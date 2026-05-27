Tóc xơ xác như rơm vì nắng nóng: 5 công thức ủ tóc bằng bơ giúp tóc mềm mượt tức thì

Ủ tóc bằng bơ có tác dụng gì?

Cung cấp độ ẩm: Nhờ chứa các axit béo thiết yếu (như omega-3, axit oleic), bơ bổ sung độ ẩm cần thiết, hỗ trợ cải thiện tình trạng so sợi tóc bị sần sùi, khô do thiếu nước.

Hỗ trợ phục hồi và bảo vệ: Các vitamin nhóm A, D, E cùng protein tạo thành một lớp bảo vệ quanh biểu bì tóc, giúp giảm thiểu tổn thương do tia UV, nhiệt độ từ máy sấy hay hóa chất tạo kiểu.

Hỗ trợ quá trình mọc tóc: Biotin (vitamin B7) cùng các khoáng chất (kali, magie) có trong bơ giúp nuôi dưỡng nang tóc, hỗ trợ tóc phát triển ổn định và giảm gãy rụng.

Cân bằng bã nhờn, làm sạch da đầu: Bơ cung cấp độ ẩm vừa đủ giúp da đầu không bị khô, từ đó kiểm soát quá trình tiết bã nhờn. Dưỡng chất trong bơ cũng hỗ trợ duy trì da đầu sạch khỏe, hạn chế gàu.

Giúp tóc bóng khỏe: Khi được cung cấp đủ dưỡng chất, mái tóc sẽ giảm hiện tượng xơ rối và duy trì được độ bóng tự nhiên.

5 cách ủ tóc bằng bơ hiệu quả tại nhà

Cách ủ tóc bằng bơ nguyên chất

Nếu bạn không có sẵn nhiều nguyên liệu làm đẹp, ủ tóc với bơ nguyên chất chính là giải pháp cơ bản và an toàn nhất. Phương pháp này giúp nang tóc hấp thụ trọn vẹn và trực tiếp các dưỡng chất tự nhiên từ bơ, bổ sung độ ẩm cần thiết cho mái tóc khô xơ.

Chuẩn bị: 1 quả bơ đã chín mềm.

Cách thực hiện: Dằm nát phần thịt bơ cho đến khi thật nhuyễn mịn (bạn có thể dùng máy xay sinh tố để hỗn hợp không bị lợn cợn, giúp quá trình xả tóc dễ dàng hơn).

Thoa đều hỗn hợp bơ lên nền tóc khô. Lưu ý, nên hạn chế thoa trực tiếp sát vào da đầu nếu da bạn thuộc tuýp dễ đổ dầu bết.

Dùng mũ trùm kín đầu và ủ tóc trong khoảng 20 - 40 phút để các dưỡng chất có thời gian thẩm thấu sâu vào sợi tóc. Xả lại thật sạch bằng nước và tiến hành gội đầu với dầu gội dịu nhẹ như bình thường.

Cách ủ tóc bằng bơ và trứng gà

Protein trong trứng khi kết hợp cùng các loại vitamin trong bơ sẽ giúp củng cố cấu trúc sợi tóc, tăng độ đàn hồi.

Chuẩn bị: Nửa quả bơ, 1 quả trứng gà.

Cách thực hiện: Trộn đều phần bơ đã dằm nhuyễn với trứng gà để tạo thành một hỗn hợp sệt và đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp lên tóc từ gốc tới ngọn, kết hợp xoa bóp nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào từng sợi tóc.

Dùng mũ trùm kín đầu và giữ mặt nạ trên tóc trong khoảng 20 - 30 phút. Gội lại thật sạch với nước mát và dầu gội. Lưu ý: Tránh sử dụng nước nóng để hỗn hợp không bị vón cục, gây bết rít và khó xả sạch.

Cách ủ tóc bằng bơ và dầu dừa

Dưỡng tóc bằng dầu dừa giúp dưỡng chất thẩm thấu sâu, tạo thành lớp màng bảo vệ giúp duy trì độ ẩm cho phần đuôi tóc chẻ ngọn. Hỗn hợp này không chỉ cung cấp độ ẩm dồi dào mà còn tạo ra một lớp màng bảo vệ vững chắc, giúp khóa ẩm cho tóc hiệu quả.

Chuẩn bị: Nửa quả bơ chín, 2 muỗng canh dầu dừa (đã làm ấm).

Cách thực hiện: Trộn đều phần bơ đã dằm nhuyễn với dầu dừa ấm để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất. Thoa đều hỗn hợp lên tóc, đặc biệt tập trung bôi và massage kỹ ở phần thân, ngọn tóc dễ bị khô xơ, chẻ ngọn.

Dùng mũ trùm quấn gọn tóc lại và tiến hành ủ trong khoảng 25 - 40 phút. Xả tóc với nước ấm và gội đầu lại thật sạch bằng dầu gội. (Lưu ý: Vì dầu dừa có kết cấu khá đặc và độ bám dính cao trên sợi tóc, bạn có thể gội lại 2 lần bằng dầu gội để loại bỏ hoàn toàn lượng dầu thừa, tránh tình trạng tóc bết rít hay nặng đầu sau khi sấy khô).

Cách ủ tóc bằng bơ và sữa tươi

Sự bổ sung dưỡng chất từ sữa tươi hỗ trợ làm mềm cấu trúc sợi tóc, khắc phục hiệu quả tình trạng xơ rối và giúp mái tóc trở nên suôn mượt, dễ vào nếp hơn.

Chuẩn bị: Nửa quả bơ chín, 4 muỗng canh sữa tươi không đường.

Cách thực hiện: Dằm nhuyễn nửa quả bơ, sau đó đổ từ từ sữa tươi không đường vào và khuấy đều tay cho đến khi tạo thành một hỗn hợp sền sệt, đồng nhất.

Thoa đều hỗn hợp lên tóc, đặc biệt tập trung vuốt nhẹ ở phần thân và ngọn tóc bị khô. Bạn có thể dùng tay hoặc lược thưa chải nhẹ để dưỡng chất phân bổ đều hơn.

Quấn gọn tóc lại, dùng mũ trùm đầu và ủ trong khoảng 20 - 35 phút để các dưỡng chất có thời gian thẩm thấu. Xả lại tóc bằng nước ấm và tiến hành các bước gội xả với dầu gội dịu nhẹ như bình thường.

Cách ủ tóc bằng bơ và chuối

Trong chuối có chứa một lượng lớn silica tự nhiên – một hợp chất tuyệt vời giúp tái tạo lớp biểu bì và tăng cường độ bóng khỏe cho sợi tóc.

Khi kết hợp cùng nguồn dưỡng chất dồi dào từ bơ, công thức này sẽ trở thành một lớp mặt nạ phục hồi chuyên sâu, khắc phục tình trạng tóc xơ, hư tổn do tiếp xúc nhiều với nhiệt độ cao hoặc hóa chất tạo kiểu.

Chuẩn bị: Nửa quả bơ chín và nửa quả chuối chín (tỷ lệ 1:1).

Cách thực hiện: Dằm nát hoặc dùng máy xay sinh tố xay thật mịn cả bơ và chuối. (Lưu ý: Hỗn hợp càng nhuyễn mịn, không bị lợn cợn thì việc xả tóc sau khi ủ sẽ càng dễ dàng và tránh bị dính cặn).

Thoa đều hỗn hợp lên tóc, đặc biệt tập trung massage kỹ ở những đoạn tóc bị khô xơ, gãy rụng. Dùng mũ trùm quấn gọn tóc lại và ủ trong khoảng 30 - 40 phút để dưỡng chất thẩm thấu sâu vào lõi tóc.

Xả sạch hỗn hợp trên tóc bằng nước mát, sau đó tiến hành gội đầu lại thật kỹ với dầu gội như bình thường.

