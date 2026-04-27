Quang Minh tuổi 67: Sở hữu nhà phố 4 tầng hơn 200m2, vợ trẻ kém 37 tuổi và áp lực làm cha khi tuổi đã lớn

Ở tuổi 67, Quang Minh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lúc góp mặt trong hai dự án điện ảnh ra rạp: Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò. Sau 2 năm tạm rời xa điện ảnh, Quang Minh cho biết việc tái xuất lần này mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Không còn là người nghệ sĩ chỉ sống cho nghề, anh giờ đây còn mang trên vai trách nhiệm của một người chồng, người cha ở tuổi xế chiều.

Đồng hành cùng anh là bà xã kém 37 tuổi – Tăng Khánh Chi. Theo nam nghệ sĩ, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2024 khi biết tin vợ mang bầu, nhưng không có ý định tổ chức đám cưới vì ngại ồn ào.

Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Khánh Chi thường xuyên hỗ trợ chồng quảng bá phim, chia sẻ cảm nhận dưới góc nhìn của một khán giả. Cô thích thú với các tình tiết gây cười trong "Đại tiệc trăng máu 8" nhưng thẳng thắn nhận xét phần đầu phim còn hơi chậm. Không chỉ vậy, cô còn hài hước trêu chồng về tạo hình "già hơn ngoài đời", khiến nam diễn viên bật cười.

Về con trai - bé Dustin hơn 1 tuổi, Quang Minh cho biết đây một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Anh thừa nhận việc làm cha ở tuổi 66 mang đến nhiều áp lực, đặc biệt là về sức khỏe và tương lai của con. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc được chăm sóc con từ nhỏ lại là điều mà trước đây anh từng bỏ lỡ.

"Ngày trước, khi hai con gái lớn là Vicky Võ và Sophia Minh Châu còn nhỏ, tôi thường xuyên đi diễn xa, ít có thời gian gần gũi. Đến khi nhận ra thì các con đã lớn và tự lập", anh chia sẻ.

Chính vì vậy, với bé Dustin, nam nghệ sĩ dành trọn tình yêu và sự quan tâm. Anh cảm thấy may mắn khi con trai cứng cáp, lanh lợi, biết nói sớm và rất quấn ba. Bên cạnh đó, sự chăm sóc khéo léo của Khánh Chi – người từng là mẹ đơn thân – cùng gia đình bên vợ giúp anh yên tâm mỗi khi phải xa nhà đóng phim.

Trước đây, nghệ sĩ Quang Minh chủ yếu sinh sống tại Mỹ và chưa từng nghĩ đến việc xây dựng nhà cửa tại Việt Nam. Nhưng từ khi có con trai, suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn. Đầu năm nay, gia đình anh bắt đầu xây dựng một căn nhà tại Nhà Bè (TP.HCM), dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Công trình dự kiến có bốn tầng, mang kiến trúc nhà phố hiện đại, xây trên nền đất 233 m2. Ngôi nhà được đặt tên "Minh Chi's House" – như một biểu tượng cho tổ ấm mà anh muốn vun đắp.

Nam nghệ sĩ chia sẻ, mỗi khi nhìn con ngủ, anh càng thấy rõ trách nhiệm phải chuẩn bị một tương lai ổn định cho bé. Nhờ thói quen tiết kiệm từ khi còn trẻ, anh đã tích lũy được nguồn tài chính nhất định để lo cho con.

Dù đang xây dựng cuộc sống tại Việt Nam, Quang Minh vẫn có dự định đưa vợ con sang Mỹ khi Dustin đến tuổi đi học. Tuy nhiên, điều này lại khiến anh và Khánh Chi nhiều lần tranh luận, bởi cô không thích sống ở nước ngoài.

Trước mắt, anh muốn con trai tiếp tục lớn lên tại Việt Nam để học ngôn ngữ và văn hóa. Anh đặc biệt yêu thích những nét lễ phép truyền thống như khoanh tay chào hỏi, nói chuyện kính trên nhường dưới.

Quang Minh sinh năm 1959, quê Tiền Giang, từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối thập niên 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Anh cùng vợ cũ - diễn viên Hồng Đào - trước đây là cặp diễn hài ăn khách ở nước ngoài. Cả hai ly hôn năm 2019.

Bên cạnh hoạt động sân khấu, Quang Minh còn đóng nhiều phim điện ảnh như: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm...



