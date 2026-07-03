Gặp lại con gái sau 4 năm ép cưới, cha nghẹn đắng khi con nói một câu
GĐXH - Bỏ nhà đi suốt 4 năm để trốn cuộc hôn nhân bị ép buộc, con gái thốt lên một câu khi gặp lại cha: "Thà sống ở nghĩa trang còn hơn về nhà".
Con gái bỏ trốn ngay trong ngày cưới vì bị ép kết hôn
Tại một số vùng nông thôn ở Trung Quốc, tư tưởng hôn nhân do cha mẹ sắp đặt vẫn còn tồn tại. Trong khi nhiều người chấp nhận sự sắp xếp của gia đình, cũng có không ít người quyết liệt phản đối để bảo vệ quyền được lựa chọn hạnh phúc của mình.
Câu chuyện của cô gái họ Lư (quê ở tỉnh Hồ Bắc) là một ví dụ điển hình. Cách đây 4 năm, cô bị gia đình sắp đặt đính hôn với một người đàn ông ở làng bên dù bản thân không hề có tình cảm.
Mặc cho con gái nhiều lần phản đối, cha mẹ vẫn kiên quyết yêu cầu cô phải kết hôn. Khi mọi lời thuyết phục đều bất thành, cô gái chọn cách im lặng, hy vọng gia đình sẽ thay đổi quyết định.
Thế nhưng, cha mẹ cô vẫn âm thầm bàn bạc với nhà trai, chuẩn bị mọi thủ tục cho đám cưới mà không quan tâm đến mong muốn của con gái.
Đến ngày cưới, không thể tiếp tục chịu đựng, cô quyết định bỏ trốn khỏi hôn lễ và rời khỏi gia đình.
Gia đình treo thưởng hơn 340 triệu đồng để tìm con gái
Ban đầu, người thân tin rằng cô chưa từng đi xa nên sẽ sớm quay trở về. Tuy nhiên, mọi nỗ lực tìm kiếm đều không mang lại kết quả.
Trong suốt nhiều năm, gia đình liên tục dò hỏi khắp nơi nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Thậm chí, họ còn treo thưởng 100.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 386 triệu đồng) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp tìm thấy con gái.
Thời gian trôi qua, cô gái hoàn toàn bặt vô âm tín.
Manh mối bất ngờ tại một nghĩa trang
Đến tháng 4 năm nay, người dân tại thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông phát hiện một cô gái trẻ sống nhiều ngày trong khuôn viên của một nghĩa trang.
Thông tin này nhanh chóng được chuyển đến một nhóm tình nguyện chuyên hỗ trợ tìm kiếm người mất tích.
Sau quá trình xác minh, họ xác định cô chính là người con gái đã bỏ nhà đi suốt 4 năm của gia đình họ Lư.
Ngay khi nhận được tin, cha mẹ lập tức lái xe từ Hồ Bắc đến Đông Quan để đón con trở về.
Câu nói khiến người cha bật khóc
Khoảnh khắc gặp lại sau nhiều năm xa cách, cả hai cha con đều không kìm được nước mắt.
Thế nhưng, thay vì chạy đến ôm cha, cô gái chỉ khóc và nhất quyết không nhìn thẳng vào ông. Câu nói duy nhất cô thốt lên khiến tất cả những người có mặt đều lặng người: "Tôi thà sống ở nghĩa trang còn hơn về nhà."
Lời nói ấy cho thấy những tổn thương tâm lý mà cô phải gánh chịu suốt nhiều năm vì cuộc hôn nhân ép buộc.
Sau cuộc gặp, cha mẹ cô thừa nhận những quyết định trước đây là sai lầm. Họ hứa sẽ tôn trọng con gái, không bao giờ ép buộc cô kết hôn thêm một lần nào nữa và mong cô cho gia đình cơ hội hàn gắn.
Về khoản tiền thưởng từng treo để tìm người, nhóm tình nguyện cho biết cô gái đã từ chối nhận bất kỳ khoản tiền nào từ phía gia đình.
Câu chuyện gây nhiều suy ngẫm
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội bởi nó phản ánh những hệ lụy nặng nề của việc ép con cái kết hôn theo ý cha mẹ.
Một quyết định tưởng như xuất phát từ mong muốn "lo cho tương lai của con" lại có thể khiến mối quan hệ gia đình rạn nứt suốt nhiều năm, để lại những vết thương tinh thần khó có thể xóa nhòa.
Dù cuộc đoàn tụ cuối cùng cũng diễn ra, nhưng câu nói "thà sống ở nghĩa trang còn hơn về nhà" vẫn khiến nhiều người day dứt, bởi nó cho thấy đôi khi, điều con cái cần nhất không phải là sự sắp đặt, mà là được lắng nghe và được quyền lựa chọn cuộc đời của chính mình.
Theo Sohu
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