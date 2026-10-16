Hà Nội: Triệt phá đường dây ma túy, bắt giữ giang hồ mạng 'Sơn Thụy Khuê' cùng đồng phạm

Ngày 16/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó vào chiều ngày 30/9/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố Tràng Tiền, tổ công tác Công an phường Cửa Nam đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Không dừng lại ở một vụ việc nhỏ lẻ, nhận định đây có thể là một đường dây tội phạm có tổ chức, Công an phường Cửa Nam đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP Hà Nội tiến hành đấu tranh xuyên đêm.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng (tức Tiktoker "Sơn Thuỵ Khuê"). Ảnh: CAHN

Chỉ chưa đầy 48 giờ sau, lực lượng chức năng đã lần ra nguồn cung cấp và bất ngờ đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, thu giữ gần 25 gam ma túy đá.

Qua quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an đã xác định tổng cộng 22 đối tượng có liên quan trực tiếp đến các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nổi cộm trong số các đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Quốc Hưng (tức Tiktoker "Sơn Thuỵ Khuê" với 16.000 người theo dõi). Đối tượng này thường xuyên xuất hiện với hình ảnh "giang hồ mạng" hay nói đạo lý, khuyên răn người khác, thế nhưng thực chất Hưng đã có tới 3 tiền án.

Các đối tượng cùng tang vật được phát hiện. Ảnh: CAHN

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều đối tượng khác trong đường dây này từng có tiền án nhưng vẫn cố tình tiếp tục vi phạm pháp luật.

Tại hiện trường và qua các điểm khám xét liên quan, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng hơn 25 gam ma túy đá cùng nhiều tang vật, dụng cụ chuyên dụng dùng để sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng, củng cố hồ sơ chứng cứ để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật theo đúng quy định.