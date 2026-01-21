Quang Minh xây nhà mặt phố 233m2
GĐXH - Quang Minh mới đây đã khoe niềm vui lớn với khán giả. Ở tuổi U70, sau khi lên chức bố, anh còn xây nhà mặt phố rộng 233m2.
Quang Minh đã khoe khéo tin vui lớn khi làm lễ động thổ xây nhà mặt phố 233m2 với dòng viết ngắn gọn: "Ước nguyện có 1 căn nhà nhỏ với một cuộc sống bình an". Sau dòng chia sẻ này rất nhiều người dành lời chúc mừng đến nam diễn viên.
Quang Minh và tình trẻ trong lễ động thổ nhà mặt phố.
Bên cạnh tổ ấm mới, Quang Minh còn làm bố bỉm sữa ở tuổi U70. Nam diễn viên kể: "Có thêm con, bỗng nhiên tôi thấy có thêm nhiều động lực và trách nhiệm hơn. Điều mong mỏi lớn nhất của tôi bây giờ là có nhiều sức khỏe để làm việc và lo cho con".
Quang Minh tự hào khi con trai Dustin được nhiều bạn bè, khán giả khen đẹp trai, 'như bản sao của bố'. Trong nhiều hình ảnh cho thấy, con trai diễn viên Quang Minh được nhận xét trông khôi ngô, đáng yêu, gương mặt giống hệt bố.
Diễn viên Quang Minh sau khi ly hôn Hồng Đào, anh bén duyên với bạn gái Khánh Chi. Với anh, Khánh Chi là người phụ nữ tốt, đáng trân trọng. Được biết, Tăng Khánh Chi từng đổ vỡ tình cảm, có con gái riêng trước khi yêu Quang Minh.
Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi khá kín tiếng, hạn chế chụp ảnh chung và tương tác trên mạng xã hội. Thi thoảng, họ xuất hiện trong một số sự kiện nhưng cẩn thận trước ống kính truyền thông.
Khi bạn gái sinh con, Quang Minh quyết định công khai mối quan hệ. Anh cho biết ban đầu anh không muốn rùm beng chuyện đời tư vì sợ các bình luận tiêu cực. Tuy nhiên, con trai Dustin ra đời là động lực giúp nghệ sĩ thoải mái chia sẻ niềm vui ông bố bỉm sữa, không giấu giếm chuyện đời tư.
Quang Minh cho biết bạn gái Tăng Khánh Chi là người hiểu chuyện, khéo léo nội trợ, có cái nhìn tích cực về tương lai. Sau đổ vỡ hôn nhân, diễn viên khao khát được sống trong hơi ấm gia đình. Do đó, khi tìm được một nửa đồng hành, Quang Minh đón nhận trong tâm thế thoải mái, sẵn sàng bước sang một trang mới trong cuộc sống.
