Tuổi trung niên của Á hậu Việt duy nhất vừa được Victoria's Secret 'điểm danh'

Thứ hai, 12:08 25/05/2026 | Đẹp
An Khánh
GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm vừa khoe vẻ đẹp đầy sức hút đón tuổi 39 qua bộ ảnh bikini màu tím.

Sau vòng casting nóng bỏng cho show Victoria's Secret, Trương Tri Trúc Diễm mới đăng tải bộ ảnh bikini tím đánh dấu tuổi 39: "Turning a new page today, Happy Birthday to me" (Tạm dịch: Hôm nay bước sang một trang mới, chúc mừng sinh nhật tôi).

Trương Tri Trúc Diễm mang vẻ đẹp Á Đông thanh tú nhưng vẫn toát lên sức hút riêng đầy quyến rũ. Ở tuổi U40, Trúc Diễm vẫn giữ được sắc vóc gợi cảm và phong độ ổn định.

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến từ năm 18 tuổi khi giành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2011, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 15 Miss International. Đến năm 2014, cô được TC Candler bình chọn vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi nhan sắc, Trúc Diễm hoạt động đa năng trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ và MC.

Sở hữu chiều cao 1,72 m cùng vóc dáng cân đối, Trúc Diễm duy trì phong độ bằng chế độ ăn uống khoa học kết hợp luyện tập thể thao như chạy bộ, leo núi.

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, Trúc Diễm vẫn giữ được sức hút riêng nhờ hình ảnh chỉn chu, lối sống tích cực và tinh thần không ngừng làm mới bản thân.

 

Tin liên quan

Quỳnh Nga, Dương Hoàng Yến, Trương Quỳnh Anh chào hè bằng bikini 'bỏng mắt' nhưng Huyền Baby mới gây ngỡ ngàng

Mai Ngọc về mốc 52 kg sau sinh, diện bikini khiến fan không khỏi trầm trồ

Diện bikini nóng bỏng chào hè, 'cá sấu chúa' Quỳnh Nga gây sốt mạng xã hội

Hội bạn thân đình đám diện bikini cuốn hút trên bãi biển

Chi Pu nóng bỏng với bikini ở tuổi U40

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên

GĐXH - Trong bài viết này, hãy khám phá 5 công thức mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà cực kỳ hiệu quả, đồng thời xây dựng một lộ trình chăm sóc da chuyên sâu để lấy lại làn da mịn màng chỉ sau vài lần sử dụng.

Chán màu nail trung tính nhưng ngại sặc sỡ vì quá nổi bật, hãy thử màu vàng bơ

Nail màu vàng bơ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các nàng thử nghiệm thay đổi phong cách. Màu vàng bơ mang đến cảm giác mềm mại và bông xốp như lớp kem trứng trên ly café. Và nó trông tuyệt đẹp trên móng tay, khi bạn sáng tạo thêm những chi tiết 3D nhỏ nhắn, dễ thương.

Dàn sao quốc tế lộng lẫy trong các thiết kế của Lê Thanh Hòa tại LHP Cannes

Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chứng kiến màn đổ bộ đầy ấn tượng của dàn người đẹp hàng đầu thế giới. Trong những thiết kế tinh xảo của NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Isabella Menin, Hoa hậu Krystyna Pyszková và người đẹp Samadhi Zendejas đã mang đến những hình ảnh lộng lẫy.

Hương Giang liên tục diện váy cắt xẻ táo bạo ở MGI All Stars 2026

Hương Giang tiếp tục thu hút sự chú ý tại Miss Grand International All Stars 2026 với chuỗi tạo hình biến hóa từ ngọt ngào, thanh lịch đến gợi cảm táo bạo.

Các bước skincare cách nhau bao nhiêu phút là "chuẩn" cho da?

GĐXH - Một làn da khỏe không chỉ nhờ vào sản phẩm skincare tốt, mà còn đến từ việc tuân thủ thứ tự và thời gian giữa các bước skincare.

Quy trình 4 bước skincare buổi tối cho da dầu: Da sạch sâu, mịn màng sau một đêm

GĐXH - Da dầu khiến nhiều người mất tự tin vì tình trạng bóng nhờn, bít tắc lỗ chân lông và dễ nổi mụn. Áp dụng đúng quy trình và lựa chọn sản phẩm phù hợp sẽ giúp bạn thay đổi rõ rệt chỉ sau vài tuần chăm sóc đều đặn.

Hậu ly hôn chồng thiếu gia, Diệp Lâm Anh ngày càng nóng bỏng

GĐXH - Diệp Lâm Anh sau hơn 4 năm chia tay chồng cũ là thiếu gia Phạm Nghiêm Đức không chỉ có sự nghiệp ngày càng thăng hoa mà còn sở hữu vóc dáng nóng bỏng nhờ chăm chỉ siết cân và giữ dáng.

Nằm lòng 7 lợi ích này của kem dưỡng ẩm để nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ gốc

GĐXH - Để hiểu rõ dưỡng ẩm có tác dụng gì cho làn da cũng như cách dưỡng ẩm đúng chuẩn nhất, mời bạn tìm hiểu ngay thông qua bài viết sau đây.

Quần ống rộng mặc với áo gì để nhìn cao và sang hơn?

Quần ống rộng vẫn là món đồ được mặc nhiều nhất mỗi khi hè đến vì vừa thoải mái vừa dễ che khuyết điểm.

Giảm 12kg, em gái Trấn Thành cao 1m68 sexy cỡ nào?

GĐXH - Sau khi giảm cân thành công, Uyển Ân - em gái út của Trấn Thành thường ưu ái những mẫu váy áo hở bạo, tôn triệt để body mảnh mai.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35

GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh xinh tươi và gợi cảm trong chuyến đi biển, khác với hình ảnh "kẹo ngọt" trước đây.

Con gái Quyền Linh gây chú ý với những mẫu túi xách đắt đỏ

Bà xã quê Ninh Bình của Văn Thanh gây chú ý với 2 mẫu áo dài trong ngày trọng đại sắp tới

Giảm 12kg, em gái Trấn Thành cao 1m68 sexy cỡ nào?

Nữ diễn viên VFC nổi tiếng giàu có ở miền Bắc tuổi trung niên trẻ đẹp ngỡ ngàng

