'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49

Thứ ba, 11:29 04/08/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Thanh Thảo ở tuổi 49 gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, thậm chí nhan sắc của cô ngày càng mặn mà hơn theo thời gian.

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 1.

Ca sĩ Thanh Thảo gây chú ý khi vừa chia sẻ loạt ảnh xinh tươi, gợi cảm khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 2.

"Búp bê" Thanh Thảo khoe đường cong quyến rũ, làn da trắng mịn cùng biểu cảm thần thái cuốn hút trước ống kính.

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 3.

Thời gian gần đây, ca sĩ Thanh Thảo thường chia sẻ những hình ảnh xinh tươi rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực. 

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 4.

Dù đã tuổi 49, nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc rạng rỡ cùng phong thái đầy sức sống. 

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 5.

Nhiều khán giả nhận xét Thanh Thảo gần như không có nhiều thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, thậm chí ngày càng mặn mà hơn theo thời gian.

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 6.

Thanh Thảo chia sẻ loạt khoảnh khắc diện áo tắm khiến fan ngỡ ngàng. Nữ ca sĩ tự tin diện áo tắm 2 mảnh đơn giản nhưng tôn lên 3 vòng đầy đặn, đường nét khỏe khoắn, làn da mịn màng cùng nguồn năng lượng tích cực.

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 7.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thảo vẫn tích cực tham gia biểu diễn ở trong và ngoài nước. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh gặp gỡ các đồng nghiệp thân thiết lâu năm. 

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 8.

Gia đình Thanh Thảo có dịp gặp gỡ ca sĩ Đan Trường, cùng ôn lại những kỷ niệm khi Thanh Thảo mới bước chân vào nghề ca hát.

'Búp bê' Thanh Thảo gợi cảm ở tuổi 49 - Ảnh 9.

Thanh Thảo là một trong những ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt từ cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam, Thanh Thảo sang nước ngoài sinh sống. Ở tuổi 49, Thanh Thảo được nhiều người ngưỡng mộ bởi sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống riêng. Hiện tại, nữ ca sĩ sống cùng chồng và con gái.

(Ảnh FB nhân vật)

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