Cho con ở nhờ nhà cô ruột đi học, tôi rơi nước mắt khi biết những gì con phải âm thầm chịu đựng
GĐXH - Mỗi lần gọi điện, con gái tôi đều nói “con vẫn ổn”, khiến vợ chồng tôi yên tâm rằng con đang có cuộc sống thuận lợi khi ở nhờ nhà cô ruột để học đại học. Cho đến một ngày, tôi tình cờ biết được những tâm sự con giấu kín qua lời kể của bạn thân. Những điều ấy khiến tôi nghẹn lòng, vừa thương con, vừa day dứt khi nhận ra có những nỗi khổ con thà âm thầm chịu đựng còn hơn nói ra, chỉ vì sợ làm mất lòng người thân.
* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống xảy ra trong thực tế khi con cái ở nhờ nhà người thân để học tập, sinh sống xa gia đình. Qua đó gợi mở những suy ngẫm về ranh giới giữa tình thân, sự giúp đỡ và những áp lực khó nói thành lời.
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