Điều gì quyết định một 'cuộc yêu' chất lượng?

Tiến sĩ tình dục học Amy Muise (Đại học York, Canada) từng công bố kết quả nghiên cứu trên hơn 30.000 người trưởng thành: quan hệ tình dục khoảng 1 lần/tuần giúp duy trì mức độ hài lòng và gắn kết cao nhất. “Nhiều hơn chưa chắc tốt hơn,” bà nói, “bởi nếu cơ thể hoặc tâm trí chưa sẵn sàng, tình dục sẽ trở thành áp lực, không phải niềm vui.”

Ảnh minh họa

Tôi từng chứng kiến một cặp đôi bạn bè rơi vào vòng xoáy yêu dồn dập. Họ tuân thủ lịch "yêu" ít nhất 3 lần/tuần để giữ lửa, họ ép mình theo đúng lịch như đang tuân thủ chế độ tập gym. Kết quả? Một người bắt đầu viện cớ bận, người kia cảm thấy bị từ chối và mất tự tin. Những lần “đúng lịch” diễn ra gượng gạo, thiếu sự kết nối. Chỉ sau vài tháng, họ bắt đầu sợ… đến gần nhau.

Tôi cũng từng rơi vào tình huống tương tự. Có giai đoạn, tôi nghĩ rằng duy trì tần suất cao là bằng chứng của tình yêu nồng nhiệt. Thế nhưng, những lần “yêu” khi tôi còn đang căng thẳng công việc hay mệt mỏi thể chất lại khiến trải nghiệm trở nên hời hợt.

Bước ngoặt xảy ra khi tôi và người ấy quyết định bỏ hẳn áp lực về số lần. Thay vào đó, chúng tôi tạo không gian cho sự hưng phấn đến tự nhiên: cùng nấu ăn, tắm chung, hoặc massage cho nhau. Có những ngày chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, nhưng lại cảm thấy thân mật và kết nối hơn bao giờ hết. Và điều thú vị là, khi bỏ áp lực, “chuyện ấy” diễn ra thường xuyên… mà chẳng cần ép buộc.

Các chuyên gia khuyến nghị: nếu chưa sẵn sàng, đừng bước vào “cuộc yêu” chỉ vì nghĩ mình “nên” làm. Thay vào đó, hãy tìm những hình thức gần gũi khác để nuôi dưỡng kết nối. Sự chạm nhẹ, ánh mắt, hay một buổi massage có thể mở đường cho cảm xúc bùng nổ một cách tự nhiên.

Bởi lẽ, ham muốn không đến từ đồng hồ hay lịch trình, mà từ việc hai người cảm thấy an toàn, được khao khát và tự do thể hiện mình.