Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 bước phục hồi tóc cháy nắng cấp tốc ngay tại nhà

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tóc cháy nắng là gì?

Tóc cháy nắng là tình trạng tóc bị tổn thương do tiếp xúc nắng lâu. Tia UV có thể làm tóc khô, yếu và mất độ bóng tự nhiên. Với tóc nhuộm, ánh nắng còn khiến màu tóc nhanh phai hơn.

Tóc cháy nắng thường có cảm giác thô ráp khi chạm vào. Phần đuôi tóc dễ xơ, rối và chẻ ngọn. Một số người còn thấy tóc giòn, dễ đứt khi chải.

Dấu hiệu tóc bị cháy nắng

Tóc bị cháy nắng thường khô hơn bình thường. Khi vuốt tóc, bạn có thể cảm nhận rõ độ ráp. Tóc cũng dễ rối sau khi gội hoặc sau khi ra ngoài.

Một dấu hiệu khác là tóc mất độ bóng. Sợi tóc trông xỉn màu và thiếu sức sống. Nếu tóc đã nhuộm, màu tóc có thể bị vàng, bạc hoặc loang màu.

Tóc bị cháy nắng thường khô hơn bình thường. Khi vuốt tóc, bạn có thể cảm nhận rõ độ ráp. Tóc cũng dễ rối sau khi gội hoặc sau khi ra ngoài.

Tình trạng nặng hơn có thể khiến tóc gãy nhiều. Phần đuôi tóc chẻ ngọn và khó vào nếp. Lúc này, bạn cần phục hồi tóc càng sớm càng tốt.

5 bước phục hồi tóc bị cháy nắng

Làm sạch tóc bằng dầu gội dịu nhẹ

Trong cách phục hồi tóc cháy nắng, bước đầu tiên là làm sạch nhẹ nhàng. Bạn nên chọn dầu gội dịu nhẹ, không làm tóc khô thêm. Tránh các sản phẩm khiến tóc sạch kin kít sau khi gội.

Không nên gội đầu bằng nước quá nóng. Nước nóng có thể làm tóc mất ẩm nhiều hơn. Hãy dùng nước mát hoặc nước hơi ấm để làm sạch tóc.

Khi gội, chỉ massage nhẹ da đầu bằng đầu ngón tay. Không nên vò mạnh phần thân và đuôi tóc. Tóc đang yếu rất dễ gãy khi bị ma sát mạnh.

Dùng dầu xả sau mỗi lần gội

Dầu xả là bước rất cần thiết với tóc cháy nắng. Sản phẩm này giúp làm mềm tóc và giảm rối. Nhờ đó, tóc ít bị đứt gãy khi chải hơn.

Dầu xả là bước rất cần thiết với tóc cháy nắng. Sản phẩm này giúp làm mềm tóc và giảm rối. Nhờ đó, tóc ít bị đứt gãy khi chải hơn.

Bạn nên thoa dầu xả từ thân tóc đến ngọn tóc. Không cần thoa quá nhiều vào da đầu. Sau vài phút, hãy xả sạch bằng nước mát.

Nếu tóc quá khô, hãy chọn dầu xả dành cho tóc hư tổn. Các sản phẩm có thành phần dưỡng ẩm sẽ phù hợp hơn.

Ủ tóc đều đặn mỗi tuần

Ủ tóc giúp bổ sung độ ẩm sâu hơn cho tóc. Đây là bước quan trọng khi tóc bị khô xơ do nắng. Bạn có thể dùng mặt nạ tóc từ một đến hai lần mỗi tuần.

Hãy chọn sản phẩm có thành phần dưỡng như keratin, protein, dầu argan hoặc bơ hạt mỡ. Những thành phần này giúp tóc mềm và dễ chải hơn. Tuy nhiên, không nên lạm dụng quá mức. Nếu tóc mỏng, hãy chọn mặt nạ tóc nhẹ. Sản phẩm quá nặng có thể làm tóc nhanh bết.

Dùng dưỡng tóc không cần xả

Dưỡng tóc không cần xả giúp bảo vệ tóc sau khi gội. Sản phẩm này tạo lớp màng nhẹ quanh sợi tóc. Nhờ đó, tóc giảm khô xơ và dễ vào nếp hơn.

Dưỡng tóc không cần xả giúp bảo vệ tóc sau khi gội.

Bạn có thể dùng serum, dầu dưỡng... Hãy thoa một lượng nhỏ ở thân và ngọn tóc. Không nên dùng quá nhiều vì tóc có thể bị bết.

Hạn chế máy sấy và tạo kiểu nhiệt

Tóc cháy nắng vốn đã yếu và thiếu ẩm. Nếu tiếp tục dùng nhiệt cao, tóc sẽ dễ hư tổn hơn. Bạn nên hạn chế máy duỗi, máy uốn và máy sấy nóng.

Nếu cần sấy tóc, hãy dùng chế độ mát hoặc nhiệt thấp. Nên để máy sấy cách tóc một khoảng vừa đủ. Trước khi tạo kiểu, hãy dùng sản phẩm bảo vệ tóc khỏi nhiệt.

Có nên cắt phần tóc hư tổn không?

Nếu đuôi tóc đã chẻ ngọn nhiều, bạn nên tỉa bớt. Phần tóc chẻ ngọn rất khó phục hồi hoàn toàn. Việc cắt bỏ phần hư giúp tóc trông khỏe và gọn hơn.

Bạn không cần cắt quá nhiều nếu tóc chỉ khô nhẹ. Chỉ cần tỉa phần đuôi xơ là đủ. Sau đó, hãy duy trì routine dưỡng tóc đều đặn.

Nếu đuôi tóc đã chẻ ngọn nhiều, bạn nên tỉa bớt. Phần tóc chẻ ngọn rất khó phục hồi hoàn toàn. Việc cắt bỏ phần hư giúp tóc trông khỏe và gọn hơn.

Cách bảo vệ tóc khỏi cháy nắng

Sau khi phục hồi, bạn cần bảo vệ tóc tốt hơn. Khi ra nắng, hãy đội mũ rộng vành hoặc dùng khăn che tóc. Đây là cách đơn giản nhưng rất hiệu quả.

Bạn cũng có thể dùng xịt chống nắng cho tóc. Sản phẩm này giúp giảm tác động từ tia UV. Đặc biệt, tóc nhuộm nên được bảo vệ kỹ hơn khi đi biển.

Ngoài ra, hãy hạn chế để tóc tiếp xúc lâu với nước biển và hồ bơi. Sau khi bơi, nên xả tóc bằng nước sạch càng sớm càng tốt.

Cách phục hồi tóc cháy nắng cần tập trung vào làm sạch dịu nhẹ, dưỡng ẩm và hạn chế nhiệt. Bạn nên dùng dầu xả, mặt nạ tóc và dưỡng tóc không cần xả đều đặn. Nếu tóc chẻ ngọn nhiều, hãy tỉa bớt phần hư tổn. Quan trọng nhất là bảo vệ tóc khỏi nắng để tránh tình trạng khô xơ tái diễn.

5 cách làm mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà từ nguyên liệu tự nhiên GĐXH - Trong bài viết này, hãy khám phá 5 công thức mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà cực kỳ hiệu quả, đồng thời xây dựng một lộ trình chăm sóc da chuyên sâu để lấy lại làn da mịn màng chỉ sau vài lần sử dụng.