Sẽ rất nguy hiểm nếu cặp đôi phạm phải điều này 'sau yêu'
GĐXH - Nhiều người có thói quen lao ngay vào phòng tắm sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng tắm càng nhanh càng giúp làm sạch cơ thể và phòng tránh viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, đây lại là hành động phản khoa học và có thể mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe.
Nguy cơ sốc nhiệt sau quan hệ
Khi quan hệ tình dục, cơ thể hoạt động tương tự như đang tập luyện cường độ cao: nhịp tim tăng nhanh, mồ hôi tiết nhiều, máu dồn xuống vùng chậu và da. Sau “cuộc yêu”, nhiệt độ cơ thể vẫn ở mức cao, lỗ chân lông giãn rộng. Nếu ngay lúc này bạn tắm bằng nước lạnh hoặc nước quá nóng, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt.
PGS.TS Nguyễn Xuân Hướng – nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam – từng cảnh báo: “Tắm ngay sau khi quan hệ có thể khiến khí huyết chưa kịp điều hòa bị rối loạn, gây chóng mặt, tụt huyết áp, thậm chí là ngất xỉu. Với người có bệnh nền tim mạch, nguy cơ còn lớn hơn nhiều”.
Mất cân bằng pH, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập
Một vấn đề khác ít được chú ý là độ pH vùng kín sau quan hệ thường thay đổi. Việc tắm rửa ngay, đặc biệt khi sử dụng xà phòng hoặc dung dịch tẩy rửa mạnh, có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh tự nhiên, loại bỏ các lợi khuẩn bảo vệ. Điều này vô tình tạo môi trường thuận lợi cho nấm và vi khuẩn gây viêm nhiễm xâm nhập.
Nghiên cứu đăng trên Journal of Sexual Medicine (2019) cho thấy, phụ nữ có thói quen vệ sinh quá kỹ bằng dung dịch sát khuẩn sau quan hệ có nguy cơ viêm âm đạo cao hơn 40% so với nhóm chỉ rửa bằng nước ấm thông thường.
Giải pháp an toàn sau quan hệ
Thay vì tắm ngay lập tức, các chuyên gia khuyến nghị:
Nằm nghỉ từ 15–30 phút để cơ thể hồi phục, nhịp tim và hơi thở ổn định.
Dùng khăn mềm sạch để lau khô mồ hôi, thay quần áo nhẹ, thoáng.
Khi cơ thể đã trở lại trạng thái bình thường, có thể tắm bằng nước ấm để làm sạch nhẹ nhàng.
Với nữ giới, chỉ nên rửa vùng kín bằng nước ấm hoặc dung dịch dịu nhẹ được khuyến nghị bởi bác sĩ, tránh lạm dụng dung dịch vệ sinh mạnh.
Chuyện "chăn gối" hòa hợp có thể coi là sợi dây gắn kết để tạo nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Tuy nhiên quan hệ quá sức hoặc sai tư thế đôi khi có thể khiến các cặp đôi phải đối diện với tai nạn, có khi được đưa đến viện trong tư thế vô cùng xấu hổ. Cùng lắng nghe những câu chuyện về tai nạn "chăn gối" dở khóc dở cười cùng TS.BS Phan Chí Thành - Bệnh viện Phụ sản Trung ương.
GĐXH - Nhiều người sau khi quan hệ tình dục thường có xu hướng bật quạt mạnh, mở điều hòa hoặc ngồi ngay trước luồng gió lạnh để giải tỏa cảm giác nóng bức, đổ mồ hôi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng hành động này có thể mang đến những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn, thậm chí dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
GĐXH - Nhiều người có thói quen tìm đến một cốc nước đá hay đồ uống mát lạnh ngay sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng giải tỏa cơn khát và giúp cơ thể hạ nhiệt.
GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp "chuyện ấy" thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi "lâm trận" được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp "làm sạch" cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành "con dao hai lưỡi", đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
Trong chuyện "chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện 'yếu'. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.
Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.
