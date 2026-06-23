Diễn viên Quang Minh tuổi U70 phong độ bên vợ trẻ

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2 GĐXH - Quang Minh mới đây đã khoe niềm vui lớn với khán giả. Ở tuổi U70, sau khi lên chức bố, anh còn xây nhà mặt phố rộng 233m2.

Sau cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ với nghệ sĩ Hồng Đào khép lại vào năm 2019, cuộc sống của diễn viên Quang Minh có nhiều thay đổi đáng chú ý. Ở tuổi U70 nam nghệ sĩ đang tận hưởng một cuộc sống bình yên bên gia đình mới, đồng thời tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Quang Minh và vợ trẻ kém 37 tuổi trong một sự kiện thời trang.

Thời gian gần đây, Quang Minh lựa chọn sống kín tiếng hơn trước. Thay vì chia sẻ nhiều về đời tư, anh tập trung cho công việc và những dự định cá nhân. Nam diễn viên dành nhiều thời gian trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án điện ảnh, chương trình truyền hình và các sự kiện giải trí. Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng, anh vẫn nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.

Không chỉ duy trì sức hút trong nghề, Quang Minh còn tìm thấy niềm hạnh phúc mới trong cuộc sống riêng. Nam nghệ sĩ hiện gắn bó với bạn đời Tăng Khánh Chi và cả hai đã chào đón con trai Dustin vào cuối năm 2024. Việc trở thành cha ở tuổi ngoài 60 mang đến cho Quang Minh nhiều cảm xúc đặc biệt. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc chăm sóc con nhỏ và cho biết bản thân cảm thấy cuộc sống trở nên ý nghĩa, trọn vẹn hơn.

Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện nghệ thuật, giải trí.

Bên cạnh niềm vui gia đình, Quang Minh cũng đang xây dựng tổ ấm mới tại TP.HCM. Sau nhiều năm sinh sống và làm việc giữa Việt Nam và Mỹ, nam nghệ sĩ mong muốn có một nơi ở ổn định để thuận tiện cho công việc cũng như dành nhiều thời gian hơn cho người thân.

Để có được sắc vóc trẻ trung so với tuổi, diễn viên Quang Minh rất chăm chỉ tập thể dục thể thao và ăn uống khoa học.

Dù đã đường ai nấy đi, Quang Minh và Hồng Đào vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau. Cả hai cùng chia sẻ trách nhiệm với các con và luôn dành cho nhau sự trân trọng sau những năm tháng gắn bó. Điều này khiến nhiều khán giả dành sự ngưỡng mộ cho cách ứng xử của cặp nghệ sĩ nổi tiếng một thời.

Quang Minh sinh năm 1959 tại TP.HCM, anh là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng của cộng đồng người Việt ở hải ngoại và trong nước. Trước khi sang Mỹ định cư vào năm 1990, Quang Minh từng hoạt động tại các đoàn kịch nổi tiếng như Đoàn Kim Cương và Đoàn Bông Hồng. Những năm gần đây, Quang Minh trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật và tham gia nhiều bộ phim điện ảnh như: Em chưa 18, Ngôi nhà bươm bướm, Qua bển làm chi và Làm giàu với ma.... Với lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng và giàu kinh nghiệm, anh vẫn là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến.

Quang Minh tuổi 67: Sở hữu nhà phố 4 tầng hơn 200m2, vợ trẻ kém 37 tuổi và áp lực làm cha khi tuổi đã lớn GĐXH - Nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 67, gây chú ý khi trở lại điện ảnh với hai phim mới trong năm 2026. Anh chia sẻ những khó khăn khi làm cha lần 3 và nỗ lực xây dựng tổ ấm tại Việt Nam.



