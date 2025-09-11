Sẽ rất nguy hiểm nếu cặp đôi phạm phải điều này 'sau yêu'

Nguy cơ sốc nhiệt sau quan hệ

Khi quan hệ tình dục, cơ thể hoạt động tương tự như đang tập luyện cường độ cao: nhịp tim tăng nhanh, mồ hôi tiết nhiều, máu dồn xuống vùng chậu và da. Sau “cuộc yêu”, nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức cao, lỗ chân lông giãn rộng. Nếu ngay lúc này bạn tắm bằng nước lạnh hoặc nước quá nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hướng – nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam – từng cảnh báo: “Tắm ngay sau khi quan hệ có thể khiến khí huyết chưa kịp điều hòa bị rối loạn, gây chóng mặt, tụt huyết áp, thậm chí là ngất xỉu. Với người có bệnh nền tim mạch, nguy cơ còn lớn hơn nhiều”.

Mất cân bằng pH, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập

Một vấn đề khác ít được chú ý là độ pH vùng kín sau quan hệ thường thay đổi. Việc tắm rửa ngay, đặc biệt khi sử dụng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa mạnh, có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên, loại bỏ các lợi khuẩn bảo vệ. Điều này vô tình tạo môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn gây viêm nhiễm xâm nhập.

Nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine (2019) cho thấy, phụ nữ có thói quen vệ sinh quá kỹ bằng dung dịch sát khuẩn sau quan hệ có nguy cơ viêm âm đạo cao hơn 40% so với nhóm chỉ rửa bằng nước ấm thông thường.

Giải pháp an toàn sau quan hệ Thay vì tắm ngay lập tức, các chuyên gia khuyến nghị: Nằm nghỉ từ 15–30 phút để cơ thể hồi phục, nhịp tim và hơi thở ổn định. Dùng khăn mềm sạch để lau khô mồ hôi, thay quần áo nhẹ, thoáng. Khi cơ thể đã trở lại trạng thái bình thường, có thể tắm bằng nước ấm để làm sạch nhẹ nhàng. Với nữ giới, chỉ nên rửa vùng kín bằng nước ấm hoặc dung dịch dịu nhẹ được khuyến nghị bởi bác sĩ, tránh lạm dụng dung dịch vệ sinh mạnh.