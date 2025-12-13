Đền Xám ở Ninh Bình: Di tích linh thiêng đang dần phai nhạt theo thời gian
GĐXH - Sau nhiều năm chưa được tu bổ tổng thể, nhiều hạng mục của Di tích Quốc gia đặc biệt đền Xám ở phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình đang xuống cấp nghiêm trọng.
Theo tìm hiểu của PV, đền Xám (hay còn gọi đình Xám) nằm trên địa bàn phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình là nơi thờ Thượng tướng quân Trần Minh Công (tức Trần Lãm), người có công lớn giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân.
Khu di tích gồm ngôi đền chính phía trong được xây theo hình chữ "Công", làm bằng gỗ lim, mái lợp ngói nam; hai nhà giải vũ xây ở hai bên; phía trước là đình Hát, nơi hội họp việc làng và tổ chức các cuộc thi hát, diễn chầu văn.
Đền Xám được biết đến là công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị độc đáo, tiêu biểu cho nghệ thuật đúc, chạm gỗ điêu luyện với nhiều đề tài sinh động như rồng chầu, phượng múa, đan xen họa tiết đao mác, lá hỏa,… có niên đại trải dài 400 năm qua các triều đại phong kiến, từ vương triều Mạc thế kỷ XVI, thời Hậu Lê thế kỷ XVII–XVIII đến thời Nguyễn thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX.
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, ngày 17/1/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-TTg xếp hạng kiến trúc nghệ thuật đền Xám là Di tích Quốc gia đặc biệt.
Đền Xám là một công trình kiến trúc có giá trị độc đáo.
Tuy nhiên, sau nhiều năm chưa được trùng tu tổng thể, nhiều hạng mục của đền Xám hiện đang xuống cấp nghiêm trọng. Ghi nhận của PV cho thấy, tại ngôi đền cổ, nhiều hạng mục có dấu hiệu xuống cấp rõ rệt như: mái ngói bị vỡ, cột gỗ lim ẩm mốc, xuất hiện vết mục ở chân cột; các mảng phù điêu chạm khắc tinh xảo có tuổi đời hàng trăm năm bị mối mọt xâm lấn, làm mờ nét.
Theo ông Nguyễn Quý Lữu, thủ từ đền Xám cho biết, ngôi đền cổ được người dân địa phương gìn giữ suốt nhiều năm qua, thế nhưng do lâu chưa có đợt trùng tu lớn nên các hạng mục xuống cấp. Mảng chạm khắc gỗ có giá trị nghệ thuật cao tại cửa chính tiền đường bị mối mọt khoảng hơn 10 năm trước; mặc dù người dân đã chung tay đóng góp kinh phí để xử lý nhưng tình trạng chỉ được cải thiện phần nào.
Nhiều hạng mục của đền Xám xuống cấp, hư hỏng.
Các hạng mục bên trong ngôi đền cũng có dấu hiệu hư hại. Bục đặt tượng sứ giả xuất hiện vết nứt lớn, một số vị trí tường bị thấm nước. Bệ đặt đồ lễ trước bàn thờ chính bị nứt, bong kênh khiến mặt bàn không còn bằng phẳng, ảnh hưởng đến việc bày biện lễ vật của người dân.
Tại đình Hát nằm phía trước đền, do nhiều năm không được tu sửa nên bị mưa dột khiến các mảng tường và hệ thống vì kèo phủ đầy nấm mốc.
Một số nơi ở đền xuống cấp, nứt, bong kênh.
Lãnh đạo UBND phường Hồng Quang thông tin, địa phương đã rà soát, lập báo cáo hiện trạng di tích và hoàn thiện các hồ sơ liên quan để đề xuất phương án trùng tu, mở rộng không gian khu di tích đền Xám, trình UBND tỉnh Ninh Bình xem xét theo quy định. Phạm vi đề xuất quy hoạch dự kiến khoảng 30 ha, nhằm tạo quỹ đất phù hợp cho việc bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích.
Vừa qua, đoàn công tác của tỉnh và đơn vị tư vấn thiết kế tu bổ di tích của Trung ương đã khảo sát thực địa. Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để tăng cường công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt đền Xám.
Hà Nội: Chính thức kích hoạt hơn 1.800 'mắt thần' AI, thiết lập 'làn sóng xanh' giúp giảm 30% thời gian chờ đèn đỏĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội đã chính thức đưa Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội vào hoạt động. Với mạng lưới 1.837 camera AI phủ sóng tại 195 nút giao trọng điểm, hệ thống này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong quản lý đô thị.
Xe ô tô bốc cháy dữ dội trong đêmĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Đang lưu thông, chiếc ô tô con bất ngờ mất lái lao xuống vệ đường, bốc cháy dữ dội. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Sáng tạo Việt Nam giải quyết thách thức môi trường tại giải EVSDA 2025Đời sống - 8 giờ trước
GĐXH - 20 nhóm tác giả xuất sắc đã được vinh danh trong Lễ Trao giải “Thiết kế Bền vững EU-Việt Nam (EVSDA) 2025” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám vào tối 12/12, khẳng định sức mạnh của thiết kế xanh và tư duy bền vững trong việc giải quyết thách thức môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Phụ nữ sinh đúng 3 ngày Âm lịch này có Thần Tài theo chân, gia đình hưởng lộcĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Phụ nữ sinh vào một số ngày Âm lịch đặc biệt được cho là mang theo phúc khí mạnh mẽ, tài vận sáng rực và khả năng ảnh hưởng tích cực đến vận mệnh của gia đình.
3 con giáp kinh doanh mát tay, hốt vàng hốt bạc vào cuối năm 2025Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong những tháng cuối năm 2025, ba con giáp này được dự đoán sẽ bùng nổ về tài lộc nhờ kinh doanh, buôn bán. Họ gặp may mắn liên tiếp, nắm bắt đúng thời cơ và đón Tết đủ đầy, sung túc.
8 trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú theo quy định mới nhất, người dân cần làm gì để không bị phạt?Đời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Luật Cư trú 2020 nêu cụ thể những trường hợp bị xóa đăng ký tạm trú. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Những con giáp 'nghiện' du lịch: Sống là để đi và trải nghiệmĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Có những con giáp luôn giữ trong mình tinh thần xê dịch mạnh mẽ. Với họ, mỗi chuyến đi là một hành trình chữa lành, một cách để tìm lại năng lượng và mở rộng tâm hồn.
Hà Nội đứng đầu danh sách các thành phố ô nhiễm, người dân 'nghẹt thở' trong lớp sương mù đặc quánhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/12, bầu trời Hà Nội chìm trong một lớp sương mờ màu trắng đục, đây không phải sương mù của mùa đông, mà là sự "tấn công" của bụi mịn PM2.5. Nhiều khu vực cây cối ven đường đổi màu vì bụi, người dân cảm thấy ngột ngạt ngay cả khi đeo khẩu trang...
Tháng sinh Âm lịch của người biết kiếm tiền, sớm đưa cuộc đời lên đỉnh caoĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những ai thuộc 3 tháng Âm lịch dưới đây không chỉ biết kiếm tiền mà còn biết giữ của, vượt qua khó khăn rất nhanh và sớm xây dựng cuộc sống giàu có, sung túc.
Top con giáp có tài lộc rực rỡ năm Bính Ngọ 2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia phong thủy, năm Bính Ngọ 2026 được xem là thời điểm nhiều con giáp bước vào chu kỳ may mắn mới.
Ngày sinh Âm lịch của người giàu bạn bè, thăng tiến nhờ luôn có đồng đội đáng tinĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây có vận quý nhân đặc biệt mạnh. Họ luôn gặp được bạn bè tốt, những người sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành và giúp họ vượt qua nghịch cảnh.