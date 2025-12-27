CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra
GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.
Ngày 27/12, Công an TP Huế cho biết, các đơn vị vừa phối hợp xác minh, kịp thời trao trả lại tài sản đánh rơi cho một người dân trên địa bàn.
Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, một cán bộ thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) nhặt được một túi xách màu đen.
Bên trong túi có 23 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Ngô Thị Thảo T. (SN 1989, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế).
Đội CSGT số 1 liên hệ, phối hợp với Công an phường Phong Thái xác minh, bàn giao toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho bà T. theo quy định.
Sau khi nhận lại tài sản, bà T. bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn đến Phòng CSGT và Công an phường Phong Thái vì tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, góp phần bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân.
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch về việc triển khai thực hiện các giải pháp khắc phục các điểm nghẽn về ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.
GĐXH - Theo các mô hình dự báo thì đúng là có khả năng có không khí lạnh về miền Bắc vào đầu tháng 1 (đợt đầu tiên có thể là ngày 3/1); Tổng cộng có 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và hỏa thuật tại các khu vực trung tâm và cửa ngõ Thủ đô.
Vì lo sợ bị cha mẹ la mắng, một bé trai 7 tuổi đã rủ bé trai 11 tuổi cùng trú xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai bỏ nhà đi lang thang bằng xe đạp.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, miền Bắc tiếp tục trời rét, mức nhiệt dao động từ 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 8 độ có thể xuất hiện băng giá và sương muối.
GĐXH - Từ 2026, người dân làm hộ chiếu (passport) sẽ không còn được hưởng mức giảm 50% lệ phí cấp hộ chiếu và các giấy tờ liên quan đến thủ tục xuất nhập cảnh theo Thông tư 64/2025/TT-BTC; Sở Xây dựng Hà Nội sẽ thí điểm hạn chế các phương tiện ô tô vận tải hàng hóa đi vào Vành đai 3 trong giờ cao điểm từ ngày 1/1/2026.
GĐXH - UBND Thành phố Hà Nội vừa thống nhất triển khai phương án thí điểm hạn chế một số loại phương tiện lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao trong khung giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông trên trục đường huyết mạch này.
GĐXH - Tối 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển gần 12 tấn chân gà đông lạnh, không rõ nguồn gốc tại xã Hạ Lang.
Đúng 9h00 sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Báo Sức khỏe và Đời sống phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) long trọng tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I.
9h sáng nay (25/12) tại Cung Văn hóa Việt Xô diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Cơ sở y tế không khói thuốc lá lần thứ I. Sự kiện được phát sóng trực tuyến trên Báo Điện tử Sức khoẻ & Đời sống và các nền tảng mạng xã hội của Báo.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Mức nhiệt dao động từ 14-17 độ.
