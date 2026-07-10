Bước qua tuổi 60, vợ chồng càng hiểu 3 điều này càng sống vui vẻ bên nhau

Sau tuổi 70, có những điều càng ít lại càng hạnh phúc GĐXH - Bước qua tuổi 70, nhiều người không còn mong có thêm thật nhiều. Họ chỉ mong bớt đi những điều khiến lòng mình nặng nề. Bởi đến cuối cùng, hạnh phúc không phải là có nhiều hơn mà là sống nhẹ nhàng hơn.

4 niềm vui bình dị ở tuổi 65, đôi khi có tiền cũng không mua được GĐXH - Đến tuổi 65, nhiều người dần hiểu rằng, có những niềm vui không nằm trong ví tiền, cũng không thể tìm thấy ở những thứ đắt giá. Đó là những điều rất bình dị nhưng chỉ khi đi qua gần hết cuộc đời, chúng ta mới cảm nhận hết giá trị của nó.