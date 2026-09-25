Tin sao 25/9: Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ đón Trung thu bên con trai, Hồ Ngọc Hà tỏa sáng trên đường phố nước Ý

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GĐXH - Hương Tràm cho biết, gia đình cô cũng từng chịu những mất mát vì bệnh tim. Bà nội nữ ca sĩ qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ và khi ấy chưa có cơ hội được phẫu thuật. Đáng tiếc, Hương Tràm chưa từng có cơ hội gặp bà.