Tin sao 25/9: Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ đón Trung thu bên con trai, Hồ Ngọc Hà tỏa sáng trên đường phố nước Ý
GĐXH - Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ niềm hạnh phúc khi đón Trung thu cùng con trai, trong khi đó Hồ Ngọc Hà gây chú ý bởi nhan sắc thần thái và gu thời trang sang trọng khi ở nước Ý.
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