Lật tẩy màn kịch vẽ dự án nhà ở 'suất ngoại giao' để chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội

Ngày 16/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Nhật Phát, địa chỉ số 30, liền kề 8, Khu đô thị Văn Khê, phường Hà Đông, Hà Nội.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Phạm Thị Hương (SN 1985) và Phạm Hồng Phương (SN 1988) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, bị can Phạm Thị Hương đã đưa ra những thông tin gian dối, tự nhận bản thân có khả năng mua được các “suất ngoại giao” tại nhiều dự án nhà ở, chung cư lớn trên địa bàn với mức giá ưu đãi.

Đối tượng Phạm Thị Hương. Ảnh: CAHN

Các dự án được các đối tượng dùng làm mồi nhử bao gồm: Dự án NHS Trung Văn; Dự án Ecohome; Dự án N01 Hà Đình; Dự án Handico Complex.

Để tạo lòng tin với khách hàng, thông qua hoạt động tư vấn, các đối tượng đã cho nạn nhân ký kết phiếu tư vấn có đóng dấu treo của Công ty Tân Nhật Phát. Tiếp đó, khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền đặt cọc và tiền chênh lệch vào tài khoản cá nhân của Phạm Thị Hương. Toàn bộ số tiền này sau đó đã bị các đối tượng chiếm đoạt.

Để phục vụ công tác điều tra triệt để vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội và thu hồi tài sản cho người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội địa chỉ số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

Hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý Đỗ Thái Dương, số điện thoại liên hệ: 0983 410 885.

Cơ quan Công an đề nghị những người có liên quan sớm đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu và các chứng từ giao dịch để phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

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