Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2

Thứ tư, 15:34 21/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Quang Minh mới đây đã khoe niềm vui lớn với khán giả. Ở tuổi U70, sau khi lên chức bố, anh còn xây nhà mặt phố rộng 233m2.

Nghệ sĩ Quang Minh U70 "trẻ như thanh niên" hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổiNghệ sĩ Quang Minh U70 'trẻ như thanh niên' hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi

U70, diễn viên Quang Minh được khen phong độ, trẻ không kém thanh niên. Anh hiện hạnh phúc bên bạn gái kém 37 tuổi.

Quang Minh đã khoe khéo tin vui lớn khi làm lễ động thổ xây nhà mặt phố 233m2 với dòng viết ngắn gọn: "Ước nguyện có 1 căn nhà nhỏ với một cuộc sống bình an". Sau dòng chia sẻ này rất nhiều người dành lời chúc mừng đến nam diễn viên.

Quang Minh và tình trẻ trong lễ động thổ nhà mặt phố.

Bên cạnh tổ ấm mới, Quang Minh còn làm bố bỉm sữa ở tuổi U70. Nam diễn viên kể: "Có thêm con, bỗng nhiên tôi thấy có thêm nhiều động lực và trách nhiệm hơn. Điều mong mỏi lớn nhất của tôi bây giờ là có nhiều sức khỏe để làm việc và lo cho con".

Quang Minh tự hào khi con trai Dustin được nhiều bạn bè, khán giả khen đẹp trai, 'như bản sao của bố'. Trong nhiều hình ảnh cho thấy, con trai diễn viên Quang Minh được nhận xét trông khôi ngô, đáng yêu, gương mặt giống hệt bố.

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2 cùng tình trẻ - Ảnh 3.

Quang Minh bên con trai nhỏ trong tiệc đầy năm.

Diễn viên Quang Minh sau khi ly hôn Hồng Đào, anh bén duyên với bạn gái Khánh Chi. Với anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng. Được biết, Tăng Khánh Chi từng đổ vỡ tình cảm, có con gái riêng trước khi yêu Quang Minh.

Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi khá kín tiếng, hạn chế chụp ảnh chung và tương tác trên mạng xã hội. Thi thoảng, họ xuất hiện trong một số sự kiện nhưng cẩn thận trước ống kính truyền thông.

Khi bạn gái sinh con, Quang Minh quyết định công khai mối quan hệ. Anh cho biết ban đầu anh không muốn rùm beng chuyện đời tư vì sợ các bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, con trai Dustin ra đời là động lực giúp nghệ sĩ thoải mái chia sẻ niềm vui ông bố bỉm sữa, không giấu giếm chuyện đời tư.

Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2 cùng tình trẻ - Ảnh 4.

Quang Minh tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe.

Quang Minh cho biết bạn gái Tăng Khánh Chi là người hiểu chuyện, khéo léo nội trợ, có cái nhìn tích cực về tương lai. Sau đổ vỡ hôn nhân, diễn viên khao khát được sống trong hơi ấm gia đình. Do đó, khi tìm được một nửa đồng hành, Quang Minh đón nhận trong tâm thế thoải mái, sẵn sàng bước sang một trang mới trong cuộc sống.

Con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh có chiều cao và nhan sắc như hoa hậuCon gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh có chiều cao và nhan sắc như hoa hậu

GĐXH - Sophia - con gái út nhà Hồng Đào - Quang Minh ở tuổi ngoài đôi được khen ngợi xinh đẹp và đôi chân dài như hoa hậu.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Thế giới showbiz - 47 phút trước

GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Sức khỏe ca sĩ Quang Dũng ra sao sau 3 tháng điều trị chấn thương?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Quang Dũng mới đây đã được Thanh Thảo hé mở về cuộc sống độc thân hiện tại trong căn biệt thự đậm chất Thiền. Ngoài ra, anh còn cho khán giả phần nào thấy sức khỏe sau 3 tháng điều trị và phục hồi chấn thương.

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

Khối tài sản 'khủng' của Trường Giang - Nhã Phương sau 8 năm kết hôn

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - 8 năm sau ngày cưới, Trường Giang và Nhã Phương có cuộc sống giàu sang, hạnh phúc và sắp chào đón thêm thành viên mới.

Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Nhóm nhạc UPRIZE sẽ 'bùng nổ' trong năm 2026?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXh - Sau chung kết "Tân binh toàn năng", 7 thành viên của nhóm nhạc UPRIZE sẽ ra MV, Album, thực hiện Concert.

Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên nam

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐ&XH - Trong tập 24 "Gia đình trái dấu", khi thấy vợ thân thiết với học viên nam, ông Phi tỏ ra bực tức, ghen ra mặt.

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Thế giới showbiz - 6 giờ trước

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nữ diễn viên hé lộ cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.

Thanh Sơn gây chú ý

Thanh Sơn gây chú ý

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Thanh Sơn gây chú ý khi hé lộ sẽ trở lại với khán giả trong phim giờ vàng VTV3 sau thành công của dự án điện ảnh "Tử chiến trên không".

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà Ánh

Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước

GĐXH - Đón bé Nhi về sống cùng, bà Ánh tiếp xúc nhiều với bé và dần cảm thấy yêu thương cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp.

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Đời thật trái ngược màn ảnh của diễn viên 'trăm tỷ' chuyên trị vai phản diện

Câu chuyện văn hóa - 10 giờ trước

Thường đảm nhận các vai giang hồ, độc ác trên màn ảnh phim Việt nhưng ở ngoài đời, nam diễn viên này lại là người rất hiền lành, ít nói.

Xem nhiều

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Cháu dâu NSƯT Chí Trung gây chú ý với bộ ảnh nhân ngày đặc biệt

Giải trí

GĐXH - Ngọc Huyền - cháu dâu NSƯT Chí Trung - gây chú ý với bộ ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Nữ diễn viên hé lộ cuộc sống hôn nhân và những dự định tương lai.

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái 1 tháng tuổi nhà MC Thùy Linh – Phùng Đức Hiếu

Giải trí
Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Thu Trang tiếp tục nhận tin vui

Giải trí
Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Xem - nghe - đọc
Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top