CSGT ở Huế nhặt được túi xách chứa số tiền lớn khi đang tuần tra

Thứ bảy, 12:19 27/12/2025 | Thời sự
Minh Phong
Minh Phong
GĐXH - Nhặt được túi xách chứa 23 triệu đồng, chiến sĩ CSGT ở Huế liên hệ với Công an phường để xác minh, trao trả cho người đánh rơi.

Ngày 27/12, Công an TP Huế cho biết, các đơn vị vừa phối hợp xác minh, kịp thời trao trả lại tài sản đánh rơi cho một người dân trên địa bàn.

CSGT nhặt được túi xách chứa số tiền lớn, kịp thời trao trả người dân - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng trao trả lại tài sản cho người đánh rơi,

Theo đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đoạn qua địa bàn phường Phong Thái, một cán bộ thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Huế) nhặt được một túi xách màu đen.

Bên trong túi có 23 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ tùy thân mang tên Ngô Thị Thảo T. (SN 1989, trú tại phường Thanh Thủy, TP Huế).

Đội CSGT số 1 liên hệ, phối hợp với Công an phường Phong Thái xác minh, bàn giao toàn bộ tài sản bị đánh rơi cho bà T. theo quy định.

Sau khi nhận lại tài sản, bà T. bày tỏ sự xúc động và gửi thư cảm ơn đến Phòng CSGT và Công an phường Phong Thái vì tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tình, góp phần bảo vệ tài sản hợp pháp của công dân.

CSGT nhặt được túi xách chứa số tiền lớn, kịp thời trao trả người dân - Ảnh 2.Công an trao trả tiền cho người phụ nữ đánh rơi

GĐXH - Bà T.T.P. đến một ngân hàng trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) để nhận số tiền giải ngân 36 triệu đồng nhưng vô tình đánh rơi lúc nào không hay.

