Sau tuổi 70, có những điều càng ít lại càng hạnh phúc
GĐXH - Bước qua tuổi 70, nhiều người không còn mong có thêm thật nhiều. Họ chỉ mong bớt đi những điều khiến lòng mình nặng nề. Bởi đến cuối cùng, hạnh phúc không phải là có nhiều hơn mà là sống nhẹ nhàng hơn.
Muốn yên ổn ở công sở, hãy tránh xa 4 kiểu đồng nghiệpGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Môi trường công sở không chỉ đòi hỏi năng lực mà còn cần sự tinh tế trong các mối quan hệ. Nhận diện sớm những kiểu đồng nghiệp đạo đức giả sẽ giúp bạn hạn chế rắc rối.
Anh chị em càng lớn càng dễ xa cách? Chỉ cần nhớ 3 nguyên tắc này, tình thân sẽ bền lâu dù ai cũng có gia đình riêngGia đình - 2 giờ trước
GĐXH - Nhiều người nghĩ anh chị em ruột sẽ luôn gắn bó vì chung huyết thống, nhưng thực tế không ít mối quan hệ dần trở nên xa cách sau khi mỗi người có tổ ấm riêng. Theo các chuyên gia về quan hệ gia đình, việc tôn trọng ranh giới, minh bạch trong chuyện tiền bạc và cân bằng giữa gia đình nhỏ với tình thân là ba nguyên tắc quan trọng giúp anh chị em duy trì sự gắn kết, hạn chế mâu thuẫn và đồng hành cùng nhau lâu dài.
Yêu hết lòng nhưng vẫn tỉnh táo: 3 con giáp không để cảm xúc dẫn lốiGia đình - 3 giờ trước
GĐXH - Không phải ai yêu cũng dễ đánh mất lý trí. Những con giáp dưới đây dù dành nhiều tình cảm cho đối phương vẫn luôn giữ được sự sáng suốt.
Bị con trai đuổi khỏi nhà vì không hợp với vợ, cụ bà phải kiện để được về chính nhà mìnhGia đình - 5 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 77, bà không ngờ phải nhờ đến pháp luật để được trở về chính ngôi nhà của mình sau khi nhiều lần bị con trai ngăn cản và đề nghị đưa vào viện dưỡng lão.
3 cung hoàng đạo nữ không thích làm nhiều nhưng vẫn được chồng yêu chiều hết mựcGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Một số cung hoàng đạo nữ có vẻ ngoài khá "lười", thích tận hưởng cuộc sống hơn bon chen, nhưng lại sở hữu hôn nhân viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Khi nhan sắc không còn: Vợ bị chồng ruồng bỏ đúng lúc cần chỗ dựa nhấtGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Mắc bệnh bạch biến khiến tóc rụng và ngoại hình thay đổi, người phụ nữ 36 tuổi không chỉ phải chống chọi với bệnh tật mà còn bị chồng lạnh nhạt, kiên quyết ly hôn.
Tôi 62 tuổi kiệt sức lo viện phí cho mẹ già, con trai 30 tuổi vẫn xin tiềnGia đình - 11 giờ trước
Dù nghỉ hưu, tôi chưa được an hưởng tuổi già mà oằn vai vì hai gánh nặng; một bên là mẹ già 90 tuổi cần tiền chữa bệnh, một bên là con 30 tuổi suốt ngày xin tiền.
4 niềm vui bình dị ở tuổi 65, đôi khi có tiền cũng không mua đượcGia đình - 23 giờ trước
GĐXH - Đến tuổi 65, nhiều người dần hiểu rằng, có những niềm vui không nằm trong ví tiền, cũng không thể tìm thấy ở những thứ đắt giá. Đó là những điều rất bình dị nhưng chỉ khi đi qua gần hết cuộc đời, chúng ta mới cảm nhận hết giá trị của nó.
Khi con cái không còn tôn trọng cha mẹ, đừng nổi giận, hãy nhớ 2 câu nàyGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau lòng khi về già không phải là thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác không còn được con cái lắng nghe và tôn trọng. Tuy nhiên, nổi giận hay liên tục giảng giải đôi khi lại khiến khoảng cách giữa hai thế hệ ngày càng lớn.
Vẻ ngoài lạnh lùng chỉ là lớp vỏ: 3 con giáp si tình bậc nhất khi yêuGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, lý trí, nhưng khi yêu lại chân thành, chung thủy và sẵn sàng hy sinh vì người mình thương.
Bước qua tuổi 60, có 5 điều bạn nên ghi nhớ, nhất là điều đầu tiênGia đình
GĐXH - Bước sang tuổi 60, cuộc sống không chỉ thay đổi về thời gian mà còn thay đổi cả cách nhìn nhận mọi thứ. Có 5 điều nếu ghi nhớ, những năm tháng phía trước sẽ nhẹ nhàng và bình yên hơn.