'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49

Thanh Thảo là một trong những ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Thanh Thảo sang nước ngoài sinh sống. Ở tuổi 49, Thanh Thảo được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Hiện tại, nữ ca sĩ sống cùng chồng và con gái.