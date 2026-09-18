Vinh danh 26 gương thanh niên “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026

Tỏa sáng Nghị lực Việt năm 2026 đồng hành cùng thanh niên khuyết tật trong kỷ nguyên số GĐXH – Chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 sẽ có nhiều hoạt động kéo dài từ tháng 6 đến tháng 12 nhằm tôn vinh thanh niên khuyết tật tiêu biểu vượt khó, lan tỏa tinh thần sống tích cực và đồng hành hỗ trợ khởi nghiệp trong kỷ nguyên số.

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026.

Chương trình nhằm tôn vinh những thanh niên khuyết tật tiêu biểu, vượt qua nghịch cảnh, khẳng định năng lực bản thân và có những đóng góp thiết thực cho gia đình, cộng đồng và xã hội. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ khuyết tật kết nối, tiếp cận việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số và tìm kiếm thêm các cơ hội phát triển.

26 gương mặt thanh niên vượt lên nghịch cảnh trong hành trình đầy cảm hứng 2026

Theo Ban Tổ chức, chương trình năm nay nhận được 62 hồ sơ giới thiệu. Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 26 cá nhân tiêu biểu để tuyên dương. Các gương mặt đến từ nhiều địa phương, hoạt động trong các lĩnh vực như giáo dục, công nghệ, thể thao, khởi nghiệp, công tác xã hội và hoạt động Hội. Nhưng tất cả đều mang trong mình một điểm chung: nghị lực phi thường và khát vọng cống hiến.

Các gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu giao lưu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khẳng định, thanh niên khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng thanh niên Việt Nam. Đồng hành, tạo cơ hội để các bạn phát huy năng lực là trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, phía sau mỗi thành tích được ghi nhận là một quá trình nỗ lực bền bỉ và khả năng đóng góp của thanh niên khuyết tật trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

"Phía sau thành quả được ghi nhận hôm nay là biết bao cố gắng mỗi ngày, có những nỗ lực được mọi người biết đến, cũng có những bước tiến âm thầm chỉ chính các bạn và người thân mới hiểu hết. Chúng tôi trân trọng cả thành quả lẫn hành trình ấy; trân trọng sự nghiêm túc với công việc, tinh thần ham học hỏi và tấm lòng sẵn sàng sẻ chia của các bạn", anh Quy nói.

Trong số 26 gương được tuyên dương năm nay có rất nhiều câu chuyện đặc biệt. Ma Thị Phương (SN 2001) tại Thái Nguyên là một trong những gương mặt tiêu biểu. Phương là người khiếm thị, tốt nghiệp loại Xuất sắc chuyên ngành Công tác xã hội tại Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên với GPA 3,89/4,0. Cô cũng là tác giả phần mềm ZABLND hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận Zalo trên máy tính. Sản phẩm này giành Giải Nhất tại Hội thi Tin học Quốc gia dành cho người mù lần thứ III năm 2025.

Không chỉ tập trung vào học tập và nghiên cứu, Phương còn tham gia các hoạt động hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật. Hành trình của cô cho thấy công nghệ có thể trở thành công cụ giúp người khuyết tật tiếp cận bình đẳng hơn với thông tin và đời sống xã hội.

Huỳnh Ngọc Tiến, sinh năm 1996, vận động viên bơi lội người khuyết tật thuộc đội tuyển TP Hồ Chí Minh cũng là một trong những gương mặt được tuyên dương. Trong giai đoạn 2021-2026, Tiến giành 12 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Riêng tại Giải vô địch Quốc gia năm 2025, anh giành 5 Huy chương Vàng; năm 2026 tiếp tục giành 4 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc. Không dừng lại ở những thành tích trên đường đua, năm 2021, anh thành lập cơ sở Trị liệu - Massage, đào tạo kỹ năng nghề miễn phí và tạo cơ hội việc làm, thu nhập cho người khiếm thị. Anh cũng dạy bơi miễn phí cho trẻ em và người khuyết tật.

Những câu chuyện như Ma Thị Phương, Đặng Thị Oanh hay Huỳnh Ngọc Tiến cho thấy, hành trình vượt qua khuyết tật không chỉ dừng ở việc tự khẳng định bản thân. Nhiều người sau khi vượt qua những giới hạn của chính mình tiếp tục tìm cách hỗ trợ những người có hoàn cảnh tương đồng.

Không chỉ tôn vinh, tạo thêm cơ hội để người khuyết tật phát triển

Bên cạnh hoạt động tôn vinh, tại Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 cũng triển khai các hoạt động tư vấn việc làm, khởi nghiệp, chuyển đổi số, giới thiệu sản phẩm và kết nối hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Đây là hoạt động tạo cơ hội để thanh niên khuyết tật tiếp cận thị trường lao động, công nghệ và các nguồn lực phát triển.

Chương trình "Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số" năm 2026 lựa chọn 4 dự án, ý tưởng để hỗ trợ. Mỗi dự án được hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cùng các hình thức đồng hành về chuyên môn, công cụ sản xuất và kết nối đầu ra sản phẩm.

4 dự án khởi nghiệp xuất sắc của thanh niên khuyết tật nhận hỗ trợ tại chương trình

Tại chương trình, 26 gương thanh niên khuyết tật được trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, biểu trưng chương trình và sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng. Bên cạnh đó, 4 dự án tiêu biểu cũng được trao hỗ trợ theo chương trình khởi nghiệp dành cho thanh niên khuyết tật.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị tổ chức Đoàn, Hội ở cơ sở tiếp tục quan tâm đến những thanh niên khuyết tật còn gặp khó khăn, nhất là những người ít có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội; đồng thời phối hợp với gia đình, các tổ chức của người khuyết tật và các cơ quan liên quan để kết nối sự hỗ trợ phù hợp.

Theo đó, các câu lạc bộ, nhóm thanh niên khuyết tật được khuyến khích phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Những người đã được tuyên dương cũng có thể tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ năng và kết nối cơ hội cho những thanh niên khác.