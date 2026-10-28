Đi làm xa, thi thoảng xem camera nhà mình lúc tối muộn nhưng thói quen gần đây của vợ làm tôi bối rối đỏ mắt

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Thấy tôi, vợ giật mình đến mức làm rơi cả chiếc kẹp tóc.

Đi làm xa nên tối nào tôi cũng có một thói quen: Trước khi đi ngủ, tôi mở camera trong nhà lên xem vợ con một lúc.

Vợ chồng tôi có hai đứa con nhỏ. Tôi làm công trình nên quanh năm đi tỉnh, có khi cả tháng mới về. Những ngày ở xa, chỉ cần nhìn thấy con đang chơi, vợ đang dọn dẹp hay hai đứa chuẩn bị đi ngủ, tôi cũng thấy lòng nhẹ đi rất nhiều.

Thế nhưng khoảng vài tháng gần đây, chính thói quen ấy lại khiến tôi nhiều lần bối rối, thậm chí có lúc còn chẳng biết nên hỏi vợ thế nào.

Tôi bắt đầu nhận ra một chuyện khá lạ. Cứ khoảng 10 rưỡi hoặc 11 giờ đêm, sau khi hai con đã ngủ, vợ tôi lại thay quần áo rồi ra ban công.

Ban đầu tôi không để ý. Tôi nghĩ cô ấy ra hóng gió hoặc gọi điện cho ai đó. Nhưng càng về sau, tôi càng thấy lạ.

Có hôm vợ mặc một chiếc váy khá đẹp, trang điểm nhẹ rồi ngồi trước điện thoại gần cả tiếng. Có hôm cô ấy còn kê một chiếc đèn nhỏ, chỉnh tóc, chỉnh góc máy rồi nói chuyện rất lâu. Tôi mở camera đúng lúc thì chỉ thấy cô ấy cười nói một mình trước điện thoại. Ra đến ban công là khuất camera tôi không xem được nữa.

Tôi bắt đầu nghĩ lung tung. Vợ tôi trước giờ không phải người thích ăn diện. Ở nhà, cô ấy thường mặc đồ rộng, tóc buộc vội, nhiều hôm mặt mộc cả ngày. Vậy mà cứ đến tối, sau khi tôi đi làm xa, cô ấy lại đặc biệt chăm chút.

Có một đêm, tôi nhìn thấy vợ đang thay váy trước khi ra ban công. Tôi tắt camera ngay vì cảm giác mình đang vô tình nhìn vào chuyện riêng tư của vợ. Nhưng cả đêm hôm đó tôi không ngủ được.

Ảnh minh họa

Tôi gọi điện hỏi bóng gió: “Dạo này tối em hay làm gì ngoài ban công thế?”. Vợ trả lời rất bình thường: “Có làm gì đâu, ngồi chơi thôi”.

Tôi càng thấy khó hiểu.

Vài ngày sau, tôi về nhà đột xuất vì công trình được nghỉ. Đêm hôm đó, tôi cố tình không nói trước. Gần 11 giờ, tôi nghe tiếng vợ lục đục ngoài ban công. Tôi bước ra thì bắt gặp cô ấy đang ngồi trước điện thoại, trang điểm rất chỉn chu, phía trước là một đống quần áo được xếp ngay ngắn.

Thấy tôi, vợ giật mình đến mức làm rơi cả chiếc kẹp tóc.

Tôi hỏi: “Em đang làm gì vậy?”. Cô ấy im lặng vài giây rồi mới thú nhận.

Hóa ra mấy tháng nay, vợ tôi đang tập bán quần áo online, dạy makeup. Ban ngày phải chăm con nên cô ấy tranh thủ buổi tối để quay video, livestream thử sản phẩm. Cô ấy không kể với tôi vì lần đầu lên hình nói chuyện rất vụng, bị khách chê mấy lần nên xấu hổ, sợ tôi biết lại trêu.

Tôi nghe xong vừa buồn cười vừa thấy thương.

Hóa ra những cảnh khiến tôi suy nghĩ cả đêm lại chẳng có bí mật nào ghê gớm. Người phụ nữ mà tôi tưởng đang giấu mình một chuyện lại chỉ đang cố tìm thêm một khoản thu nhập cho gia đình.

Vợ còn trách tôi: “Anh cứ mở camera xem em suốt nên em ngại chết đi được”.

Tôi chỉ biết cười. Có lẽ đi làm xa khiến tôi nhớ nhà quá nên đôi khi một hình ảnh chưa rõ đầu đuôi cũng đủ khiến mình nghĩ sang rất nhiều hướng. Nhưng sau chuyện này, tôi mới hiểu rằng trong hôn nhân, có những điều tưởng như bí mật lại chỉ đơn giản là một người đang âm thầm cố gắng theo cách của riêng mình.

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