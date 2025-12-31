Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?
GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Cơ Mật Viện hay còn gọi Tam Tòa hiện nay tọa lạc tại số 23 Tống Duy Tân, phường Phú Xuân, TP Huế. Đây hiện cũng là trụ sở của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.
Theo các tư liệu, Cơ Mật Viện thành lập năm 1834 dưới triều vua Minh Mạng, là cơ quan tham mưu tối cao của triều Nguyễn, nơi bàn định những việc hệ trọng quốc gia. Trải qua nhiều biến đổi, Cơ Mật Viện ba lần dời vị trí trong Đại Nội trước khi ổn định năm 1899 trên nền chùa Giác Hoàng trong Kinh thành Huế.
Từ chốn thiền môn xưa, nơi đây trở thành trung tâm triều chính, ghi dấu trí tuệ và di sản chính trị của Kinh đô Huế. Toàn bộ kiến trúc của Cơ Mật Viện mô phỏng phong cách kiến trúc Tây Âu, quy mô gồm nhà chính 2 tầng, 3 gian hai chái.
Tháng 10/2000 đến nay, tòa nhà này được chuyển giao cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế quản lý. Di tích được xếp hạng di tích cấp Quốc gia theo Quyết định số 99/2004/QĐ-BVHTT, ngày 15/12/2004 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đang soạn thảo đề án trình UBND TP Huế về việc xây dựng mô hình "Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật" ngay tại khuôn viên Cơ Mật Viện.
Theo ông Hoàng Việt Trung, Cơ Mật Viện nằm trong khu vực Kinh thành Huế là một di tích có giá trị lịch sử và kiến trúc đặc biệt. Việc sử dụng không gian này làm trụ sở hành chính như hiện nay chưa phát huy được hết tiềm năng vốn có của di sản.
Theo đề án, trụ sở làm việc của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ chuyển ra vị trí khác làm việc. Toàn bộ không gian Cơ Mật Viện sẽ được trả lại để phục vụ cộng đồng, trở thành một không gian mở, một thực thể sống động thay vì làm văn phòng như hiện nay.
Sau khi chuyển đổi công năng, Cơ Mật Viện sẽ không chỉ là điểm tham quan mà trở thành một trung tâm sáng tạo thực thụ. Nơi đây sẽ là nơi hội tụ của nghệ nhân làng nghề, sinh viên nghệ thuật, kiến trúc sư và các nhà thiết kế.
"Chúng tôi muốn đưa nơi đây thành không gian thực hành nghề. Sinh viên và nghệ nhân sẽ cùng làm việc, cùng sáng tạo ra các sản phẩm thủ công tinh xảo, mang hơi thở đương đại. Du khách đến đây không chỉ để ngắm kiến trúc mà còn được xem trình diễn, trải nghiệm quy trình làm nghề và mua sắm các sản phẩm văn hóa độc bản", ông Trung nhấn mạnh.
Theo lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, mô hình này hướng tới việc giải quyết bài toán bảo tồn nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, đồng thời tạo ra một hệ sinh thái kinh tế di sản, nơi các sản phẩm văn hóa có thể nuôi sống chính những người làm nghề.
Để hiện thực hóa khát vọng biến Cơ Mật Viện thành trung tâm sáng tạo hàng đầu, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế sẽ phối hợp với các trường đào tạo nghệ thuật như Học viện Âm nhạc, Đại học Nghệ thuật... để tổ chức các hoạt động định kỳ như triển lãm, seminar, festival nghệ thuật ngay trong khuôn viên di tích.
"Chúng tôi kỳ vọng khi đi vào hoạt động, Trung tâm Sáng tạo sẽ là minh chứng sống động cho cam kết của Huế khi tham gia vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, tạo nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội", ông Hoàng Việt Trung chia sẻ.
