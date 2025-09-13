'Điểm vàng' bất ngờ trong phòng the

Một số ý kiến cho rằng, đàn ông không có điểm G mà chỉ có nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể. Nếu những điểm nhạy cảm này được kích thích, nó sẽ tạo ra hưng phấn dồn dập khiến các chàng nhanh chóng đạt được cực khoái. Nhiều quan điểm lại cho rằng đàn ông vẫn có điểm G và những điểm này có thể tạo nên sự hưng phấn nhất định khi được kích thích đúng cách.

TS. Trần Minh Hoàng, bác sĩ tại một trung tâm nam học tại Hà Nội, cho biết trên Thanh Niên online: "Trên vành tai tập trung hàng trăm đầu dây thần kinh cảm giác li ti. Khi có tác động bằng nhiệt, áp lực hoặc rung động, các dây thần kinh này truyền tín hiệu rất nhanh đến não bộ, kích thích vùng trung tâm khoái cảm hoạt động mạnh mẽ".

Ảnh minh họa.

Vành tai ngoài của đàn ông được đánh giá là một giác quan cảm xúc. Vì thế, khi ân ái, chỉ cần hôn nhẹ lên vị trí này sẽ khiến người đàn ông của bạn bất ngờ và tăng thêm khoái cảm giúp cuộc “yêu” thêm trọn vẹn.

Thực tế, nhiều nghiên cứu quốc tế cũng ghi nhận xúc giác là giác quan có khả năng dẫn dắt khoái cảm mạnh nhất, hơn cả thị giác hay khứu giác trong một số tình huống. Chính vì vậy, một cái chạm khẽ, một cái hôn nhẹ hay một cú cắn tinh nghịch ở vành tai có thể khiến đối phương lập tức rùng mình hưng phấn.

Điều thú vị là nụ hôn trên môi – vốn được coi là biểu tượng của tình yêu và ham muốn – chưa chắc đã tạo ra sự bùng nổ cảm xúc mạnh bằng một cái hôn nồng nàn ở tai. Khi người phụ nữ thì thầm những lời ngọt ngào vào tai bạn đời, hơi ấm phả ra cùng sự ma sát nhẹ từ đôi môi hoặc đầu lưỡi khiến mạch máu li ti quanh tai giãn nở, tín hiệu thần kinh truyền đi nhanh chóng, tạo nên cảm giác lâng lâng, đê mê như lạc vào “xứ sở thần tiên”.

Các chuyên gia tình dục học khuyến nghị, để gia tăng sự gắn kết và hứng khởi, các cặp đôi nên coi tai – đặc biệt là vành tai – như một “điểm vàng” trong màn dạo đầu. Đây không chỉ là một nghệ thuật tinh tế trong tình yêu, mà còn giúp đời sống chăn gối thêm thăng hoa, gắn kết cảm xúc lứa đôi.