Điện thoại đánh mất bỗng được trả lại, chủ nhân rụng rời khi thấy loạt ảnh kỳ quái bên trong
Câu chuyện vẫn đang gây rúng động Thái Lan.
Một sự việc kỳ lạ xảy ra tại Thái Lan khiến cộng đồng mạng rùng mình: một người đàn ông may mắn tìm lại chiếc điện thoại bị mất nhưng khi kiểm tra album ảnh lại phát hiện nhiều bức hình chụp bộ xương người, thi thể được đặt trên chăn, đầu còn gối lên gối, khiến anh này hoảng sợ ngay tại chỗ.
Theo thông tin từ Bangkok Post và các phương tiện truyền thông địa phương, sự việc được chia sẻ trên fanpage “Kung Nattapon Kff” vào ngày 30/9. Người đàn ông, 30 tuổi, tên là Srayut (biệt danh Bass), đã đánh rơi điện thoại gần hẻm 14, đường Chang Wat Tha Na. May mắn, có người nhặt được và liên lạc trả lại. Tuy nhiên, khi gặp người trả điện thoại vào sáng hôm sau, anh nhận thấy thái độ và hành vi của họ có phần bất thường.
Khi về nhà kiểm tra kỹ, Srayut phát hiện trong album điện thoại có nhiều bức ảnh bộ xương người đã trở thành trắng như xương, nằm trên chăn trải trên sàn, đầu dựa gối. Cảnh tượng được mô tả là rất kỳ quái và ám ảnh.
Srayut lập tức chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội và kêu gọi cảnh sát hoặc đội cứu hộ kiểm tra các công trình bỏ hoang ở khu vực Chang Wat Tha Na, với hy vọng thi thể sẽ được chôn cất hoặc hỏa táng đúng cách. Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện thi thể trong tình trạng phân hủy nặng tại tầng 3 một tòa nhà bỏ hoang 4 tầng, ước tính đã đặt ở đó từ 3–4 tháng. Dưới một tấm đệm gần đó có chứng minh nhân dân, xác định nạn nhân là La, 55 tuổi, đến từ tỉnh Nan. Gia đình cho biết La đã rời Chiang Mai đến Bangkok tìm việc nhiều năm trước và mất liên lạc hơn một năm.
Srayut cho biết, anh nhặt được điện thoại nhưng chỉ sử dụng được camera. Khi đi đến tòa nhà bỏ hoang nơi từng ngủ qua đêm, anh phát hiện thi thể ở tầng 3 và bị sốc, lập tức chụp lại hiện trường. Anh thường nhặt rác xung quanh nhưng chưa từng thấy người nào trong tòa nhà trước đó.
Cảnh sát nhận định lời khai của Srayut không có dấu hiệu khả nghi, và anh đã bị sốc tâm lý nghiêm trọng, đến nay vẫn khó ăn uống bình thường. Nguyên nhân và thời điểm tử vong của La hiện đang chờ kết quả pháp y, trong khi gia đình đang tiến hành các thủ tục nhận thi thể và tổ chức hậu sự.
Nguồn: ETToday
