Tuổi trung niên của Á hậu Việt duy nhất vừa được Victoria's Secret 'điểm danh'

Trương Tri Trúc Diễm sinh năm 1987 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến từ năm 18 tuổi khi giành Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2005. Năm 2011, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi lọt top 15 Miss International. Đến năm 2014, cô được TC Candler bình chọn vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở các cuộc thi nhan sắc, Trúc Diễm hoạt động đa năng trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ và MC.