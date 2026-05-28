Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt

Thứ năm, 06:18 28/05/2026 | Đẹp

Diện mạo của Jennie tại show thời trang Chanel ở Seoul khiến mạng xã hội bùng nổ. Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng, cũng như phong cách thời trang ấn tượng của nữ rapper BlackPink.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 1.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 2.

Sáng 26/5, Jennie tham dự sự kiện trưng bày ảnh cho show diễn bộ sưu tập Métiers d’Art 2026 của Chanel, được tổ chức tại bảo tàng nghệ thuật Pompidou Center Hanwha ở Yeouido, Seoul, Hàn Quốc.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 3.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 4.

Ngay khi vừa xuất hiện, nữ rapper BlackPink lập tức thành tâm điểm chú ý với thần thái tự tin cùng vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Thiết kế bodysuit cổ khoét sâu phối cùng quần suông cạp cao đính hàng cúc vàng giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai, vừa có nét quyến rũ mà vẫn giữ được thần thái sang trọng. Trong cuộc phỏng vấn bên lề, Jennie cho biết trang phục mới của cô là sự kết hợp giữa suit (Âu phục) và swimsuit (đồ bơi), pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 5.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 6.

Bộ đồ còn bao gồm áo blazer đồng bộ, giày cao gót mũi nhọn và túi xách kem đốm đen. Tông đen chủ đạo mang đúng tinh thần “tailoring” của Chanel, tức là cảm giác sang, gọn, sắc nét như đồ suit cao cấp. Đây cũng là phong cách đặc trưng của phụ nữ Pháp nhẹ nhàng, thời thượng và tối giản.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 7.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 8.

Lớp trang điểm nhẹ nhàng, nhấn vào đôi môi đỏ, kết hợp với kiểu tóc lượn sóng bồng bềnh hơi hướm Hollywood cổ điển. Phụ kiện, gồm vòng tay và bông tay vàng phối với đá, hoàn toàn ăn nhập với trang phục.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 9.

Diện mạo mới của Jennie khiến mạng xã hội bùng nổ. Vô số khoảnh khắc đẹp của nữ thần tượng được chia sẻ trên mạng xã hội X. Mỗi bài đăng hút hàng chục đến hàng trăm lượt xem chỉ sau 1-2 giờ. Nhiều người hâm mộ nhận xét sự kết hợp giữa kiểu tóc, lớp trang điểm và trang phục của cô là “hoàn hảo”. Số khác nhấn mạnh vào sức hút tự nhiên cùng thần thái thời trang thanh lịch của nữ thần tượng.

Video chứng minh Jennie đẹp không cần photoshop. Cư dân mạng bình luận: "Jennie là định nghĩa của một IT girl tối thượng, mang đến vẻ đẹp và sự tinh tế tại show diễn Chanel Métiers d’Art 2026", "Cô ấy thật lộng lẫy, không hổ là Chanel sống", "Chỉ có thể gọi là biểu tượng thời trang", "Cô ấy không chỉ tham dự show, cô ấy chính là khoảnh khắc. Jennie luôn ở một đẳng cấp riêng, hòa quyện sự thanh lịch và năng lượng IT girl đầy cuốn hút", "Cô ấy thực sự mang lại sự trẻ trung cho Chanel"....
Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 10.

Ngoài gây sốt bởi vẻ ngoài, Jennie còn được chú ý với khoảnh khắc tái ngộ "bạn trai tin đồn" G-Dragon. Cả hai đều xuất thân từ công ty YG Entertainment, từng vướng nghi vấn hẹn hò vào năm 2021. Kể từ đó, họ luôn giữ khoảng cách với nhau. Trên hàng ghế đầu show thời trang, họ ngồi khá xa nhau, cũng không có tương tác gì.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 11.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 12.

G-Dragon với phong cách thời trang thách thức mùa hè.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 13.

Diện mạo Jennie (BlackPink) gây sốt - Ảnh 14.

Ngô Thanh Vân cũng là khách mời của Chanel. Trang phục, trang điểm và làm tóc của nữ diễn viên đậm chất cổ điển, quý bà.

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

GĐXH - Ở tuổi 32, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm được đánh giá là một trong số những mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp của Vbiz.

Tú Oanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

Hoa hậu Hương Giang gây chú ý

Diễn viên Jun Ji Hyun tiết lộ bí quyết giữ dáng như thiếu nữ dù đang tuổi U50

Diễn viên Jun Ji Hyun tiết lộ bí quyết giữ dáng như thiếu nữ dù đang tuổi U50

Cùng chuyên mục

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Ngô Thanh Vân diện cả 'cây' đồ hiệu đắt giá gây chú ý ở Hàn Quốc

Đẹp - 14 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân xuất hiện lộng lẫy với bộ trang phục Chanel đắt giá tại show Métiers d’Art 2026 ở Seoul.

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Đẹp - 21 giờ trước

GĐXH - Nhờ hàm lượng vitamin và chất béo dồi dào, việc áp dụng các công thức ủ tóc bằng bơ sẽ giúp bạn nuôi dưỡng mái tóc từ sâu bên trong, duy trì độ chắc khỏe và mềm mượt.

Phương Anh Đào gây thương nhớ với nhan sắc mong manh đời thường

Phương Anh Đào gây thương nhớ với nhan sắc mong manh đời thường

Đẹp - 1 ngày trước

Không cần trang phục cầu kỳ, Phương Anh Đào vẫn thu hút nhờ vẻ đẹp giàu chất điện ảnh.

'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' biến Cannes thành sàn diễn riêng với loạt váy áo gây choáng

'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' biến Cannes thành sàn diễn riêng với loạt váy áo gây choáng

Đẹp - 1 ngày trước

Là thành viên ban giám khảo của Cannes Film Festival, Demi Moore trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thảm đỏ năm nay khi liên tục gây chú ý với loạt trang phục từ thanh lịch cổ điển đến phá cách, kịch tính.

Mai Phương Thúy ở tuổi 38

Mai Phương Thúy ở tuổi 38

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Mai Phương Thúy mới đây lên đồ ôm body khoe visual mặn mà ở tuổi U40. Nàng hậu vẫn giữ được 'sức nóng' sau 20 năm đăng quang.

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Tóc cũng cần được bảo vệ như làn da. Ánh nắng, nhiệt độ cao, gió và nước biển đều có thể làm tóc mất độ ẩm. Vì vậy, bạn cần phục hồi tóc từ bước làm sạch, dưỡng ẩm đến bảo vệ tóc hằng ngày.

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 32, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm được đánh giá là một trong số những mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp của Vbiz.

Nhan sắc nữ sinh Học viện Hàng không muốn trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhan sắc nữ sinh Học viện Hàng không muốn trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026

Đẹp - 2 ngày trước

Dàn nữ sinh mặc đồng phục khi tới tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Hàng không Việt Nam ở TPHCM chiều 25/5.

Thanh Thủy khoe ảnh áo tắm khiến NTK Lê Thanh Hòa xuýt xoa 'đầu tuần mà cháy quá em ơi!'

Thanh Thủy khoe ảnh áo tắm khiến NTK Lê Thanh Hòa xuýt xoa 'đầu tuần mà cháy quá em ơi!'

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy khoe bộ ảnh mặc áo tắm khiến fan, đặc biệt NTK Lê Thanh Hòa phải thốt lên "mới đầu tuần mà cháy quá em ơi!".

Tuổi trung niên của Á hậu Việt duy nhất vừa được Victoria's Secret 'điểm danh'

Tuổi trung niên của Á hậu Việt duy nhất vừa được Victoria's Secret 'điểm danh'

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm vừa khoe vẻ đẹp đầy sức hút đón tuổi 39 qua bộ ảnh bikini màu tím.

Xem nhiều

Thanh Thủy khoe ảnh áo tắm khiến NTK Lê Thanh Hòa xuýt xoa 'đầu tuần mà cháy quá em ơi!'

Thanh Thủy khoe ảnh áo tắm khiến NTK Lê Thanh Hòa xuýt xoa 'đầu tuần mà cháy quá em ơi!'

Đẹp

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy khoe bộ ảnh mặc áo tắm khiến fan, đặc biệt NTK Lê Thanh Hòa phải thốt lên "mới đầu tuần mà cháy quá em ơi!".

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Thiều Bảo Trâm gợi cảm ở tuổi 32

Đẹp
Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

Thời trang
Mai Phương Thúy ở tuổi 38

Mai Phương Thúy ở tuổi 38

Đẹp
Đánh bay vết thâm lâu năm trên mặt: 5 cách 'hồi sinh' làn da trắng mịn chỉ sau 2 tuần

Đánh bay vết thâm lâu năm trên mặt: 5 cách 'hồi sinh' làn da trắng mịn chỉ sau 2 tuần

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top