Bước qua tuổi 60, vợ chồng càng hiểu 3 điều này càng sống vui vẻ bên nhau

Những con giáp nữ luôn đặt chồng con lên trên mọi thứ: Cả đời vun vén, gia đình luôn là ưu tiênGia đình -
GĐXH - Không chỉ là người vợ đồng hành, những con giáp nữ dưới đây còn được xem là chỗ dựa vững chắc của cả gia đình.
Nhiều cặp vợ chồng càng về già càng hay cãi nhau: Người khôn ngoan thường làm 6 điều này thay vì hơn thuaGia đình -
GĐXH - Sau nhiều năm chung sống, không ít cặp vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân thường không nằm ở những chuyện lớn mà xuất phát từ áp lực cuộc sống, thay đổi vai trò và cách ứng xử hằng ngày. Muốn sống bình yên bên nhau, đôi khi chỉ cần cùng thực hiện 6 điều tưởng như rất nhỏ dưới đây.
Không bỏ cuộc sau thất bại, 5 cung hoàng đạo dễ chạm tới đỉnh caoGia đình -
GĐXH - Có những cung hoàng đạo coi mỗi thất bại là một bài học quý giá, âm thầm tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện bản thân và chờ đúng thời điểm để bứt phá.
Người nghỉ hưu an nhàn đều làm 3 việc quan trọng từ tuổi 50Gia đình -
GĐXH - Chỉ cần chuẩn bị sớm với 3 nguyên tắc tài chính đơn giản dưới đây, bạn sẽ có nền tảng vững vàng để nghỉ hưu an tâm hơn.
3 chuyện người EQ cao luôn giữ kín, người EQ thấp lại vô tư kể khắp nơiGia đình -
GĐXH - Người EQ cao luôn biết đâu là giới hạn trong giao tiếp.
Nghe lỏm được con dâu nói một câu, cha già hủy ngay ý định cắm sổ đỏ vay tiền giúp con mua nhàGia đình -
GĐXH - Vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng con trai trong một đêm ở lại thành phố, cha già quyết định hủy kế hoạch thế chấp sổ đỏ để hỗ trợ con mua nhà.
Phụ nữ có 4 đặc điểm này thường giúp gia đình hạnh phúc, càng lớn tuổi cuộc sống càng viên mãnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Không phải ngoại hình hay điều kiện kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng những phẩm chất trong cách sống và ứng xử mới là yếu tố góp phần tạo nên một gia đình hạnh phúc. Dưới đây là 4 đặc điểm thường thấy ở những người phụ nữ biết vun vén tổ ấm, giữ gìn sự hòa thuận và lan tỏa năng lượng tích cực cho các thành viên trong gia đình.
Top con giáp thích kiếm tiền hơn hẹn hò: Tình yêu chưa bao giờ là ưu tiênGia đình -
GĐXH - Với những con giáp này, độc thân không phải là điều đáng buồn mà là lựa chọn mang lại cảm giác tự do và thoải mái.
Đàn ông có 3 biểu hiện này, phụ nữ đừng vội trao trọn niềm tin: Dấu hiệu thứ 2 rất dễ bị bỏ quaGia đình -
GĐXH - Một người có thể tạo thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng bản chất thường chỉ bộc lộ qua cách cư xử và hành động theo thời gian. Nếu người đàn ông bạn đang tìm hiểu thường xuyên có 3 biểu hiện dưới đây, hãy dành thời gian quan sát kỹ trước khi đặt nhiều kỳ vọng vào mối quan hệ.
Sau nghỉ hưu, hãy ghi nhớ 3 'cánh cửa' để sống khỏe, tránh thị phi và an yên tuổi giàGia đình -
GĐXH - Nghỉ hưu mang đến nhiều thời gian rảnh, nhưng cũng là giai đoạn không ít người cảm thấy cô đơn hoặc dễ vướng vào những mối quan hệ khiến bản thân mệt mỏi. Theo nhiều chuyên gia về lão hóa và sức khỏe tinh thần, muốn có tuổi già an yên, người cao tuổi cần biết cân bằng giữa giao tiếp, giữ khoảng cách và dành thời gian cho chính mình. Triết lý "3 cánh cửa" dưới đây là một gợi ý đáng suy ngẫm.