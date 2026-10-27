Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng

Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng

| Tâm sự
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GĐXH - Mỗi lần gọi điện, con gái tôi đều nói “con vẫn ổn”, khiến vợ chồng tôi yên tâm rằng con đang có cuộc sống thuận lợi khi ở nhờ nhà cô ruột để học đại học. Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được những tâm sự con giấu kín qua lời kể của bạn thân. Những điều ấy khiến tôi nghẹn lòng, vừa thương con, vừa day dứt khi nhận ra có những nỗi khổ con thà âm thầm chịu đựng còn hơn nói ra, chỉ vì sợ làm mất lòng người thân.

Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng - Ảnh 1.43 tuổi, gần 10 năm làm mẹ kế, tôi bật khóc khi đọc những dòng tin nhắn từ con gái riêng của chồng

GĐXH - Gần 10 năm qua, người phụ nữ ấy âm thầm chăm sóc, đồng hành cùng con gái riêng của chồng qua những năm tháng trưởng thành, cả khi con bước vào tuổi dậy thì nhiều ẩm ương. Chị chưa từng mong con phải đáp lại điều gì, cho đến khi nhận được món quà khiến mọi yêu thương như vỡ òa.

Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng - Ảnh 2.Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng - Ảnh 3.Cho con tiền mua nhà, tôi nghẹn lòng khi bất ngờ đến thăm lại bị con nói một câu đau lòng

GĐXH - Tôi từng vui mừng khi giúp con trai mua được căn nhà ở thành phố. Nhưng rồi có những lần muốn sang thăm con, tôi phải cầm điện thoại đắn đo mãi mới dám gọi. Đến tuổi gần 70, tôi mới hiểu rằng có những khoảng cách không thể lấp đầy bằng tiền bạc.

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống xảy ra trong thực tế khi con cái ở nhờ nhà người thân để học tập, sinh sống xa gia đình. Qua đó gợi mở những suy ngẫm về ranh giới giữa tình thân, sự giúp đỡ và những áp lực khó nói thành lời.

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