Đi qua tuổi 60, nhiều người mới thấm thía những nỗi buồn không thể gọi thành tên
GĐXH - Người ta thường nói, tuổi già là lúc con người sống chậm lại. Nhưng chỉ những ai đã đi qua những năm tháng ấy mới hiểu, tuổi già không chỉ mang đến mái tóc bạc hay những nếp nhăn mà còn mang theo những nỗi niềm rất khó gọi thành tên.
1. Bạn bè ngày càng thưa vắng
Ngày còn trẻ, chỉ cần một cuộc gọi là có thể rủ nhau gặp mặt. Một ấm trà; một bữa cơm hay chỉ vài câu chuyện vu vơ cũng đủ để ngồi với nhau đến hết buổi. Nhưng càng nhiều tuổi, những cuộc hẹn lại càng thưa dần. Có người chuyển đến nơi khác sống cùng con cháu; có người sức khỏe không còn như trước và cũng có người đã lặng lẽ rời xa mãi mãi.
Đến một ngày, bạn chợt nhận ra những người từng cùng mình đi qua tuổi trẻ, cùng làm việc, cùng chia sẻ bao kỷ niệm... giờ chỉ còn lại trong ký ức. Đó có lẽ là một trong những nỗi buồn lặng lẽ nhất của tuổi già. Không ồn ào, không nước mắt, chỉ là đôi lúc muốn gặp một người bạn cũ để ôn lại chuyện xưa, nhưng lại chẳng biết phải gọi cho ai nữa.
2. Căn nhà ngày càng yên tĩnh
Ngày xưa, căn nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười: Tiếng con gọi; tiếng cháu cười đùa; tiếng cả gia đình quây quần bên mâm cơm. Sau này, con cái trưởng thành, mỗi người có một mái ấm riêng, căn nhà vẫn vậy, chỉ là im ắng hơn trước. Đôi khi, người già không sợ ở một mình, họ chỉ nhớ những ngày từng rất đông vui.
3. Cảm thấy mình trở thành gánh nặng
Khi ốm đau, nhiều người lớn tuổi có tâm lý ngại gọi cho con. Không phải vì họ không tin con mà vì sợ con phải lo. Vì vậy, có người tự đi khám bệnh; có người giấu những cơn đau; có người luôn nói: "Bố mẹ vẫn khỏe" dù thực tế không hẳn như vậy. Điều họ sợ nhất không phải là tuổi già mà là làm phiền những người mình yêu thương.
4. Thời gian phía trước không còn nhiều như xưa
Khi còn trẻ, ai cũng nghĩ mình còn rất nhiều ngày mai. Đến tuổi già, mỗi mùa trôi qua đều nhắc chúng ta rằng thời gian là điều quý giá nhất. Vì thế, người lớn tuổi thường trân trọng từng bữa cơm đủ mặt; từng cuộc gọi hỏi thăm; từng lần con cháu trở về. Không phải vì họ yếu đuối mà vì họ hiểu giá trị của những khoảnh khắc bình thường hơn ai hết.