66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa
GĐXH - Vợ mất gần 4 năm, tôi chỉ có khoản tiền tiết kiệm 500 triệu đồng để dưỡng già. Khi con trai gặp khó khăn trong làm ăn, hỏi vay toàn bộ số tiền ấy để trả nợ, tôi nói cần thời gian suy nghĩ. Không ngờ, con lại cho rằng tôi ích kỷ vì đang tính chuyện đi bước nữa ở tuổi 66. Câu nói ấy khiến tôi đau đớn hơn cả chuyện tiền bạc.
* Một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm đảm bảo tính riêng tư.
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