiao Jingying luôn chăm chỉ học tập và nhiều năm liền đạt thành tích xuất sắc.

Năm 2001, trước khi qua đời, bà Qi Chunlan quyết định nói cho con gái biết sự thật về thân thế.

Thế nhưng, sự thật ấy không hề khiến tình cảm của Xiao Jingying thay đổi.

Cô nói với cha nuôi rằng người sinh ra mình không quan trọng bằng người đã nuôi mình khôn lớn và khẳng định sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục suốt phần đời còn lại.

Nhờ kết quả học tập nổi bật, Xiao Jingying sau đó giành được cơ hội theo học chương trình tiến sĩ ở nước ngoài.

Để giảm bớt gánh nặng cho cha, cô vừa học vừa làm, tự chi trả phần lớn chi phí sinh hoạt và học tập.

Khi con gái thành Tiến sĩ, cha mẹ ruột bất ngờ quay lại

Thông tin cô gái nghèo được nhận vào chương trình tiến sĩ nhanh chóng lan truyền và cũng đến tai cha mẹ ruột.

Sau hơn 20 năm không một lần tìm kiếm hay hỏi han, họ bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà ông Xiao Chongyang.

Không chỉ mong nhận lại con, họ còn đề nghị đưa cho cha nuôi 500.000 nhân dân tệ, tương đương gần 1,9 tỷ đồng, như một khoản đền đáp công nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, Xiao Jingying lập tức từ chối. Cô đứng trước cha nuôi và nói rằng mình chỉ có một người cha là ông Xiao Chongyang.

Theo những gì được chia sẻ, nguyên nhân cô bị bỏ rơi khi mới sinh chỉ vì là con gái thứ tư trong gia đình, trong khi cha mẹ ruột luôn mong có con trai.

Sau này, khi đã sinh được hai con trai nhưng các con không hiếu thuận, còn cô con gái từng bị bỏ rơi lại trở thành tiến sĩ, họ mới tìm cách nối lại quan hệ.

Trước câu hỏi của người dẫn chương trình rằng liệu có sẵn sàng nhận lại cha mẹ ruột hay không, Xiao Jingying vẫn dứt khoát trả lời: "Không."

"Tôi chỉ có một người cha"

Không chấp nhận bị từ chối, cha mẹ ruột đăng ký tham gia một chương trình truyền hình tìm kiếm người thân với hy vọng sức ép dư luận sẽ khiến con gái thay đổi quyết định.

Trước câu hỏi của người dẫn chương trình rằng liệu có sẵn sàng nhận lại cha mẹ ruột hay không, Xiao Jingying vẫn dứt khoát trả lời: "Không."

Sau đó, cô chỉ về phía người đàn ông tóc đã bạc trắng đang ngồi dưới khán phòng và nghẹn ngào nói: "Ông ấy mới là bố tôi."

Khoảnh khắc ấy, ông Xiao Chongyang không kìm được nước mắt.

Suốt nhiều năm, ông luôn lo sợ một ngày nào đó con gái sẽ rời bỏ mình để trở về với gia đình ruột thịt, nơi có điều kiện kinh tế tốt hơn. Thế nhưng, lựa chọn của Xiao Jingying đã xóa tan mọi nỗi lo ấy.

Cô từ chối tiền bạc, từ chối mối quan hệ huyết thống được nối lại sau hơn hai thập kỷ để tiếp tục ở bên người cha đã dành cả tuổi trẻ, sức khỏe và cuộc đời nuôi dưỡng mình.

Hơn 20 năm yêu thương không thể đổi bằng tiền

Sau khi chương trình phát sóng, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và tạo nên nhiều cuộc tranh luận.

Nhiều người cho rằng việc bỏ rơi con chỉ vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, rồi quay lại khi con gái thành đạt là điều rất khó chấp nhận.

Không ít ý kiến cũng nhận định khoản tiền 500.000 nhân dân tệ không thể bù đắp hơn 20 năm yêu thương, hy sinh và chăm sóc mà người cha nuôi đã dành cho con gái.

Điều khiến công chúng xúc động nhất không phải là số tiền gần 2 tỷ đồng, mà là hình ảnh người cha còng lưng vác từng bình gas nặng suốt nhiều năm để đổi lấy tương lai cho một đứa trẻ không cùng huyết thống.

Và cuối cùng, tình yêu vô điều kiện ấy đã được đáp lại bằng điều quý giá nhất: lòng biết ơn và sự lựa chọn ở lại của cô con gái mà ông luôn xem là máu mủ của mình.

Gặp lại con gái sau 4 năm ép cưới, cha nghẹn đắng khi con nói một câu GĐXH - Bỏ nhà đi suốt 4 năm để trốn cuộc hôn nhân bị ép buộc, con gái thốt lên một câu khi gặp lại cha: "Thà sống ở nghĩa trang còn hơn về nhà".

Theo Sohu