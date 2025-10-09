Mới nhất
Phòng the

Điều gì quan trọng hơn cả 'kỹ thuật yêu'?

Thứ năm, 22:22 09/10/2025 | Phòng the
GĐXH - Một cuộc yêu có thể nóng bỏng nhưng chóng tàn nếu thiếu kết nối. Ngược lại, khi cả hai cùng cảm thấy được thấu hiểu, chia sẻ và đồng cảm, thì từng cái chạm – dù nhẹ nhàng – cũng khiến cơ thể rùng mình, tâm trí dâng trào.

Theo chuyên gia tâm lý tình dục học Phan T. Giang (Viện Tâm lý Trị liệu Việt Nam) trả lời trên VietnamNet, nhiều người tưởng rằng phải “giỏi chuyện ấy” mới khiến bạn tình thỏa mãn. “Nhưng thực tế, sự hòa hợp trong cảm xúc mới là yếu tố quyết định. Nếu một người cảm thấy được lắng nghe, được tôn trọng, thì cơ thể họ tự khắc dễ dàng đón nhận và thăng hoa".

Cảm giác “được hiểu” giúp cơ thể thư giãn, giảm căng thẳng – vốn là yếu tố then chốt để đạt khoái cảm. Thay vì tập trung vào tư thế, nhịp độ hay kỹ thuật, hãy dành thời gian để đồng điệu trong hơi thở, ánh mắt, cách trò chuyện và sự lắng nghe.

Kết nối cảm xúc trong phòng the: Chìa khóa cho khóai cảm bền lâu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khoái cảm không chỉ nằm ở thân thể

Một nghiên cứu của Đại học Stanford (Mỹ) từng chỉ ra: các cặp đôi thường xuyên chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ cá nhân với nhau có tần suất quan hệ tình dục đều đặn và chất lượng hơn. Họ không đến với nhau chỉ vì nhu cầu sinh lý, mà vì mỗi lần yêu là một lần tái khẳng định mối liên kết sâu sắc.

Đồng điệu trong cảm xúc tạo nên sự an toàn, theo TS. Tâm lý Trịnh Phương Mai cho biết trên VnExpress, là yếu tố tối quan trọng để phụ nữ đạt cực khoái. “Khi người phụ nữ cảm thấy được chấp nhận và không bị đánh giá, họ có thể buông lỏng tâm trí, từ đó cơ thể mới thật sự mở lòng để đón nhận khoái cảm,” bà Mai nói.

Làm sao để đạt được sự đồng điệu?

Trò chuyện trước và sau khi yêu: Không chỉ hỏi “Em/Anh có thích không?”, mà còn là “Em/Anh thấy thế nào hôm nay?”, “Có điều gì khiến em/anh cảm động?”

Chạm một cách có chủ đích: Một cái nắm tay nhẹ, cái ôm từ phía sau, hay một ánh mắt trìu mến… đều là những cách xây nền cho sự hòa hợp.

Lắng nghe cơ thể nhau: Mỗi biểu hiện nhỏ, tiếng thở dài hay cái siết nhẹ đều là tín hiệu cảm xúc – nếu bạn đủ chú tâm để hiểu.

Tình dục tinh tế bắt đầu từ trái tim

Bạn không cần là một người tình “xuất sắc” nếu bạn biết lắng nghe và kết nối. Trong thế giới của những va chạm, điều khiến người ta ở lại không phải là sự “hoàn hảo”, mà là cảm giác được rung động cùng nhau.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm sự thăng hoa dài lâu trong chuyện gối chăn, hãy bắt đầu từ những điều tưởng như đơn giản: chia sẻ một ánh nhìn, một câu hỏi thật lòng, một cử chỉ tinh tế. Khi trái tim đồng điệu, mọi xúc cảm sẽ cùng nhịp, và sự thăng hoa sẽ đến tự nhiên như hơi thở.

5 vùng "tuyệt đỉnh" của đàn ông5 vùng 'tuyệt đỉnh' của đàn ông

GĐXH - Trong khi phụ nữ có “điểm G” nổi tiếng, thì với đàn ông, “vùng tuyệt đỉnh” vẫn là một bí ẩn lớn với không ít người. Theo các nhà nghiên cứu về tình dục học, cơ thể nam giới chứa hàng nghìn đầu dây thần kinh cảm giác, tập trung dày đặc ở những khu vực ít ai ngờ tới. Khám phá những vùng này không chỉ giúp tăng hưng phấn mà còn gắn kết cảm xúc giữa hai người.

Phương Nghi (t/h)
