'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' biến Cannes thành sàn diễn riêng với loạt váy áo gây choáng

Thứ ba, 19:30 26/05/2026 | Đẹp

Là thành viên ban giám khảo của Cannes Film Festival, Demi Moore trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất thảm đỏ năm nay khi liên tục gây chú ý với loạt trang phục từ thanh lịch cổ điển đến phá cách, kịch tính.

Tại lễ khai mạc, Demi Moore diện váy sequin lấy từ bộ sưu tập Thu 2026 của Jacquemus, với phần corset ôm sát, hông phóng đại và đuôi váy dài. Stylist Brad Goreski kết hợp cùng trang sức Chopard. Trong suốt Cannes, một thành viên ban giám khảo có thể tham dự hàng chục hoạt động, thậm chí hai đến ba sự kiện chỉ trong một ngày. Họ cần liên tục thay đổi trang phục phù hợp cho từng hoàn cảnh.

Buổi chụp ảnh ban giám khảo, nữ diễn viên tiếp tục chọn Jacquemus với váy midi chấm bi nhiều màu cùng các chi tiết “confetti” nổi bật. Bà phối cùng túi xách ton-sur-ton, kính Morgenthal Frederics và trang sức Hassanzadeh.

Công chiếu La Vie D’Une Femme, "người đẹp nhất thế giới 2025" diện bộ váy tím xuyên thấu lấy cảm hứng từ mẫu váy mini Gucci do Tom Ford thiết kế năm 2003 mà Demi từng mặc tại buổi ra mắt The Matrix Reloaded. Phiên bản mới giữ lại phần bèo nhún xuyên thấu, vai trễ và tay dài mềm mại.

Thiết kế đặt riêng gồm áo đen tối giản kết hợp chân váy satin màu ngà có túi, Demi Moore hoàn thiện diện mạo bằng trang sức Chopard tại sự kiện của L’Oréal vinh danh Jane Fonda và Gong Li.

Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ váy đỏ điêu khắc nổi bật, tiếp tục là một thiết kế đặt riêng của Gucci tại buổi công chiếu Fatherland.

Demi Moore thay đổi hình ảnh với đầm halter tím lilac đính sequin của Ashi Studio, điểm xuyết họa tiết hoa lấp lánh và phần lưng hở.

Ở tiệc tối Trophée Chopard ngày 15/5, bà khoác lên mình chiếc váy couture Xuân/Hè 2026 phủ pha lê của Tamara Ralph, phối cùng khăn choàng lông đà điểu và trang sức Chopard.

Một trong những tạo hình gây bàn tán nhất của bà là tại buổi công chiếu Paper Tiger, khi Demi Moore diện chiếc váy hồng neon của Matières Fécales với phần gấu váy xé tua và chiếc nơ khổng lồ và nhiều lớp voan xếp tầng.

Nữ diễn viên quay lại với Gucci trong bộ váy tím ánh kim, nổi bật cùng vòng cổ kim cương Boucheron bản lớn trong tiệc Kering Women in Motion.

Công chiếu phim Fjord, Demi Moore mặc thiết kế vừa xuất hiện trên sàn diễn GucciCore tại Quảng trường Thời đại. Thay vì diện như váy mini giống người mẫu, bà phối cùng quần bó sát để tạo cảm giác hiện đại hơn.

Tạo hình lấy cảm hứng tuxedo với váy trắng và cà vạt đen phóng đại của Thom Browne giúp nữ diễn viên nổi bật trong buổi công chiếu The man i love. Bà kết hợp thêm hoa tai kim cương tạo điểm nhấn.

Công chiếu La Bola Negra, Demi Moore xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy xanh bằng vải moiré Pháp, điểm nhấn là chiếc nơ khổng lồ với các dải vải kéo dài như đuôi váy. Bộ trang sức Swarovski đi kèm có chiếc vòng cổ hơn 150 carat.

Demi Moore cùng stylist Brad Goreski khép lại hành trình thời trang tại Liên hoan phim 2026 bằng thiết kế couture của Balenciaga. Bộ trang phục gồm váy xanh lá nổi bật, tay phồng xanh da trời ấn tượng cùng găng tay trắng, pha nét cổ điển đặc trưng của haute couture.

Ảnh: Getty

GĐXH - Rapper Pháo vừa trở thành tâm điểm chú ý khi ghi danh dự thi Miss Grand Vietnam 2026.

Hà Trang
GĐXH - Mai Phương Thúy mới đây lên đồ ôm body khoe visual mặn mà ở tuổi U40. Nàng hậu vẫn giữ được 'sức nóng' sau 20 năm đăng quang.

GĐXH - Tóc cũng cần được bảo vệ như làn da. Ánh nắng, nhiệt độ cao, gió và nước biển đều có thể làm tóc mất độ ẩm. Vì vậy, bạn cần phục hồi tóc từ bước làm sạch, dưỡng ẩm đến bảo vệ tóc hằng ngày.

GĐXH - Ở tuổi 32, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm được đánh giá là một trong số những mỹ nhân gợi cảm, xinh đẹp của Vbiz.

Dàn nữ sinh mặc đồng phục khi tới tham dự ngày hội tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Học viện Hàng không Việt Nam ở TPHCM chiều 25/5.

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy khoe bộ ảnh mặc áo tắm khiến fan, đặc biệt NTK Lê Thanh Hòa phải thốt lên "mới đầu tuần mà cháy quá em ơi!".

GĐXH - Trương Tri Trúc Diễm vừa khoe vẻ đẹp đầy sức hút đón tuổi 39 qua bộ ảnh bikini màu tím.

GĐXH - Trong bài viết này, hãy khám phá 5 công thức mặt nạ trị mụn đầu đen tại nhà cực kỳ hiệu quả, đồng thời xây dựng một lộ trình chăm sóc da chuyên sâu để lấy lại làn da mịn màng chỉ sau vài lần sử dụng.

Nail màu vàng bơ sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời để các nàng thử nghiệm thay đổi phong cách. Màu vàng bơ mang đến cảm giác mềm mại và bông xốp như lớp kem trứng trên ly café. Và nó trông tuyệt đẹp trên móng tay, khi bạn sáng tạo thêm những chi tiết 3D nhỏ nhắn, dễ thương.

Thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 chứng kiến màn đổ bộ đầy ấn tượng của dàn người đẹp hàng đầu thế giới. Trong những thiết kế tinh xảo của NTK Lê Thanh Hòa, Hoa hậu Isabella Menin, Hoa hậu Krystyna Pyszková và người đẹp Samadhi Zendejas đã mang đến những hình ảnh lộng lẫy.

Hương Giang tiếp tục thu hút sự chú ý tại Miss Grand International All Stars 2026 với chuỗi tạo hình biến hóa từ ngọt ngào, thanh lịch đến gợi cảm táo bạo.

