'Người phụ nữ đẹp nhất thế giới' biến Cannes thành sàn diễn riêng với loạt váy áo gây choáng

Tại lễ khai mạc, Demi Moore diện váy sequin lấy từ bộ sưu tập Thu 2026 của Jacquemus, với phần corset ôm sát, hông phóng đại và đuôi váy dài. Stylist Brad Goreski kết hợp cùng trang sức Chopard. Trong suốt Cannes, một thành viên ban giám khảo có thể tham dự hàng chục hoạt động, thậm chí hai đến ba sự kiện chỉ trong một ngày. Họ cần liên tục thay đổi trang phục phù hợp cho từng hoàn cảnh.