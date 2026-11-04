66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa

66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa

| Tâm sự

GĐXH - Vợ mất gần 4 năm, tôi chỉ có khoản tiền tiết kiệm 500 triệu đồng để dưỡng già. Khi con trai gặp khó khăn trong làm ăn, hỏi vay toàn bộ số tiền ấy để trả nợ, tôi nói cần thời gian suy nghĩ. Không ngờ, con lại cho rằng tôi ích kỷ vì đang tính chuyện đi bước nữa ở tuổi 66. Câu nói ấy khiến tôi đau đớn hơn cả chuyện tiền bạc.

66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa - Ảnh 1.Bán nhà giúp con mua chung cư, tuổi già đau ốm, tôi rơi nước mắt trong căn phòng trọ chật hẹp

GĐXH - Sau khi bán nhà đất, đưa phần lớn tiền cho con trai mua chung cư, tôi lên thành phố sống cùng các con. Nhưng chỉ vài năm sau, tôi chủ động ra thuê phòng trọ, đi làm giúp việc kiếm sống. Đến khi chóng mặt phải vào viện một mình, tôi mới thấm thía nỗi chông chênh của tuổi già khi không nhà cửa, không lương hưu và chẳng muốn mở lời nhờ cậy con.

66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa - Ảnh 2.Giấu chồng rút tiền dưỡng già trả nợ cho con trai, đến ngày nhập viện, tôi chết lặng với câu nói của con

GĐXH - Vì thương con trai, tôi hết lần này đến lần khác giấu chồng, âm thầm rút tiền tiết kiệm để trả nợ cho con, chỉ mong con biết sợ mà dừng lại. Tôi còn giấu cả con dâu, sợ gia đình nó tan vỡ. Nhưng đến ngày tôi phải nhập viện, cần tiền chữa bệnh, con trai lại nói một câu khiến tôi đau đớn.

* Một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm đảm bảo tính riêng tư. 

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