Diễm My 9X diện váy suôn khoe vai trần gợi cảm

Mới đây, Diễm My 9X thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên lựa chọn thiết kế váy suôn màu trắng với phần thân váy buông nhẹ, tạo cảm giác thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần cuốn hút. Điểm nhấn của trang phục nằm ở phần cổ áo trễ vai, giúp Diễm My 9X khoe khéo bờ vai trần và phần xương quai xanh.

Hình ảnh vừa được Diễm My 9X đăng tải mới đây. Ảnh: FBNV

Trong loạt ảnh được đăng tải, Diễm My 9X không lựa chọn quá nhiều phụ kiện hay cách tạo dáng cầu kỳ. Nữ diễn viên để mái tóc nâu dài được uốn gợn sóng, buông tự nhiên theo đường nét gương mặt. Đôi bông tai màu vàng được sử dụng như một điểm nhấn vừa đủ, góp phần hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng.

Ở những khoảnh khắc cận mặt, Diễm My 9X gây ấn tượng với lối trang điểm nhẹ nhàng. Đôi mắt được nhấn nhá bằng đường eyeliner sắc nét, trong khi môi mang tông màu nude hồng. Làn da căng bóng càng giúp diện mạo của nữ diễn viên trở nên nổi bật dưới ánh đèn.

Đáng chú ý, thiết kế váy trắng có phần thân trên được đính kết họa tiết hoa văn cùng những chi tiết ánh ngọc trai. Sự kết hợp giữa chất liệu mềm mại và phần cổ áo trễ vai giúp tổng thể vừa giữ được nét mong manh, nữ tính, vừa tôn lên vẻ quyến rũ của Diễm My 9X.

Ở những khoảnh khắc cận mặt, Diễm My 9X gây ấn tượng với lối trang điểm nhẹ nhàng. Ảnh: FBNV

Không cần khoe dáng theo cách quá táo bạo, nữ diễn viên vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ thần thái tự tin cùng cách lựa chọn trang phục tinh tế. Những bức ảnh cho thấy Diễm My 9X ngày càng ưa chuộng phong cách trưởng thành, sang trọng và có phần tối giản trong những lần xuất hiện trước công chúng cũng như trên mạng xã hội.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng mặn mà của nữ diễn viên, đồng thời nhận xét cô phù hợp với những thiết kế mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh lịch.

Ở tuổi trưởng thành, Diễm My 9X vẫn duy trì sức hút riêng nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và phong cách thời trang ngày càng ổn định. Với loạt ảnh lần này, nữ diễn viên tiếp tục ghi điểm khi lựa chọn một hình ảnh không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật và cuốn hút.