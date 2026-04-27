Quang Minh tuổi 67: Sở hữu nhà phố 4 tầng hơn 200m2, vợ trẻ kém 37 tuổi và áp lực làm cha khi tuổi đã lớn
GĐXH - Nghệ sĩ Quang Minh ở tuổi 67, gây chú ý khi trở lại điện ảnh với hai phim mới trong năm 2026. Anh chia sẻ những khó khăn khi làm cha lần 3 và nỗ lực xây dựng tổ ấm tại Việt Nam.
Ở tuổi 67, Quang Minh bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng lúc góp mặt trong hai dự án điện ảnh ra rạp: Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm Sò. Sau 2 năm tạm rời xa điện ảnh, Quang Minh cho biết việc tái xuất lần này mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Không còn là người nghệ sĩ chỉ sống cho nghề, anh giờ đây còn mang trên vai trách nhiệm của một người chồng, người cha ở tuổi xế chiều.
Đồng hành cùng anh là bà xã kém 37 tuổi – Tăng Khánh Chi. Theo nam nghệ sĩ, cả hai đã đăng ký kết hôn từ năm 2024 khi biết tin vợ mang bầu, nhưng không có ý định tổ chức đám cưới vì ngại ồn ào.
Dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Khánh Chi thường xuyên hỗ trợ chồng quảng bá phim, chia sẻ cảm nhận dưới góc nhìn của một khán giả. Cô thích thú với các tình tiết gây cười trong "Đại tiệc trăng máu 8" nhưng thẳng thắn nhận xét phần đầu phim còn hơi chậm. Không chỉ vậy, cô còn hài hước trêu chồng về tạo hình "già hơn ngoài đời", khiến nam diễn viên bật cười.
Quang Minh đang có 2 phim ra rạp.
Về con trai - bé Dustin hơn 1 tuổi, Quang Minh cho biết đây một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Anh thừa nhận việc làm cha ở tuổi 66 mang đến nhiều áp lực, đặc biệt là về sức khỏe và tương lai của con. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc được chăm sóc con từ nhỏ lại là điều mà trước đây anh từng bỏ lỡ.
"Ngày trước, khi hai con gái lớn là Vicky Võ và Sophia Minh Châu còn nhỏ, tôi thường xuyên đi diễn xa, ít có thời gian gần gũi. Đến khi nhận ra thì các con đã lớn và tự lập", anh chia sẻ.
Chính vì vậy, với bé Dustin, nam nghệ sĩ dành trọn tình yêu và sự quan tâm. Anh cảm thấy may mắn khi con trai cứng cáp, lanh lợi, biết nói sớm và rất quấn ba. Bên cạnh đó, sự chăm sóc khéo léo của Khánh Chi – người từng là mẹ đơn thân – cùng gia đình bên vợ giúp anh yên tâm mỗi khi phải xa nhà đóng phim.
Trước đây, nghệ sĩ Quang Minh chủ yếu sinh sống tại Mỹ và chưa từng nghĩ đến việc xây dựng nhà cửa tại Việt Nam. Nhưng từ khi có con trai, suy nghĩ của anh thay đổi hoàn toàn. Đầu năm nay, gia đình anh bắt đầu xây dựng một căn nhà tại Nhà Bè (TP.HCM), dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Công trình dự kiến có bốn tầng, mang kiến trúc nhà phố hiện đại, xây trên nền đất 233 m2. Ngôi nhà được đặt tên "Minh Chi's House" – như một biểu tượng cho tổ ấm mà anh muốn vun đắp.
Nam nghệ sĩ chia sẻ, mỗi khi nhìn con ngủ, anh càng thấy rõ trách nhiệm phải chuẩn bị một tương lai ổn định cho bé. Nhờ thói quen tiết kiệm từ khi còn trẻ, anh đã tích lũy được nguồn tài chính nhất định để lo cho con.
Dù đang xây dựng cuộc sống tại Việt Nam, Quang Minh vẫn có dự định đưa vợ con sang Mỹ khi Dustin đến tuổi đi học. Tuy nhiên, điều này lại khiến anh và Khánh Chi nhiều lần tranh luận, bởi cô không thích sống ở nước ngoài.
Trước mắt, anh muốn con trai tiếp tục lớn lên tại Việt Nam để học ngôn ngữ và văn hóa. Anh đặc biệt yêu thích những nét lễ phép truyền thống như khoanh tay chào hỏi, nói chuyện kính trên nhường dưới.
Quang Minh hé lộ tổ ấm hơn 200m2.
Quang Minh sinh năm 1959, quê Tiền Giang, từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối thập niên 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Anh cùng vợ cũ - diễn viên Hồng Đào - trước đây là cặp diễn hài ăn khách ở nước ngoài. Cả hai ly hôn năm 2019.
Bên cạnh hoạt động sân khấu, Quang Minh còn đóng nhiều phim điện ảnh như: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm...
Thiếu gia Quân muốn gặp bạn gái cũ lần cuối trước khi đi du họcXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Quân rất mong ngóng gặp người yêu cũ trước khi lên đường đi du học, nhưng chờ mãi chưa thấy Thương đến.
Ngọc Huyền bị yêu cầu 'buông tha' cho Đình Tú trong 'Ngược đường ngược nắng'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Bà Diện cấm Mai không được có quan hệ bạn bè, đối tác và yêu cầu cô "buông tha" cho Trung.
Con trai Phương Oanh cưng chiều em gái song sinh như thế nào?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Jimmy và Jenny - cặp song sinh nhà Phương Oanh tiếp tục xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ với hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh.
Cuộc sống của ca sĩ Bằng Cường và vợ kém 12 tuổi sau 3 năm cướiCâu chuyện văn hóa - 11 giờ trước
Bằng Cường biết ơn bà xã kém 12 tuổi - ca sĩ Bảo Anh vì luôn hỗ trợ tinh thần, kinh tế để anh được thoải mái làm nghề.
Lý Hùng - nam thần màn ảnh thập niên 90 sống độc thân vui vẻ bên mẹ ở tuổi 57Giải trí - 23 giờ trước
GĐXH - Lý Hùng ở tuổi trung niên vẫn chưa có ý định kết hôn và đang tận hưởng cuộc sống độc thân bên mẹ một cách hạnh phúc, bình yên.
'Người thừa kế không danh phận' đi đến chặng cuối, khán giả mong cái kếtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ phim "Người thừa kế không danh phận" đang đi đến những tập cuối khi loạt bí mật đã chôn giấu hàng chục năm bị bóc trần.
Phản ứng của vợ NSND Công Lý trước tin đồn hôn nhân và áp lực không có conGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý, lên tiếng về tin đồn hôn nhân, cho rằng 'không có con thì sớm muộn cũng chia tay'. Cô khẳng định cần sự an yên và bình tĩnh trước những lời bàn tán.
Miu Lê từ cơ duyên năm 17 tuổi với đạo diễn Lê Hoàng, trở thành 'nàng thơ' các siêu phẩm điện ảnhXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Miu Lê chạm ngõ nghệ thuật từ cơ duyên với đạo diễn Lê Hoàng vào năm 17 tuổi, cô đi học làm người mẫu để rồi vụt sáng trong các siêu phẩm điện ảnh.
Kỳ Duyên lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân đi sự kiệnGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Kỳ Duyên gây ấn tượng khi lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân. Cuộc sống sang chảnh của nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm.
Phương Oanh gây chú ý với hình ảnh lần đầu tại Dinh Độc LậpGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Lần đầu check-in Dinh Độc Lập, Hoa hậu Phương Oanh ghi điểm nhờ thần thái và trang phục in dòng chữ đầy tự hào “Người Việt Nam”.
Kỳ Duyên lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân đi sự kiệnGiải trí
GĐXH - Kỳ Duyên gây ấn tượng khi lái xe điện Porsche gần 5 tỷ đồng chở Đoàn Thiên Ân. Cuộc sống sang chảnh của nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm.